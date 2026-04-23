중동 지정학적 리스크에 뉴욕증시 하락, 국제유가 급등

중동 지역의 긴장 고조로 인해 뉴욕증시가 하락하고 국제유가가 급등했습니다. 미국과 이란의 호르무즈 해협 갈등 심화와 핵 협상 관련 불확실성이 투자 심리를 위축시킨 주요 원인으로 분석됩니다.

미국 뉴욕증시 의 주요 3대 지수가 중동 지역의 지정학적 리스크 고조에 따라 일제히 하락 마감했습니다. 23일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 179.71포인트, 즉 0.36% 하락한 49,310.32에 거래를 마쳤습니다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 29.50포인트, 0.41% 감소한 7,108.40을 기록했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 219.06포인트, 0.89% 급락한 24,438.50에 마감했습니다. 이날 주가 하락의 가장 큰 원인은 중동 지역의 불안정한 정세였습니다. 이란 반관영 메흐르 통신은 자국 방공망이 '적대적 목표물'에 대응하기 위해 재가동되었음을 보도했고, 국영 IRNA 통신도 이란 영토 내에서 방공 미사일 소음이 감지되었다고 밝혔습니다. 특히 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란의 갈등이 심화되면서 투자 심리가 위축되었습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하는 모든 선박을 공격하라는 지시를 내렸고, 이에 맞서 이란군은 해협에 추가로 기뢰를 부설한 것으로 알려졌습니다. 더욱이 이란 측 핵 협상 대표인 마하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 협상에서 손을 뗀다는 이스라엘발 보도가 나오면서 시장의 불안감은 더욱 커졌습니다. 이러한 악재들이 겹치면서 지수는 장중 큰 폭으로 하락했습니다. 나스닥은 한때 1.82%, S&P500은 1.28%까지 급락하는 모습을 보였습니다.

하지만 이란 언론이 갈리바프 의장의 사임설을 공식적으로 부인하면서 저가 매수세가 유입되어 낙폭을 일부 만회했습니다. 국제 유가 역시 중동 지역의 긴장감 고조에 따라 강한 상승세를 보였습니다. 같은 날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 6월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 2.89달러, 3.11% 상승한 배럴당 95.85달러에 마감했습니다. ICE 선물거래소에서 6월 인도분 브렌트유 선물 종가도 배럴당 105.07달러로 전 거래일보다 3.1% 상승했습니다.

WTI와 브렌트유 모두 4거래일 연속 가파른 상승세를 이어가면서 이 기간 동안 각각 16.25%, 14.31%가 급등했습니다. 한편, 원·달러 환율은 중동 지역의 지정학적 위험에도 불구하고 상승 폭이 제한되었습니다. 24일(한국시간) 새벽 2시 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 서울환시 종가 대비 3.20원 상승한 1,479.20원에 마감했습니다. 이는 당일 주간 거래 종가인 1,481.00원보다는 1.80원 낮은 수준입니다.

호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란의 긴장이 고조되었지만, 일본 외환 당국이 엔화 약세 저지를 위해 개입할 수 있다는 우려가 작용하면서 원화 약세 압력을 완화시킨 것으로 분석됩니다. 전반적으로 중동 지역의 불안정한 정세가 금융 시장에 큰 영향을 미치면서 투자자들의 경계심이 높아지고 있는 상황입니다





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