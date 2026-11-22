중대범죄수사청이 한동훈, 김승원 의원 사건을 타 기관에 이첩하며 '정치적 민감 사건 회피' 비판에 직면했다. 수사권 조정의 본질과 공수처, 경찰의 역할 재조명이 요구되는 시점이다.

중대범죄수사청 (이하 중수청)이 한동훈 무소속 의원의 딸 허위 스펙 의혹 사건과 김승원 더불어민주당 의원의 경기도당 회계부정 의혹 사건을 잇따라 다른 수사 기관에 이첩했다. 이는 중수청의 수사 방향성과 정치적 중립성에 대한 논란을 다시 한번 촉발시키며, 기관 간 수사권 배분 과정에서 생기는 공백과 회피 논란이 고조되고 있다.

수사 범위 벗어난 혐의 타 기관 이첩 결정

수원중수청은 지난 17일 김승원 의원의 경기도당 회계부정 의혹 사건을 수원 장안경찰서로 이첩했다. 김 의원에게 적용된 정치자금법 위반과 위계공무집행방해 혐의는 중수청법상 명시된 수사 범위를 벗어나기 때문이다. 또한, 경찰이 이미 개입 중인 사안에서 중수청이 추가로 수사할 경우 중복 수사로 인한 비효율성이 발생할 수 있다는 판단도 작용했다.

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수원중수청은 앞서 지난달 2일과 12일에 걸쳐 김 의원 등 민주당 경기도당 당직자 7명에 대한 고발장을 시민 및 시민단체로부터 접수받았다. 반부패수사1과에 배당되었던 이 사건은 법리 검토 결과, 중수청이 주도할 만한 중대범죄 해당 항목이 아니라는 결론이 내려져 결국 경찰 측으로 반환되었다.

한동훈 사건, 고위공직자 범죄로 공수처 이관

서울중수청도 지난 17일 한동훈 의원의 딸 '허위 스펙' 의혹 및 수사무마 관여 의혹 건을 경찰과 특별수사관찰청(공수처)으로 각각 이첩했다. 한 의원은 지난달 14일 시민단체로부터 제3자 뇌물 공여 및 직권남용 권리행사방해 혐의로 고발된 바 있다.

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혐의 내용을 살펴보면, 한 의원의 딸이 기업으로부터 노트북 50여 대를 후원받아 복지관에 기부한 행위를 대학 입시 과정에서 부풀려 활용한 사실이 드러났다. 여기에 한 전 법무부 장관 시절 검사들과 공모하여 관련 수사에 필요한 국제형사사법공조 요청이 전달되지 않도록 차단했다는 의혹도 포함된다.

중수청은 이 사건 중 한 의원이 검사 재직 기간 중에 벌어진 의혹에 대해 '고위공직자 범죄'에 해당한다고 판정하여 공수처로 이관했다. 반면, 한 의원이 배우자와 함께 딸의 입시 과정에서 봉사활동 실적을 부풀렸다는 의혹은 수사 범위에 해당하지 않는다고 판단해 서울경찰청 광역수사단으로 보냈다.

정치적 민감 사건 회피라는 지적과 학계 반응

당초 두 사건은 중수청의 수사 스타일과 기관의 성격을 가늠해 볼 수 있는 '1호 수사 대상'이 될 것이라는 전망이 많았다. 김 의원 사건의 경우 위계에 의한 공무집행방해는 수사 범위가 아니나, 업무상 배임과 횡령 등은 중대범죄에 포함되었기 때문이다. 만약 주된 혐의가 업무상 배임 등으로 판단되었으면 중수청이 수사를 계속 이어갈 수도 있었다.

한 의원 사건 또한 직권남용 권리행사방해나 직무유기는 대상이 아니나, 뇌물 혐의는 중수청법상 수사가 가능한 사안이었다. 명륜당의 '대부업체 부당지원 의혹' 등 기업 관련 수사나 단순 마약 범죄에는 적극적으로 나서던 중수청이, 정치적으로 민감한 사안에는 선을 그으며 수사를 회피한다는 비판이 제기되고 있다.

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22일 경찰 관계자는 "중수청이 민감한 사건을 피해 사건을 선별하여 이첩하는 방식을 취하고 있다"며 "결과적으로 정치적으로 예민한 수사 책임이 경찰 쪽으로 넘어가는 양상"이라고 전했다. 이창현 한국외대 법학전문대학원 교수는 "수사기관들이 서로 수사를 하려고 할 때보다 서로 피하려고 할 때 문제가 더 크다"고 지적하며, 일반 사건은 경찰, 제 역할을 하지 못하는 공수처를 대신하여 중수청이 정치적 민감성을 이유로 중대 사건을 적극적으로 수사해야 마땅하다고 강조했다.

중수청의 공식 입장 및 향후 수사 전망

중수청은 각 사건에 대한 법적 검토 결과, 타 기관으로의 이첩이 불가피했다는 입장을 명확히 했다. 중수청 관계자는 "법리 검토상 수사 범위에 해당되지 않는 사안은 수사의 효율성 제고와 중복 수사로 인한 인권 침해 우려 등을 종합적으로 고려했을 때 이첩할 수밖에 없다"고 밝혔다.

이번 일련의 이첩 행보는 중수청이 법적 테두리 내에서만 활동하겠다는 의지를 보여준 동시에, 정치권과 시민사회로부터 제기되는 '기피 수사' 비판에 대한 직접적인 대응으로 받아들여지고 있다. 향후 공수처와 경찰에서 이 사건들을 어떻게 추가 수사할지, 그리고 중수청의 수사 권한 배분에 대한 제도적 개선 논의가 이어질지 관심이 집중되고 있다.