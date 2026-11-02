중앙선관위 공명선거추진활동비 부당지급 의혹, 특검이 압수수색을 실시하다

이태한 특검팀이 중앙선관위 비상임위원들에게 지급한 공명선거추진활동비 부당 지급 의혹과 관련해 위원장실 등 18개 부서에 대한 대규모 압수수색을 진행 중입니다.

이태한 중앙선거관리위원회 특별검사팀은 중앙선관위 위원장실 및 사무총장실 등 18개 부서에 대한 압수수색 을 진행하고 있다. 이는 비상임위원들에게 지급된 공명선거추진활동비 부당 지급 의혹과 관련해 실시된 조치로, 2일 오전 9시께부터 진행 중이다. 특검팀은 이 과정에서 파견 검사 4명과 디지털 포렌식 수사관 25명 등 총 65명의 인력을 동원해 수사를 진행하고 있다.

국고손실 및 직권남용 혐의 적용

특검팀은 압수수색과 관련해 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 위반(국고손실), 직권남용권리행사방해, 허위공문서 작성 등 다양한 혐의를 적용했다. 특히 2019년부터 2022년까지 감사원과 국회로부터 지급 근거가 없다는 지적을 받았음에도 불구하고, 외부기관 지적사항을 해당사항 없음으로 허위 기재하고 예산을 편성해 자금을 지급한 정황이 포착되었다. 2024년에는 관련 예산 편성 자체가 없었으며, 2025년에는 전액 삭감되었음에도 다른 용도로 편성된 예산을 통해 해당 비용을 지급한 것으로 확인되었다.

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누적 지급액 약 9억 5800만 원

특검팀이 공개한 자료를 따르면 공명선거추진활동비의 누적 지급액은 약 9억 5800만 원에 달한다. 구체적으로 2020년 약 1억 7150만 원, 2021년 약 2억 1092만 원, 2022년 약 2억 28만 원을 지급했으며, 예산이 편성되지 않았던 2024년에도 약 2억 1540만 원을 지급했다. 또한 2025년 3분기에서 4분기 사이에도 약 1억 770만 원을 지급한 것으로 나타났다. 특검팀은 연도별 지급액이 모두 국고손실죄의 구성요건인 1억 원 이상에 해당한다고 강조했다.

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전 사무총장 주거지 및 수사 범위

특검팀은 위법하고 부당한 지시를 한 혐의로 중앙선관위 전 사무총장의 주거지에 대한 압수수색도 병행하고 있다. 압수된 물건의 분석을 통해 예산 편성 및 집행 경위와 그 과정에서 이뤄진 지시 및 보고 관계를 규명할 계획이다. 특검팀은 사무국 실무자들도 수혜자가 아니었지만, 오래전부터 위법성이 지적되어 문제점을 인지하고 있었음에도 위법 행위가 수년간 지속되고 중단 및 재개를 반복했다고 지적했다.

최고위 직급자들의 공모 관계 규명

이러한 정황을 바탕으로 특검팀은 고위직 관여자들의 공모 관계 및 책임의 정도를 최종적으로 규명할 예정이다. 이번 수사는 대법관 등 전현직 고위 법관이 포함된 중앙선관위 위원들에게 지원된 자금이 어떻게 부당하게 집행되었는지에 초점을 맞추고 있다. 특검팀은 압수수색 완료 후 확보된 전자적 증거와 문서를 종합적으로 분석하여 수사 결과를 마무리할 방침이다.