매달 대출을 갚는 중산층과 갚지 않는 중산층의 재무 상태 차이를 분석한 결과, 소득은 비슷하지만 예적금 납입액에서 36%의 큰 격차가 확인되었습니다. 상환 부담이 저축 규모에 미치는 구체적인 영향을 살펴봅니다.

매달 주택 담보 대출의 원금을 갚아야 하는 중산층 가구가 상환 부담이 없는 동 연령대 가구보다 예금 및 적금 납입액에서 현저히 낮은 것으로 확인되었습니다. 이는 단순한 소득 차이가 아닌, 부채 상환 의무가 실제 저축 행태와 소비 구조에 어떤 영향을 미치는지를 보여주는 중요한 지표입니다.

소득 동일에도 예적금 36% 차이 발생

연간 근로소득이 4천만 원에서 8천만 원인 30대부터 50대까지의 자가 거주 중산층을 대상으로 한 분석 결과, 부채 상환 유무에 따른 재무 건강도 격차가 명확하게 드러났습니다. 한국노동연구원과 국가데이터처의 자료에 따르면, 원리금 상환액이 없는 가구의 월평균 예적금 납입액은 49만 2천 원이었습니다.

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반면, 매달 대출 이자와 원금을 갚고 있는 가구의 월평균 예적금 납입액은 31만 3천 원에 그쳤습니다. 두 집단 간 납입액 차이는 무려 17만 9천 원으로, 비상환 가구 대비 상환 가구의 저축 규모가 36.3% 낮은 수치입니다. 이는 연간 기준으로 약 214만 원에 달하는 막대한 차액으로 이어집니다.

흥미로운 점은 두 집단의 연평균 근로소득 수준이 사실상 동일했다는 것입니다. 원리금 상환액이 없는 가구의 연간 근로소득은 5천 990만 원이었고, 상환 가구는 6천 23만 원으로 거의 차이가 없었습니다. 소득은 같지만, 매달 갚아야 할 부채 비용 때문에 저축할 수 있는 여력이 크게 줄어든 것입니다.

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부채 상환액이 저축 참여율과 총자산에 미치는 영향

상환 부담이 있는 가구가 저축액이 적다고 해서 저축 자체를 포기한 것은 아닙니다. 오히려 저축 참여율 측면에서는 역전 현상이 관찰되었습니다. 원리금 상환액이 없는 가구의 저축 참여율은 83.7%였으나, 상환 가구의 저축 참여율은 88.8%로 더 높았습니다.

이처럼 상환 가구가 더 높은 비율로 저축 시장에 참여함에도 평균 납입액이 낮은 이유는, 매달 고정적으로 나가야 하는 원리금 상환액 때문입니다. 상환 가구의 월평균 원리금 상환액은 75만 5천 원으로, 이 지출이 전체 가계 지출의 상당 부분을 차지하며 잔여 소득으로 저축할 수 있는 금액을 압박합니다.

2026년 상반기 기준 소득 3분위에 해당하는 40대 자가 가구에서도 이자 비용 부담에 따른 흑자액 격차가 명확했습니다. 이자 비용이 없는 가구의 월평균 흑자액은 85만 원이었지만, 이자를 지급하는 가구의 월평균 흑자액은 32만 3천 원으로 52만 7천 원의 차이가 났습니다. 이는 소득 470만 원 대에서 실제 가용 가능 자산 형성 능력이 부채 비용에 의해 어떻게 훼손되는지를 보여줍니다.

지출 구조와 사교육비 등 세부 항목 분석

부채 상환 가구의 모든 지출이 줄어든 것은 아닙니다. 전체 생활비 비교에서 상환 가구의 월평균 지출은 339만 8천 원으로, 비상환 가구의 359만 6천 원보다 약 20만 원 적었습니다. 세부 항목 중 식비는 상환 가구(64만 2천 원)가 비상환 가구(68만 7천 원)보다 4만 5천 원 적었고, 외식비와 피복비, 교통비도 상환 가구가 더 낮았습니다.

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하지만 필수 교육비에 해당하는 사교육비는 상환 가구에서 더 높게 나타났습니다. 이는 주거 비용과 부채 상환으로 인해 여유 자금이 부족한 상태에서 자녀 교육에 대한 지출 부담이 상대적으로 더 크게 작용하고 있음을 시사합니다. 보장성보험 납입액은 상환 가구(32만 3천 원)가 비상환 가구(30만 7천 원)보다 약간 높았으며, 저축성보험도 상환 가구가 더 많이 납입하는 양상을 보였습니다.

총 저축액 비교에서도 상환 가구의 저축액이 15.7% 적었으나, 예적금 납입액 격차는 36.3%로 더 컸습니다. 이는 상환 가구가 보험료 등 다른 금융 상품에는 비교적 많이 지출하면서도, 유동성이 높고 쉽게 확보할 수 있는 예적금부터 타격을 받았음을 의미합니다. 한국노동패널 1차년도부터 27차년도의 장기 패널 자료와 2022년부터 2026년의 가계동향조사 자료가 이러한 구조적 차이를 뒷받침합니다.