중앙행정기관 세종 이전 31곳 확대, 공직자 정주여건과 업무 효율화 방안 공청회

중앙행정기관 31곳의 세종 이전 계획과 관련해 2026년 11월 3일 열린 공청회에서 주택 공급, 근무 조건 개선, 비효율 해소 방안 등이 논의됐다.

김민재 행정안전부 차관은 2026년 11월 3일 서울 종로구 정부서울청사 별관 대강당에서 열린 '2차 중앙행정기관 세종 이전 관련 공청회'에서 개회사에 나섰다.

이번 공청회는 중앙행정기관 31곳과 공무원 5,460명의 추가 세종 이전을 앞두고 주요 현안과 대책을 논의하기 위해 마련되었다.

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이철수 국가공무원노동조합 위원장은 주택 확보 물량과 입주 시점이 불확실한 점을 지적하며, 이전 여건 조성에 필요한 충분한 시간을 확보해야 한다고 밝혔다.

공무원 주택 공급 및 전근 피해 보전

이철수 위원장은 정부 정책에 따른 근무지 변경으로 발생한 경제적 손실을 개인에게만 감당하게 해서는 안 된다고 강조했다.

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기존 주택 계약자 등에 대한 구체적인 대책 마련이 필요하며, 특별공급이 투기 수단으로 악용되지 않도록 관리해야 한다고 지적했다.

또한 기존 세종 시민과의 형평성을 고려해야 하며, 교통 지원은 정착 기간이 지난 뒤 단계적으로 축소하는 일몰제 도입을 제안했다.

행정 효율성 및 업무 프로세스 개선

박진 KDI 국제정책대학원 교수는 대정부 질의 시 예상 질문을 받기 위해 밤새 대기하는 관행이 여전하다고 비판했다.

부처별 국회 출석 인원을 제한하는 방안을 제시하며, 전시성 현장방문을 줄이고 디지털 협업을 확대할 필요성을 강조했다.

그는 모든 행정기능을 세종으로 집중시킬 필요는 없으며, 현장집행과 대국민 서비스 기능은 업무 특성과 국민 접근성을 고려해 배치해야 한다고 설명했다.

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서울사무소 실질적 기능 거점화

서 공동대표는 기관별 서울사무소가 실질적 기능 거점이어야 한다고 주장하며, 형식적인 연락 창구에 그치지 않도록 해야 한다고 강조했다.

공청회 참석자들은 이전 공무원들의 정주 여건 확보부터 행정 비효율 해소까지 다양한 과제가 논의되는 상황을 점검했다.

행안부는 이러한 전문가들의 의견을 종합하여 추가 이전 계획의 세부 실행 방안을 마련할 것으로 보인다.

이번 공청회는 2026년 11월 3일 진행되었으며, 향후 세종시 내 행정중심복합도시의 기능 분산과 국가 균형 발전에 중요한 이정표가 될 것이다.