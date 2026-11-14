중소벤처기업부 모두의 창업 2차 프로젝트 개인정보 유출, 참가자 818명 피해

중소벤처기업부 모두의 창업 2기 프로젝트에서 AI 솔루션 기업 해킹으로 참가자 818명의 개인정보가 유출되었다. 정부는 민간 운영 시스템임을 밝혔으나 참가자들은 보상과 책임 소재를 촉구하고 나섰다.

중소벤처기업부 의 주도로 진행 중인 ' 모두의 창업' 2차 프로젝트에서 해킹을 통한 대규모 개인정보 유출 사고가 발생했다. 14일 중소벤처기업부 에 따르면, 이번 사고로 인해 프로젝트 참가자 818명의 개인정보가 유출된 사실이 확인되었다. 이는 6월 초 발생했던 1차 사고 이후 약 5개월 만의 재발로, 참가자들 사이에서 깊은 불안과 불만족이 커지고 있는 상황이다.

유출 사고의 원인은 모두의 창업에 참여한 50곳의 AI 솔루션 공급기업 중 1곳에서 발생한 해킹 공격이었다. 중기부는 이날 보도 설명자료를 통해 이번 사고가 발생한 시스템이 해당 민간 기업이 자체적으로 운영하는 AI 솔루션이라고 명확히 밝혔다. 참가자가 특정 AI 솔루션 공급기업을 선택할 경우, 중소벤처기업부가 해당 서비스 이용료를 지원해 주는 구조인데, 이 과정에서 보안 취약점이 노출된 것이다.

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재발 방지가 공언된 가운데 또다시 발생한 보안 사고

이번 2차 프로젝트 1라운드에 진출한 것으로 확인된 한 참가자는 사고 직후인 전날 오후 모두의 창업 게시판에 글을 게시하며 정부의 대응 태도를 비판했다. 해당 참가자는 정부가 6월 1차 사고 이후 재발 방지를 강력히 공언했음에도 불구하고 다시 같은 유형의 사고가 발생했다고 지적했다. 이는 국민 참여 사업을 기획하는 과정에서 예상 가능한 위험을 충분히 검토했는지, 그리고 외부 참여 기관의 역량을 제대로 검증했는지 묻는 중대한 사안이라고 강조하며 정부의 관리 소홀을 비난했다.

이 참가자는 단순한 불만을 넘어 구체적인 책임 규명 및 개선을 요구했다. 기관별 보안 책임자와 점검, 감독 의무를 공개할 것과 1차 사고 이후 실시했던 재발 방지 조치의 이행 결과를 증빙 자료로 제출할 것을 요구했다. 또한 2차 프로젝트 참여 기관과 AI 공급 기업에 적용된 보안 기준을 명확히 하고, 책임자의 의무 이행 여부 및 피해 구제 방안을 즉시 마련해야 한다고 촉구했다.

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안전한 기업인지 확인되지 않는 불안한 참가자的心态

사고 직후 모두의 창업 사이트와 관련 커뮤니티에서는 개인정보 유출 건과 관련한 피해 구제 방안 및 경위를 문의하는 글이 잇달아 올라오며 참가자들의 불안감이 극에 달하고 있다. 1차 탈락 후 2차 프로젝트에서 재도전하여 1라운드에 진출한 한 참가자는 연합뉴스와 통화에서 우연히 자신의 개인 정보가 유출된 AI 솔루션 기업이 자신이 이용한 곳이 아니어서 다행이라고 말했다. 그러나 나머지 49개 솔루션 기업의 보안 상태가 안전한지 여전히 우려스럽다고 토로했다.

참가자들은 정부가 사업을 재개할 당시 어떠한 보안 및 피해 예방 조치를 완료했는지 구체적인 확인을 요구하고 있다. 이들은 1차 사고 이후 개선 대책이 2차 프로젝트의 모든 관련 기관 및 기업에 어떻게 전달되어 적용되었는지에 대한 증빙 자료 제출을 요구하며, 이러한 조치가 제대로 이행되지 않았다면 재발 방지는 공허한 약속에 불과하다고 경고했다.

이소영 장관 리더십 아래 요구되는 투명하고 엄격한 보안 기준 마련

이소영 중소벤처기업부 장관은 20일 서울 마포구 SVC에서 열린 '모두의 창업 2기' 출범식에 참석하여 인사말을 하며 프로젝트의 성공적인 안착을 강조했으나, 현재는 갑작스런 보안 사고로 인한 신뢰 회복이 최우선 과제로 부상했다. 이소영 장관과 중기부 관계자들은 출범식 현장에서 기념촬영을 하며 새로운 시작을 알렸지만, 막상 현장에서는 5개월 만에 재발한 보안 사고로 인해 참가자들의 신뢰가 흔들리고 있는 실정이다.

앞으로 중기부는 참가자 818명의 개인정보 보호를 위한 긴급 대책을 마련해야 할 상황에 처했다. 민간 기업이 자체 운영하는 시스템의 해킹 사고라는 점이 명확해졌으므로, 정부가 지원금을 지급하는 만큼 해당 AI 솔루션 기업들에 대한 보안 감사와 감독을 강화해야 한다는 목소리가 높다. 참가자들이 요구한 대로 기관별 보안 책임과 감독 의무가 누구에게 있는지 명확히 하고, 모든 관련 기업에 적용된 보안 기준을 투명하게 공개해야 신뢰를 되찾을 수 있다.

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참가자들은 정부가 과거의 실수를 반복하지 않기 위해 외부 참여기관의 역량을 엄격하게 검증하고, 재발 방지 조치의 이행 결과를 증빙 자료로 제출할 것을 강력히 요구하고 있다. 만약 이러한 조치가 완료되지 않은 상태에서 사업을 재개했다면, 그 책임은 전적으로 기획 및 운영 주체에게 있다는 주장이다. 중기부는 향후 모든 관련 기관과 기업에 대한 보안 기준을 명확히 하고, 책임자의 의무 이행 여부를 철저히 확인해야 한다.

지금까지의 정황으로 볼 때, 참가자들은 단순한 데이터 유출을 넘어 정부와 민간 기업의 신뢰도 하락을 우려하고 있다. 특히 2차 프로젝트 1라운드에 진출한 참가자들은 자신의 사업 계획이 보안 사고로 인해 타격을 받을 수 있다는 걱정도 함께 하고 있다. 따라서 중기부는 즉시 구제 방안을 마련하고, 피해가 발생하지 않은 참가자들에 대한 사전 예방 조치를 취해야 한다. 이는 단순한 기술적 조치를 넘어, 정부 주도의 창업 지원 사업의 신뢰성을 지키기 위한 필수적인 절차이다.

결과적으로 이번 '모두의 창업' 2차 프로젝트의 개인정보 유출 사고는 민간 기업의 보안 취약점이 정부의 지원 시스템과 결합되며 더 큰 파장을 일으킨 사례로 기록될 전망이다. 참가자 818명의 개인정보가 유출된 이번 사건을 계기로, 중기부는 모든 관련 기관에 대한 보안 감독을 강화하고 투명한 정보 공개를 통해 참가자들의 불안을 해소해야 한다. 이를 통해 향후 유사한 사업에서 재발 방지 시스템을 공고히 하고, 국민이 안심하고 참여할 수 있는 환경을 만들어야 한다.