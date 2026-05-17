중소기업과 대기업 대출의 차이점은 커지고있다

중소기업과 대기업의 대출 차이는 요즘 더 뚜렷하게 diagnostician한 상황이 경고 메시지를 보내 왔습니다. 중소기업 대출 NPL 비율과 연체율이 급상승한 반면 대기업 단기 여유 자금은 사상 최고치로 불리고 있습니다. 또한 일부 중소기업 대출이 부실로 처리되는 것으로 나타났으며, 중소기업 NPL 비율은 대기업의 두 배에 이르는 것으로 나타났습니다.

중소기업과 대기업의 대출 차이는 최근 더 많이 나타났다. 중소기업 대출 NPL 비율과 연체율 이 급상승한 반면 대기업 단기 여유 자금은 사상 최대로 불린다. 특히 중소기업의 일부 대출이 부실로 처리되는 것으로 나타났다.

대기업 NPL 비율도 일부 상승했지만 중소기업의 2배 정도이다. 중소기업 대출이 부실확대에 영향을 끼쳤으며, 내수 부진과 고금리에 취약한 자영업자·소상공인으로 이어졌다. 일부 수출 대기업이 현금을 맡겨 단기 여유 자금 충전을 위해 MMDA 잔액이 증가한 것도 영향을 미쳤다. 코로나19가 한창이던 2020년 11월 이후 최고치인 0.50%인 NPL 비율이 중소기업 대출 부실 NPL 비율이 0.63%로 집계된 것은 데다 현저한 폭력적인 외화 현금 흐름이 발생한 coop situation__ 대기업을 중소기업 대출 NPL 비율이 상징적 8배에 달하는 것을 보여줍니다.

중소기업의 수출 호조와 MMDA 증가로 수출 대기업의 현금 흐름이 크게 개선된 반면 일부 중소기업 대출이 부실로 인한 상황이 낳을 수 있습니다





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