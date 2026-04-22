중동 전쟁에 소비 심리 ‘비관적’…1년 만에 악화

중동 전쟁의 영향으로 소비자들의 경제 심리가 1년 만에 비관적으로 돌아섰다. 소비자물가 상승률 전망치는 1년 4개월 만에 가장 높은 수준을 기록하며, 소비자들의 불안감이 커지고 있다.

최근 중동 지역의 지정학적 긴장 고조와 그에 따른 국제 유가 상승은 국내 소비자 심리에 상당한 영향을 미치며, 1년 만에 처음으로 소비자들이 경제 상황을 ‘비관적’으로 인식하게 만들었습니다. 한국은행이 발표한 최신 소비자 동향 조사 결과에 따르면, 4월 소비자심리지수(CCSI)는 99.2로 전월 대비 7.8포인트 하락하며 100 이하로 떨어졌습니다.

이는 작년 4월 이후 처음으로 나타난 결과이며, 지난달의 하락세가 이어지면서 두 달 연속 감소세를 보였습니다. 특히 4월 지수 하락폭은 과거 비상계엄 시기인 2024년 12월 이후 가장 큰 수준으로, 소비자들의 불안감이 심화되고 있음을 보여줍니다. 소비자심리지수를 구성하는 세부 지표들을 살펴보면, 현재 경기 판단 지수가 86으로 18포인트나 급락하며 가장 큰 폭의 하락을 기록했습니다. 이는 비상계엄 시기의 하락폭과 동일한 수준으로, 현재 경제 상황에 대한 소비자들의 부정적인 인식이 매우 강하다는 것을 시사합니다.

또한 향후 경기 전망 지수(79, -10p), 생활형편 전망 지수(92, -5p), 현재 생활형편 지수(91, -3p), 가계수입 전망 지수(98, -3p), 소비지출 전망 지수(108, -3p) 등 모든 지표가 동반 하락하며 전반적인 소비 심리가 위축되고 있음을 나타냅니다. 한국은행 경제심리조사팀의 이흥후 팀장은 중동 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승과 공급망 불안정, 그리고 국내외 경제의 불확실성 증대가 소비자 심리에 부정적인 영향을 미쳤다고 분석했습니다. 이러한 상황은 소비자들의 구매력을 약화시키고, 경제 활동 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

한편, 향후 6개월 뒤 금리 수준을 예상하는 금리수준전망지수는 115로 6포인트 상승했습니다. 이는 시장 금리 및 대출 금리 상승, 그리고 인플레이션에 대한 우려가 높아진 데 따른 결과로 해석됩니다. 실제로 이달 금리수준전망지수는 2023년 11월 이후 2년 5개월 만에 가장 높은 수준을 기록하며, 금리 인상에 대한 소비자들의 예상이 강해지고 있음을 보여줍니다. 또한 향후 1년간의 소비자물가 상승률 전망치도 2.9%로 한 달 만에 0.2%포인트 상승하며, 2024년 12월 이후 1년 4개월 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

이는 물가 상승에 대한 소비자들의 우려가 커지고 있음을 의미합니다. 다만, 주택가격전망지수(104)는 전월 대비 8포인트 상승하며 13개월 만에 100선을 회복했습니다. 이는 서울 외곽 지역 아파트 가격 상승과 중동 전쟁으로 인한 아파트 분양가 상승 우려 등이 영향을 미친 것으로 풀이됩니다. 전반적으로 소비자 심리는 위축되었지만, 주택 시장에 대한 기대감은 다소 높아진 것으로 보입니다. 이러한 복합적인 신호는 향후 경제 정책 수립에 중요한 고려 사항이 될 것입니다





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