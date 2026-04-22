중동 전쟁발 원자재 가격 급등에 치킨 업계 희비 교차: 가격 인상 단행한 처갓집 vs 공급가 동결 선언한 대형 프랜차이즈

미국과 이스라엘-이란 간의 지정학적 리스크로 국제 유가와 원부자재 가격이 치솟는 가운데, 치킨 프랜차이즈 업체들의 대응 방식이 극명하게 갈리고 있습니다. 가맹점주에게 부자재 가격 인상을 통보한 사례와 본사가 고통을 분담하며 가격 동결을 선택한 사례를 비교 분석합니다.

최근 미국과 이스라엘-이란을 둘러싼 중동 지역의 전쟁이 장기화 양상을 보이면서 국제 유가와 원부자재 가격 이 요동치고 있습니다. 이러한 거시 경제의 불안정성은 국내 외식업계, 특히 치킨 프랜차이즈 시장에 커다란 비용 압박으로 다가오고 있습니다. 치솟는 물류비와 원자재 가격을 감당하기 어려운 상황에서 각 브랜드는 서로 다른 생존 전략을 내세우며 시장의 주목을 받고 있습니다. 어떤 브랜드는 가맹점주의 부담을 일부 전가하는 방향을 선택한 반면, 자본력이 탄탄한 대형 브랜드들은 본사가 수익을 일부 포기하더라도 공급가를 동결하며 상생의 길을 모색하고 있습니다. 처갓집양념치킨 은 최근 가맹점주들에게 공급하는 비닐봉지 가격을 다음 달 1일부터 대폭 인상하겠다는 공문을 발송했습니다. 구체적으로 살펴보면, 기존 100장당 1만원이었던 공급가를 1만2900원으로 약 29% 인상한다는 계획입니다.

본사 측은 중동 정세 불안에 따른 석유화학 원자재 가격 급등과 물류비 상승으로 인해 비닐봉지 원가가 기존 대비 50에서 60퍼센트 이상 폭등했음을 이유로 들었습니다. 본사 입장에서는 그간 내부적으로 비용 인상 요인을 흡수해 왔으나, 더 이상의 유지는 경영상 불가능하다는 판단을 내린 것입니다. 이로 인해 한 달에 약 3천장의 비닐봉지를 사용하는 매장은 부가세를 포함하여 월 10만원 이상의 추가 지출이 발생하게 되었으며, 현장 점주들 사이에서는 사재기를 하지 못한 것에 대한 아쉬움과 함께 비용 절감을 위해 비브랜드 일반 비닐을 사용할지 고민하는 등 혼란이 가중되고 있습니다. 반면, 업계 상위권에 위치한 대형 브랜드들은 이와 대조적인 행보를 보이고 있습니다. 제너시스BBQ 그룹은 지난 20일 발표를 통해 치킨 판매가는 물론 가맹점에 제공하는 원부자재 공급가를 일절 인상하지 않겠다는 방침을 확고히 했습니다. 닭고기와 튀김유 등 핵심 재료는 물론, 포장재와 배달 수수료에 이르기까지 전방위적인 비용 상승 압박이 존재하는 상황임에도 불구하고 본사가 이를 전액 떠안겠다는 통 큰 결단입니다. 교촌치킨과 BHC 등 타 대형 프랜차이즈 기업들 역시 이와 유사한 입장을 표명하고 있습니다. 본사 관계자들은 원가 상승분을 본사 차원에서 감내하여 가맹점의 경영 안정성을 확보하고, 소비자 가격의 급격한 변동을 막아 브랜드의 신뢰도를 지키겠다는 의지를 밝히고 있습니다. 이러한 대응 방식의 차이는 향후 외식 프랜차이즈 시장의 양극화를 심화시키는 한편, 점주들의 브랜드 선택 기준에도 상당한 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 결국 중동발 위기가 국내 소상공인에게 어떤 결과로 귀결될지 업계는 긴장 속에 지켜보고 있습니다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

치킨 프랜차이즈 원부자재 가격 처갓집양념치킨 물가 상승 상생 경영

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[김재인의 피지컬 vs 디지털]‘디스킬 제너레이션’이 온다처음 챗GPT가 등장했을 때 ‘좋은 답을 얻으려면, 질문을 잘해야 한다’는 말이 유행했다. 그러나 이 말은 틀렸다. ‘정답을 얻으려면, A...

Read more »

올해 코스피 순이익 전망 339조 vs 742조…기업 ‘민낯’이 향후 지수 방향 가른다26년 코스피 순이익 추정 592조 10년 평균 컨센서스 괴리율 -4.1% 반도체 쏠림 심화, 1분기가 분수령 보수적 추정 시 순이익 536조원 수준

Read more »

“내년도 최저임금은”…위원회 첫 회의 ‘노동계 인상 vs 경영계 동결’택배기사 등 도급제 근로자 적용 쟁점 노동계, 그동안 두 자릿수 인상 제기 경영계, 부담감에 5년 연속 동결 제시

Read more »

이천시장 선거, 국힘 김경희 vs. 민주 성수석 본선 대결 확정민선 9기 이천시장 선거가 국민의힘 김경희 현 시장과 더불어민주당 성수석 전 경기도의원의 맞대결로 확정됐다. 김 후보는 현직 시장으로서 시정 연속성과 안정적 운영을 강조하며 재선에 도전한다. 성 후보는 세대교체와 도시 혁신을 내세우며 역세권 개발, 구도심 재생, 청년 정착 지원 등을 핵심 과제로 제시했다. 반도...

Read more »

의도적 교란 vs 심리 불안정...트럼프 '오락가락' 혼선 확대 [이슈톺]■ 진행 : 박석원 앵커, 조예진 앵커■ 출연 : 차두현 아산정책연구원 부원장, 이주한 한국외대 이란학과 교수 * 아래 텍스트는 실제 방송 내용과 차이가 있을 수...

Read more »

동자동 쪽방촌 개발 갈등 격화, 민간 재개발 vs 공공주도 정면 충돌서울역 인근 동자동 쪽방촌 개발 방식을 두고 정부의 공공주택사업 추진과 민간 재개발을 요구하는 주민들 사이의 갈등이 최고조에 달하고 있다.

Read more »