중동 전쟁 여파로 국제유가 급등…국내 소비자물가 1년 9개월 만에 최고치 기록

호르무즈 해협에서의 미·이란 군사 충돌로 국제유가가 급등하면서 국내 소비자물가 상승률이 1년 9개월 만에 최고치를 기록했다. 석유류 가격이 21.9% 급등하며 전체 물가를 끌어올렸고, 항공료와 해외여행비 등 서비스 물가에도 연쇄 충격이 확산됐다. 농축수산물 가격은 하락했지만 쌀과 수입소고기 등 일부 품목은 상승했다.

호르무즈 해협에서 미군과 이란군의 직접적인 군사 충돌이 발생하면서 국제 유가가 급등하는 등 중동 지역에서의 긴장이 고조되자 국내 소비자물가 상승 률이 1년 9개월 만에 최고치를 기록했다. 5일 브렌트유는 전일 대비 6.3% 급등한 배럴당 114.96달러, 서부텍사스산원유는 4.2% 오른 106.17달러를 기록하며 국제유가 상승세가 이어졌다.

이날 서울의 한 주유소에서는 휘발유와 경유 가격이 급등한 모습을 확인할 수 있었다. 국가데이터처가 6일 발표한 ‘4월 소비자물가 동향’에 따르면 지난달 소비자물가지수는 119.37(2020년=100)로 전년 동월 대비 2.6% 상승하며 2024년 7월 이후 가장 높은 상승률을 기록했다. 이 상승의 주요 원인은 중동 전쟁에 따른 국제유가 급등으로, 석유류 가격이 전년 대비 21.9% 오르며 전체 소비자물가를 0.84%포인트 끌어올렸다. 특히 경유는 30.8%, 휘발유는 21.1%, 등유는 18.7% 상승하며 석유류 가격 상승이 두드러졌다.

공업제품 물가도 3.8% 오르며 3년 2개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했다. 유가 상승은 서비스 가격에도 영향을 미쳤다. 유류할증료 인상으로 국제항공료는 전월 0.8% 상승에서 지난달 15.9% 급등으로 돌아섰다. 해외단체여행비도 11.5% 상승하며 여행 관련 서비스 물가가 크게 올랐다.

자동차수리비(4.8%), 엔진오일교체료(11.6%), 세탁료(8.9%) 등도 함께 상승했다. 다만 외식 물가는 2.6% 상승에 그치며 비교적 안정적인 흐름을 보였고, 가공식품 상승률도 1.0%로 전월보다 둔화됐다. 반면 농축수산물 가격은 하락했다. 채소류 가격이 큰 폭으로 떨어지면서 농축수산물 전체는 0.5% 하락했다.

무(-43.0%), 당근(-42.0%), 양파(-32.0%), 배추(-27.3%) 등이 대표적이다. 다만 쌀은 재배면적 감소 영향으로 14.4% 올랐고, 수입소고기도 7.1% 상승했다. 체감물가를 보여주는 생활물가지수는 2.9% 상승했으며, 신선식품지수는 6.1% 하락했다. 식료품·에너지를 제외한 근원물가는 2.2% 상승했다.

정부는 석유 최고가격제가 물가 상승 폭을 일부 완화했다고 평가했다. 데이터처 이두원 경제동향통계심의관은 석유류 가격이 더 크게 올랐다면 국제항공료와 개인서비스 가격 상승 폭도 확대됐을 것이라고 설명하며, 5월에도 석유류 가격이 추가 상승할 가능성이 있다고 전망했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

국제유가 급등 소비자물가 상승 중동 전쟁 석유류 가격 서비스 물가

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

지난해 국내은행 금융배출량 국가 전체서 21.9% 차지2030년 금융배출량 2019년과 비교 시 1.2억톤 줄 듯 한은 “금융배출량 줄이려면 관리지표·공시 등 개선 필요”

Read more »

윤 대통령 긍정 21.9%, 남은 임기도 '잘못할 것' 70.9%오는 10일 임기 반환점을 도는 윤석열 대통령의 국정 운영에 대한 부정평가가 74.1%로 긍정평가(21.9%)를 여전히 압도하는 것으로 드러났다. 특히, 앞으로 남은 임기 후반기 국정운영에 대해 '잘못할 것'이라는 비관적인 전망이 70.9% (잘할 것 24.3%)로 월등히 높게 나타났다. 남은 임기 동안 윤 대통령이 국정 동력을 끌...

Read more »

[리얼미터]국힘 경선룰 적용시 한덕수 49.7%, 김문수 2배 이상 앞서보수진영 단일후보 적합도에서 한덕수 전 국무총리가 30.0%를 기록해 김문수 국민의힘 대선 후보(21.9%)를 오차 범위 밖에서 앞선다는 ...

Read more »

‘보수 단일후보’ 한덕수 30% 김문수 21.9% [리얼미터]차기 대선후보 3자 가상 대결에서 이재명 더불어민주당 대통령 후보가 46%대로 가장 앞서는 것으로 5일 나타났다. 보수진영 단일후보 적합도에서는 한덕수 무소속 후보가 오차범위 밖에서 김문수 국민의힘 후보를 앞서는 것으로 조사됐다. 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달

Read more »

대학 가려면 이 약 먹어야?...ADHD 치료제 오남용 심각지난해 청소년 ADHD 치료제 처방 136만건 청소년 처방 21.9%↑…학군지 집중세 뚜렷 “무분별한 복용, 건강 해칠 수 있어 주의”

Read more »

대만향 고부가 반도체가 이끈 9월 IT 수출... 전년비 14% 오른 254억 달러산업부 9월 정보통신산업 수출 반도체 1년새 수출 21.9% 늘면서 견인 DDR5·HBM 등 고부가 반도체 수요 급증

Read more »