정부서울청사에서 열린 '2차 중앙행정기관 세종 이전 관련 공청회'에서 과천 시민과 공공기관 노조가 이주 대책 부재와 도시 정체성 훼손을 강력히 비판하며 격렬한 논쟁이 이어졌다.

2026년 11월 3일 서울 종로구 정부서울청사 별관 대강당에서 열린 '2차 중앙행정기관 세종 이전 관련 공청회'에서는 정부청사가 위치한 과천 시민 들이 이전 계획을 강하게 저지하기 위해 나섰다. 일부 참석자들은 공공기관 이전 반대 손팻말을 들고 집회에 참여했으며, 정부는 2027년부터 법무부 와 방송미디이통신위원회 등을 세종시로 이전시키려는 계획의 당위성을 설명하려는 자리였다.

과천 시민의 정체성 위기와 상권 피해 우려

과천에 거주하는 시민들은 공청회 현장에서 정부의 일방적인 결정에 대해 깊은 불만을 표시했다. 한 시민은 토론자들이 세종시 이전을 당연한 사실로 전제하고 있으며, 공청회가 불법적이고 이전의 근거에 대한 진정한 논의가 부족하다고 지적했다. 이 지역 주민들은 정부청사 유지를 도시의 핵심 정체성으로 여기고 있어, 주요 부처의 이주가 도시 정체성을 무너뜨린다고 판단했다.

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특히 이주 대상 지역 중 하나인 과천시장으로 소개된 한 참석자는 초빙된 취지가 이전하는 지역에 대한 대안이나 대책을 논의하는 것임을 강조하며 실망을 드러냈다. 그는 2014년 주요 부처 이전 당시 과천의 행정 기능을 계속 유지하겠다는 정부의 원칙이 있었음을 언급하면서, 이번 6개 주요 부처의 이전 결정이 사전협의 없이 이루어져 그 원칙을 완전히 무시하는 것이라고 비판했다.

노조와 공무직의 인권 침해 및 처우 개선 요구

이주 대상 기관의 노동조합과 공무직 노동자들 역시 자신의 권리가 침해당하고 있다며 목소리를 높였다. 방송미디이통신위원회의 노조위원장은 헌법 제36조가 인간의 존엄과 평등을 보장한다고 인용하며, 근무 조건에 직결된 중요한 결정을 당사자들의 의견도 듣지 않고 진행한 것은 옳지 않다고 주장했다. 그는 공무원을 단순한 부품이 아니라 사람으로 대해야 한다고 밝혔다.

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또한 정규 공무원뿐만 아니라 무기계약직인 공무직에 대한 철저한 이주 대책 마련을 촉구하는 주장도 제기되었다. 국가인권위원회 직원으로 소개된 한 참석자는 기관 내 공무직 비중이 약 10%에 이르며, 이들이 공무원에 비해 낮은 임금을 받고 있어 이주 과정에서 심각한 불이익을 입을 수 있다고 우려했다. 그는 기관의 특성을 고려한 이주 결정이 필요하며, 최근 세계국가인권기구연합과 아시아태평양인권기구포럼 의장들이 세종 이전 계획의 신중한 검토를 대통령과 부총리에 요청한 사례를 들어 인권 보호의 중요성을 강조했다.

행정안전부의 사과와 향후 행정 기능 유지 계획

공청회를 주관한 행정안전부는 참석자들의 강한 비판에 대해 입장을 밝히며 상황 수습에 나섰다. 정창성 청사시설기획관은 방미통위를 비롯한 다른 기관이 과천청사를 빠져나간다면 이후 채울 계획이 있으며 현재 수요 조사를 진행 중이라고 설명했다. 그는 행정기능이 과천에 유지되는 것을 목표로 하고 있다고 명시하며, 이전 대상 기관이 총 6개이며 약 1,300명의 직원이 세종시로 이주하게 된다는 점을 인정했다.

행정안전부는 이번 정책 결정 과정에서 과천시와의 사전협의가 없었다는 지적에 대해 죄송하다는 말을 전하며 양해를 구했다. 정기획관은 행정기관 이전이라는 정책의 특수성이 있었다고 변명하면서도, 향후 진행 상황이나 논의가 필요할 경우 과천시와 소통하겠다고 약속했다. 이는 정부와 지방자치단체 간의 협력적 관계 회복을 시도하는 움직임으로 해석되며, 앞으로 과천시의 행정 기능 유지와 관련된 구체적인 방안이 모색될 전망이다.