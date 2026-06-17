중앙선관위, 투표용지 부족 사태 진상 규명…중앙선관위원장은 지침 존재도 몰랐다

중앙선관위는 투표용지 부족 사태의 진상규명위원회를 열고, 중앙선관위원장이 투표용지 인쇄 축소 지침의 존재를 몰랐다며 진상규명을 진행하고 있다. 진상규명위원회에 따르면, 중앙선관위는 투표용지 부족 사태를 언론 보도를 통해 알았으며, 선거 당일 오후 5시 8분에 인지했다고 한다. 최소 39명의 유권자가 투표용지 부족으로 투표를 하지 못한 것으로 확인됐다.

중앙선관위 과천청사에서 지난 16일 열린 '투표용지 부족사태 진상규명위원회 제3차 위원회의'의 준비과정에서 조현욱 위원장이 회의를 진행하고 있다. 중앙선거관리위원회( 중앙선관위 )가 17일 발표한 바에 따르면, 투표용지 부족 사태 의 진상규명위원회 는 중앙선관위 원장이 이번 투표용지 부족 사태 발생 이후에야 투표용지 인쇄 축소 지침의 존재를 알게 됐음을 밝혔다.

조현욱 진상규명위원장은 이날 경기 과천 중앙선관위에서 브리핑을 열고, 중앙선관위의 위원장, 상임위원장, 사무총장, 사무처장의 서면 질의서 회신을 받았다. 회신 결과, 중앙선관위원장은 선거일 투표용지 인쇄 매수 축소에 대해 지침 시행 전에 보고 받은 바가 없다고 밝혔으며, 상임위원은 보고를 받았고, 지침은 사무총장이 전결 처리한 것으로 확인됐다. 선관위는 지난해 12월 투표용지 인쇄 매수의 하한 기준을 기존의 유권자 수의 60%에서 50%로 하향한 바 있다.

진상규명위원회에 따르면, 중앙선관위는 투표용지 부족 사태를 서울 선관위의 보고가 아닌 언론 보도를 통해 알았으며, 선거 당일인 지난 3일 오후 5시 8분에 투표용지 사태를 인지했다고 한다. 조 위원장은 중앙선관위가 투표용지 부족 사안을 인지하고 투표용 발급기를 통한 발급도 검토했으나 이미 너무 늦어서 사태에 대한 적절한 대처가 되지 않았다며, 서울시 선관위의 '오후 10시까지 투표 시간 연장' 결정에 대해서는 중앙선관위원장이 사전 보고를 받지 못했고, 서울시 선관위의 상임위원, 사무차장, 선거 과장이 결정한 것으로 보인다.

정희용 국민의힘 의원은 이날 중앙선관위로부터 투표용지 부족으로 투표가 중단됐던 전국 26개 투표소의 투표록을 제출받아 전수조사한 결과, 최소 39명의 유권자가 본투표 당일 투표용지 부족으로 투표를 하지 못한 것으로 확인됐다. 정 의원은 서울 송파구 잠실2동 제2투표소에서는 5명이 귀가한 것으로 기록됐고, 송파구 잠실2동 제7 투표소에서는 총 17명의 투표 포기 사례가 확인됐으며, 송파구 잠실7동 제2투표소에서는 조 위원장이 KBS 라디오 인터뷰를 통해 대기표를 받았던 유권자 12명이 결국 투표하지 못했다고 밝혔다.

이 밖에도 서울 광진구의 제3동 제6투표소에서는 1명, 서울 서초구 잠원동 제7투표소에서는 1명, 서울 강남구 개포2동 제2투표소에서는 3명이 투표를 하지 않은 것으로 확인됐다





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중앙선관위 투표용지 부족 사태 진상규명위원회 선거 유권자

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