중저신용자 대출 강화 압박, 인뱅업계 '건전성 우려'

중저신용자 대출 강화 압박으로 인해 인뱅업계는 건전성과 충돌할 수 있다는 우려가 제기됐다. 인뱅업계는 포용금융 압박이 커지며, 중저신용자 포용이 부족하다는 입장을 밝힌 상황에서 중저신용자 대출 비중을 높이고자 노력 중이다.

중저신용자 비중 상향 가능성 업계에선 건전성 악화 우려 신용평가모형 고도화에도 집중 정부가 인터넷전문은행(인뱅)을 향해 중저신용자 대출 확대를 공개 압박하고 나섰다. 인뱅 업계에선 포용금융 압박이 커지며 건전성 과 충돌할 수 있다는 우려가 나온다.

최근 김용범 청와대 정책실장은 ‘체리피킹(유리한 것만 골라내는 행위)은 인뱅의 사명이 아니’라고 비판했다. 인뱅의 출범 취지인 중저신용자 포용이 부족하다는 입장을 밝힌 셈이다. 인뱅 3사(카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크)의 중저신용자 대출 비중 기준치를 높이고, 자체 신용평가모형(CSS)의 성과에 대해 더욱 까다롭게 살펴보겠다는 것으로 풀이된다. 인뱅 3사 목표치 충족…내년부터 기준 상향 전망정부가 포용금융을 특별히 강조한 상황 속, 우선 인뱅업계는 금융당국의 중저신용자 대출 목표치 강화를 피할 수 없을 거라는 전망이 나온다.

금융당국은 2023년부터 올해까지 인뱅 3사의 중저신용자(KCB 기준 신용평점 하위 50%) 대출공급 목표치를 30% 이상으로 설정했다...





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