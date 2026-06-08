중앙정치의 살풀이가 된 지방선거, 보수 진영의 붕괴와 진보의 공허한 승리

이번 지방선거가 지역의 현안보다는 중앙정치의 권력 투쟁장으로 변질된 현실을 비판하며, 보수 진영의 시스템적 몰락과 진보 진영이 거둔 승리의 한계 및 향후 10년의 과제를 심층 분석합니다.

최근 치러진 지방선거 는 더 이상 지역의 발전이나 주민의 삶의 질 향상을 위한 민주적 선택의 장이 아니었다. 이번 선거의 본질은 중앙정치 가 벌이는 거대한 살풀이 마당과 같았으며, 지역 주민들은 그저 중앙 정치인들의 세력 확장을 위한 도구이자 머슴 신세로 전락하고 말았다.

대선 주자들의 입지를 다지고 기피 인물을 솎아내며 적진의 교두보를 구축하는 것이 선거의 핵심 목표가 되었기에, 정작 도정과 시정의 공적을 평가할 수 있는 객관적인 지표나 치열한 정책 논쟁은 사라진 지 오래다. 화려한 수식어와 근사한 명목의 약속들이 거리를 가득 채웠지만, 그것이 지역의 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있는지에 대해 의문을 제기하는 이는 거의 없었다. 이는 한국의 지방정치가 중앙정치에 완전히 종속되어 자생력을 잃어버린 슬픈 자화상을 보여준다.

플라톤은 최악의 저질들에게 지배당하지 않기 위해서는 유권자의 자질 향상이 선행되어야 하며, 공익에 투철한 지도자를 선출하는 안목이 필요하다고 강조했다. 하지만 현재 우리 정치권의 모습은 어떠한가. 공정을 수호해야 할 고위 공직자들이 오히려 돈의 질서와 내란에 가까운 갈등을 부추기고 있으며, 민주주의는 선동에 취약한 구조로 변질되었다. 사회학자 막스 베버가 바이마르 공화국 시절 경고했던 것처럼, 구원의 길을 제시한다고 주장하는 정치적 속물들이 오히려 민주주의의 뿌리를 갉아먹고 있는 형국이다.

특히 소득 개선이나 인구 유출 방지 같은 지방의 절실한 생존 문제보다는 파란색과 빨간색의 영토 확장이라는 진영 논리가 우선시되는 현실은 지역 열패감을 더욱 심화시키고 있다. 이번 선거 결과로 드러난 보수 진영의 상태는 단순한 패배를 넘어선 완전한 와해 수준이다. 서울부터 부산까지 이어진 집권당의 돌풍은 보수의 든든한 텃밭이었던 경남마저 흔들어 놓았으며, 이제 국민의힘은 경북이라는 좁은 지역 정당으로 쪼그라들 위험에 처했다. 이는 단순한 리모델링으로 해결될 문제가 아니라, 기존의 잔해물을 모두 치우고 처음부터 다시 세우는 완전한 재건축이 필요한 시점임을 시사한다.

지난 20여 년간 보수는 하향 곡선을 그려왔다. 탄핵으로 무너진 정권들과 실용 정치를 표방했으나 결국 실패한 과거의 경험들은 보수가 스스로 매력을 잃었음을 증명한다. 선별적 배제와 이념적 대립에 매몰되어 광화문에서 울려 퍼진 시민들의 진정한 함성을 읽어내지 못한 밀실정치의 결과다. 정책적 대안 없이 실속 없는 이념만을 늘어놓았기에 유능한 인재들이 모여들지 않았고, 결국 생명력을 잃은 호수처럼 고여버린 것이다.

반면 진보 진영의 약진은 그들이 유능해서라기보다 상대 진영이 처참하게 무너진 덕분에 얻은 반사 이익의 성격이 강하다. 경제학적으로 분석했을 때, 분배와 약자 보호라는 진보의 가치가 호소력을 얻는 시점은 보통 일인당 국민소득이 일정 수준에 도달했을 때 나타난다. 한국의 경우 2005년 전후로 586세대가 중심이 된 진보 진영이 상승 기류를 탔으며, 민심은 보수의 실책에는 냉혹하면서도 진보의 정책 실패에는 상대적으로 관대한 경향을 보여왔다. 주택 정책의 실패나 노동 시장의 비정규직 양산 같은 진보 정권의 뼈아픈 과오들은 보수의 실책에 가려져 쉽게 잊혀졌다.

이러한 흐름을 볼 때, 진보 진영은 향후 10년 정도 권력을 유지할 가능성이 크다. 하지만 이 기간은 586세대가 퇴장하는 과정과 맞물려 있으며, 이들이 가진 혁명 세대로서의 정체성이 현대 사회의 세금 문제나 복지 정책과 충돌하며 진통을 겪을 것이다. 결국 앞으로의 10년은 진보 진영이 단순히 권력을 누리는 시간이 아니라, 진정으로 진보다운 정책 정수를 보여주어야 하는 시험대가 될 것이다. 나눠주기 식의 포퓰리즘을 넘어 소득 구조와 노동 시장, 그리고 지속 가능한 복지 체계를 구축하는 유능함을 증명해야 한다.

만약 대통령의 훈수처리에만 급급한 내각과 실속 없는 수사학에만 매달린다면, 경제는 대기업에 의존하고 정치는 험악한 말투만 남은 공허한 시대가 될 공산이 크다. 진보 진영이 보수의 붕괴라는 파도를 타고 힘차게 노를 젓고 있지만, 정작 그 배의 창고에 지역 주민과 소외된 이들에게 나누어 줄 실질적인 정책적 열매가 없다면 그 승리는 허망한 신기루에 불과할 것이다. 이제는 진영의 승패를 넘어, 어떻게 하면 중앙의 권력 투쟁에서 벗어나 진정한 지역의 자치와 공익을 실현할 수 있을지 근본적인 고민이 필요한 때다





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