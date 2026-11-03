중앙행정기관 세종 이전, 31개 기관 5460명 이주 앞두고 housing 공급 경쟁

31개 중앙행정기관과 5460명의 공무원 세종 이전 계획이 공개된 가운데, 과천시와의 마찰과 주택 공급 속도之争가 격화되고 있다.

행정안전부 는 3일 서울 종로구 정부서울청사 별관 대강당에서 '2차 중앙행정기관 세종 이전 관련 공청회'를 열어 31개 기관과 5천460명의 추가 이전에 따른 구체적 계획을 논의했다. 이번 공청회는 현행 법령에 따라 이전이 예정된 기관들과 공무원들의 정주 여건 확보, 행정 비효율 해소 등 다양한 핵심 사안을 다뤘다.

이전 준비 기간 확보와 주택 공급 방안

31개 중앙행정기관과 5천460명의 공무원 세종 이전에 앞서 주거 대책과 충분한 준비 기간 보장 요구가 제기됐다. 이철수 국가공무원노동조합 위원장은 주택 확보 물량과 입주 시점이 불확실한 점을 지적하며, 이전 대상 공무원들에게도 충분한 준비 시간을 부여해야 한다고 주장했다. 임준형 고려대 세종캠퍼스 정부행정학부 교수는 주택 공급을 임차·분양·장기임대 등으로 다양화하고 가족 구성원 및 배우자 취업 여부에 따른 정착 지원을 차별화할 필요성을 제시했다. 그는 특별공급이 투기 수단으로 악용되지 않도록 관리하고 기존 세종 시민과의 형평성도 고려해야 한다고 강조했다. 박진 KDI 국제정책대학원 교수는 부처별 국회 출석 인원 제한 방안을 제안하며, 대정부 질의 시 예상 질문을 받기 위해 밤새 대기하는 관행 개선의 필요성을 지적했다.

Also read '유학생 살해·시신 훼손' 정창성, 법정서 혐의 모두 인정

과천시 반발과 법무부 등 이전 대상 갈등

법무부와 방송미디어통신위원회 등 정부과천청사에 입주한 기관들의 세종 이전을 앞두고 과천시의 강한 반발이 일었다. 신계용 과천시장은 2014년 주요 부처 이전 당시 과천의 행정 기능 유지 원칙이 무시됐다며, 6개 주요 부처의 이전에 대해 한마디 사전 협의도 없었다고 비판했다. 신 시장은 집을 구하고 자녀 학교를 옮기며 맞벌이 배우자의 거취를 정해야 하는 현실적인 유예 기간을 요구했다. 이에 대해 행안부 관계자는 기존 과천청사 활용 방안을 찾기 위해 수요 조사를 하고 있으며, 다른 기관들이 빠져나갈 경우를 대비해 채울 방안을 모색 중이라고 밝혔다.

Advertisement

주택 공급 가속화와 범정부 TF 활동 현황

국토교통부는 범정부 이전지원 태스크포스(TF)를 통해 이전 기관 종사자들의 세종시 이전 수요, 가족 동반 여부, 주거 형태 등 다양한 사항을 조사하고 있다. 중장기 주택 공급과 관련해 세종시에는 연차적으로 6만2천호 정도의 주택 공급 계획이 세워져 있다. 국토부 관계자는 LH와 신속히 협의해 부지 조성 일정을 앞당기고 세종시의 건축 인허가 일정도 당겨 현재 주택 공급 물량보다 훨씬 상회하는 수준의 주택 공급을 준비 중이라고 밝혔다. 정부는 주택 공급 일정을 신속하게 추진할 수 있도록 현재 검토 중이며, 김민재 행정안전부 차관이 이번 공청회 개회사에서 주택 공급을 앞당기고 이주 지원 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 공청회 현장에서는 과천 시민 등 일부 참석자들이 공공기관 이전을 반대하는 손팻말을 들고 집회를 진행해 논란의 수위를 높였다.