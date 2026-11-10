중소기업 대출 위축과 취약 업종 연체율 급등, 은행권 신용 집중 리스크 우려

한국금융연구원은 내년에도 우량기업 중심의 대출 쏠림 현상이 지속될 것이라고 전망했다. 중소기업 연체율은 1%를 돌파하며 11년 만에 최고치를 기록했고, 건설과 부동산 등 취약 업종의 부실 위험이 은행 건전성에 영향을 미칠 전망이다.

한국금융연구원 (원장 이준)은 10일 '2027년 경제 및 금융 전망 세미나'에서 내년에도 은행권의 대출 경쟁이 한정된 우량기업 을 중심으로 치열해질 것이라고 예상했다.

가계대출 총량 규제가 지속되는 가운데, 은행들은 수익성 확보와 건전성 유지 위해 상대적으로 리스크가 낮은 대기업에 자금을 집중시킬 가능성이 크다는 분석이다.

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중소기업의 경영 악화가 지속되면서 대출 연체율이 높아지고 있으며, 이로 인해 은행권의 신용 집중 리스크가 발생할 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

중소법인 연체율 1% 돌파, 11년 만에 최고치

한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 8월 기준 중소법인의 연체율은 1%를 돌파했다.

이 수치는 지난 11년 사이에서 가장 높은 수준으로, 중소기업의 자금 조달 여건이 악화되고 있음을 보여준다.

은행들의 건전성 관리 강화는 오히려 중소기업의 자금 접근성을 더욱 떨어뜨릴 수 있다는 지적이다.

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하반기 기업대출 시장에서도 대기업과 중소기업 간 자금 격차가 뚜렷하게 드러나고 있다.

지난 8월 기업대출 총액은 전년 동기 대비 5.9% 증가했으나, 중소기업 대출 증가율은 3.9%에 그쳤다.

전체 기업대출이 증가하는 상황에서도 중소기업으로 향하는 자금의 속도는 상대적으로 더딘 셈이다.

취약 업종 연체율 가파른 상승세, 금융기관 대응 필요

한국금융연구원은 성장 양극화가 심화하면서 취약업종의 경영난도 가중될 것으로 내다봤다.

기업 간 실적 격차가 벌어지는 가운데, 부실 위험이 높은 업종을 중심으로 은행권의 건전성 부담도 커질 수 있다는 것이다.

실제로 2022년 이후 건설·석유화학·금속제품·도소매·부동산 등 5대 취약업종의 대출 연체율은 전반적으로 상승세를 보이고 있다.

예금은행의 기업대출 가운데 이들 5개 업종이 차지하는 비중은 전체의 46.8%에 달한다.

부동산업이 21.9%, 도소매업이 12.7%로 비중이 특히 높으며, 이들에 대한 리스크 관리가 시급하다.

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건설업의 연체율은 2021년 1분기 1.67%에서 올해 1분기 5.48%로 크게 뛰었다.

같은 기간 부동산업은 0.63%에서 3.01%로 상승했고, 도소매업은 0.62%에서 2.52%로 증가했다.

금속제품과 석유화학 역시 각각 0.62%에서 0.80%, 0.19%에서 0.65%로 연체율이 높아졌다.

신용 집중 리스크와 지역 중소기업 배제 우려

김석기 금융연구원 은행·금융지주연구실장은 금리 상승기에 은행들이 취약업종의 신용위험 관리에 각별히 주의를 기울여야 한다고 강조했다.

특정 업종에 대출이 집중되는 여신 편중 위험도 경계해야 한다는 지적이다.

김 실장은 "수도권·대기업·우량차주 중심으로 여신이 편중될 경우 신용집중 리스크를 유발할 가능성이 있다"고 지적했다.

하지만 건전성 관리가 중소기업에 대한 자금 공급 위축으로 이어져서는 안 된다는 점도 강조했다.

김 실장은 "위험에 따른 가격을 반영하면서 성장기업에 대한 지원을 지속해야 한다"며 "담보와 신용등급을 중심으로 대출 승인 여부를 결정하면 담보가치와 신용정보가 취약한 지방·중소기업이 구조적으로 배제돼 금융 양극화가 심화할 수 있다"고 우려했다.

은행권은 수익성과 건전성을 고려해야 하지만, 지역 중소기업의 생존을 위한 정책적 지원과 금융 접근성 개선이 동반되어야 한다.