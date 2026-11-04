중앙선관위 투표록 위·변조 혐의 포착, 특검팀 강제압수수색 전개

이태한 특검팀이 6·3 지방선거 투표록 위·변조와 사전투표용지 입찰 비리 혐의를 포착하고 중앙선관위 등에 강제 압수수색을 집행했다. 주요 정황과 수사가 현황을 상세히 분석한다.

이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 중앙선거관리위원회 가 투표록을 사후 위·변조한 혐의 정황을 포착했다. 특검팀은 이러한 사안으로 인해 중앙선관위와 서울특별시선거관리위원회에 강제 압수수색을 전개하며 핵심 증거 확보에 나섰다.

중앙선관위 투표록 사후 기재 정황 파악

특검팀은 4일 오전 9시부터 중앙선관위와 서울시선관위 건물 내부로 조사 요원을 투입해 압수수색을 진행 중이라고 밝혔다. 투입 인원은 특검보 1명, 검사 4명, 포렌식 수사관 14명, 그리고 수사관 25명으로 구성되었다. 투표록은 선거 당일 투표를 어떻게 진행했는지, 투표용지의 관리와 교부 과정, 그리고 투표 현황 등을 기록하는 중요한 공문서이다.

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특검팀은 이번 지방선거에서 투표용지 부족 사태가 발생한 140여 개所的로 일련번호가 인쇄되지 않은 '무번호 투표용지'가 배포되어 실제 사용된 정황을 확인했다. 이에 따라 특검팀은 각급 선관위가 중앙선관위의 지시를 받아 투표록을 사후에 기술했다고 보고 있다. 각급 선관위는 투표록의 특이사항란에 무번호 투표용지의 일련번호를 임의로 기재하거나, 부족을 예상해 대책을 요청했다는 내용을 추가한 것으로 추정된다.

위·변조된 것으로 의심되는 투표록은 중앙선관위로 취합된 후, 용지 부족 사태가 사회적 논란이 된 이후에도 국회 등 관련 기관에 그대로 제출된 것으로 파악되었다. 특검팀은 이러한 정황을 근거로 중앙선관위가 선거 관리의 투명성을 해치는 중요한 공문서를 조작했을 가능성을 조사하고 있다.

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사전투표용지 입찰 특혜 및 배임 혐의 조사

특검팀은 투표록 사건 외에도 사전투표용지 제작 과정에서 입찰 비리가 있었던 정황을 포착했다. 이에 따라 업무상 배임 등 혐의로 중앙선관위 선거기반과와 투표용지 발급기 제작업체 A사의 사무실에 대한 압수수색을 병행하고 있다. 특히 A사가 참여한 2024년형 사전투표용지 발급기 제작 및 소모품 구매 사업에서 입찰 공고 이전 단계인 사업계획이 유출되었는지를 집중 조사 중이다.

조사 결과, 중앙선관위가 A사에 특혜를 제공한 정황이 포착된 것으로 알려졌다. 전국 각급 지방선관위는 소기업이나 소상공인으로부터 잉크 등 소모품을 구매하기로 했으나, 내부 지침을 변경하여 A사와만 수의계약을 체결하도록 했다. 이러한 행위가 특정 기업에 불공정한 이득을 제공하는 것이었는지 법적 책임을 묻기 위한 조사가 진행 중이다.

A사에 공급된 사전투표용지 발급기는 약 1만 7천 대에 달하며, 제작 사업비만 약 321억 원에 이르는 것으로 확인되었다. 이는 최근 5년 동안 중앙선관위가 발주한 사업 중 가장 큰 규모이다. 대규모 공공 사업 과정에서 적법한 입찰 절차가 무시되었을 가능성을 배제할 수 없는 상황이다.

선관위 고위관계자 부당 지급 의혹 및 향후 수사

이와 별도로 이태한 특검팀은 중앙선거관리위원회 위원장과 비상임위원들의 공명선거추진활동비 부당 지급 의혹에 대해서도 수사를 확대하고 있다. 특검팀은 지난 2일부터 3일까지 중앙선관위 위원장실을 포함한 18개 부서를 압수수색하며 관련 자금의 사용처와 지급 근거를 검증했다.

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특검팀은 투표용지 부족 사태의 책임 추궁이나 관련 소송이 이어질 것으로 예상됨에 따라, 중앙선관위가 사후에 투표록을 조작한 행위가 조직적 차원에서 이루어졌을 가능성을 집중적으로 탐문 중이다. 투표록의 진위 여부는 선거의 정당성을 판단하는 핵심 증거이므로, 특검팀의 정확한 증거 확보와 사실 관계 규명이 향후 선거 제도 개선과 책임소재 판단에 중요한 영향을 미칠 전망이다.