중동발 원자재 난, 건설업계 '5월 셧다운' 위기론

미국·이스라엘-이란 전쟁의 여파로 아스콘, 단열재, 방수재 등 원유 파생 건자재 수급에 차질이 빚어지면서 건설업계가 5월 공사 현장 '셧다운' 위기에 직면했다. 아스팔트 가격 폭등, 마감재 가격 급등 등으로 중소·중견 건설사의 자금난 우려가 커지고 있는 가운데, 정부는 TF를 구성해 대응에 나섰다. 다만, 일부에서는 건설업계의 기존 위기에 더해진 상황일 뿐이라는 분석도 나온다.

미국과 이스라엘, 이란 간의 긴장 고조로 인해 건설업계 가 원자재 수급난 이라는 심각한 위기에 직면하고 있다. 도로 포장에 필수적인 아스콘 (아스팔트 콘크리트)과 단열재, 방수재 등 석유화학 제품에서 파생되는 건자재들의 공급이 원활하지 않아, 오는 5월부터는 일부 공사 현장이 운영을 중단해야 할 수도 있다는 위기감이 고조되고 있다. 건설업계 에 따르면, 아스콘 의 주원료인 아스팔트 가격은 2월 1kg당 700원에서 이달 들어 1200~1300원으로 두 배 가까이 폭등했다. 아스팔트는 원유 정제 과정에서 나오는 잔여물로, 아스콘 생산량의 4~6%를 차지하지만 비용에서는 절반 가량을 차지할 정도로 그 중요성이 크다. 원유 수급의 불안정성이 아스콘 가격 급등으로 이어지면서, 전국적으로 도로 보수 공사가 일시 중단되는 사례가 속출하고 있다. 정부는 이러한 주요 자재의 수급난을 해결하기 위해 적극적으로 나서고 있다.

2주 전에는 콘크리트의 강도와 유동성을 조절하는 데 사용되는 레미콘 혼화제 수급에 차질이 발생했으나, 국내 레미콘 혼화제 원료 생산의 상당 부분을 차지하는 롯데케미칼과의 협의를 통해 국내 건설 공사에 필요한 물량을 확보하는 데 성공하며 위기를 넘겼다. 국토교통부 관계자는 최근의 상황에 대해 "때에 따라 분위기가 계속 바뀐다. 2주 전에는 레미콘 혼화제 수급이 문제였지만, 국내 석유화학기업과 협의를 거쳐 원료 국내 공급 문제를 해결하면서 불안이 진정됐다"고 설명했다. 그는 이어 "지난주부터는 아스콘이 문제인데, 주로 관급 자재로 사용되는 아스콘은 공사 시급성에 따라 수요 관리를 하고 있다. 최근 조달청에서도 단가 상승을 즉각 반영할 수 있도록 제도 개선을 추진하면서 시장 불안이 해소되는 분위기"라고 덧붙였다. 국토부는 이러한 위기 상황에 대응하기 위해 1차관을 단장으로 하는 '건설현장 비상경제 태스크포스(TF)'를 가동했다. 일각에서는 5월부터 전국 건설 현장이 전면 중단될 것이라는 우려가 제기되고 있지만, 자재난으로 인한 파장은 공정률이나 공사 종류에 따라 현장별로 다르게 나타날 것으로 전망된다. 최근에는 페인트, 단열재, 방수재 등 마감 공정에 필요한 자재들의 수급 문제도 발생하고 있어, 마감 공정을 진행하는 사업장에서 어려움을 호소하는 목소리가 커지고 있다. 폴리우레탄, 폴리염화비닐(PVC) 등 마감 공사에 필수적인 자재들은 원유에서 추출하는 나프타를 분해하여 생산된다. 대한건설협회 관계자는 "최근 두 달 사이에 페인트, 단열재, 방수재 등 마감 자재들의 가격이 최소 50% 이상 상승했다"며 "회사 규모나 담당 공정에 따라 상황이 다르지만, 일부 중소·중견 건설사의 경우 4월 말까지는 버틸 수 있어도 5월부터는 운영이 어려울 것이라는 곳도 있다"고 밝혔다. 중소·중견 건설사는 공기 지연 시 충격을 흡수할 여력이 상대적으로 적어, 이러한 자재난이 곧바로 자금난으로 이어질 가능성이 높다. 반면, 대형 건설사들은 아직까지는 상대적으로 여유로운 상황이다. 한 1군 건설사 관계자는 "대형 건설사들은 재고 비축이 잘 되어 있고 자재 수급 경로도 다양하여 상황이 양호한 편"이라며 "공사비 상승이나 공기 지연은 있을 수 있지만, '5월 셧다운'설은 다소 과장된 측면이 있다. 물론 사태 장기화 가능성을 염두에 두고 면밀히 모니터링 중"이라고 말했다. 그러나 한편에서는 최근 건설업계의 어려움이 단순히 중동 전쟁 때문만은 아니라는 지적도 제기된다. 건설업계의 다른 관계자는 "최근 건설 경기가 전반적으로 좋지 않아 수도권에서 도시정비 사업 경쟁력이 있는 일부 건설사를 제외하고는 중동 전쟁 이전부터 이미 어려움을 겪고 있었다"며 "이번 사태가 '엎친 데 덮친 격'일 수는 있으나, 전쟁 때문에 셧다운이 올 것이라고 단정하기는 어렵다. 오히려 전후 재건 사업을 기회로 보는 시각도 있어 주가가 상승하는 건설사들도 있다"고 언급했다





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건설업계 원자재 수급난 아스콘 이란 전쟁 공사 중단

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