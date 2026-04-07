중동 전운 고조: 트럼프 최후통첩, 호르무즈 해협 결의안 표결 임박

트럼프 대통령의 최후통첩 시한이 다가오면서 중동 지역의 긴장이 고조되고 있습니다. 이스라엘의 공습과 사우디-바레인 교량 폐쇄 등 군사적 긴장이 고조되는 가운데, 호르무즈 해협 결의안 표결이 임박했습니다. 최근 해협 통항량 증가에 대한 상반된 정보도 나오고 있습니다.

트럼프 대통령이 설정한 최후통첩 시한이 하루 앞으로 다가오면서, 중동 지역의 긴장이 극도로 고조되고 있습니다. 유엔 안전보장이사회는 초안보다 대폭 수정된 호르무즈 결의안 을 현지 시각 7일에 표결할 예정이며, 이는 이 지역의 불안정한 정세를 더욱 심화시킬 가능성이 있습니다. 현재 호르무즈 해협 근처 오만 무스카트에 나가 있는 특파원의 보고에 따르면, 트럼프 대통령이 정한 최후통첩 시한은 한국 시간으로 내일 오전 9시입니다. 미국과 이스라엘 은 이 시한을 앞두고 이란을 향한 공습을 감행했습니다. 이스라엘 군은 이란 테헤란 내 공항 3곳을 공습하여 이란 공군과 이슬람혁명수비대의 헬기와 항공기를 파괴했다고 발표했습니다. 이란 반관영 메흐르 통신은 미국과 이스라엘 이 발사한 미사일이 테헤란 중심부에 위치한 유대교 회당을 타격했다고 보도하며, 상황은 더욱 악화되고 있습니다.

이스라엘군은 SNS를 통해 이란인들에게 현지 시각 저녁 9시까지 열차 이용을 자제할 것을 당부하는 성명을 발표하여 추가 공습의 가능성을 시사했습니다. 이러한 일련의 사건들은 중동 지역의 군사적 긴장을 고조시키고, 대규모 분쟁으로 이어질 수 있다는 우려를 증폭시키고 있습니다.\트럼프 대통령의 공격 예고 시한을 하루 앞둔 오늘, 사우디아라비아와 바레인을 연결하는 25km 길이의 교량이 폐쇄되었습니다. 이는 바레인과 아라비아 반도를 잇는 유일한 육로로, 이란의 보복 공격에 대비하기 위한 예방 조치로 분석됩니다. 유엔 안보리는 호르무즈 해협에서의 선박 보호를 위한 결의안을 표결에 부칠 예정입니다. 로이터 통신에 따르면, 이 결의안은 초안 및 수정안보다 더 완화된 내용으로 수정되었습니다. 바레인이 제출한 결의안은 호르무즈 해협의 통행을 방해하거나 간섭하려는 시도에 '필요한 모든 방어적 수단'을 승인하는 내용을 담고 있었으나, 무력 사용 허용 조항에 대해 중국과 러시아가 반대 입장을 표명하면서 수정이 불가피했습니다. 수정된 결의안은 '해협을 폐쇄하거나 방해하려는 시도를 억제하기 위한 노력을 지지한다'는 완곡한 표현을 사용하고 있습니다. 그러나 이란이 러시아 측에 결의안 채택을 저지해달라고 요청한 것으로 알려지면서 안보리 통과 여부는 여전히 불투명한 상황입니다. 이러한 외교적 긴장과 군사적 위협이 동시에 진행되면서 중동 지역의 불안정성은 더욱 커지고 있습니다. 각국의 이해관계가 복잡하게 얽혀 있는 가운데, 국제 사회의 대응이 주목받고 있습니다.\한편, 최근 호르무즈 해협을 통과하는 선박의 수가 증가하고 있다는 분석이 나왔습니다. 미국 CNBC 방송은 시장분석업체 시트리니 리서치의 보고서를 인용하여, 최근 며칠 사이 호르무즈 해협의 통항량이 하루 약 15척 수준으로 늘었다고 보도했습니다. 시트리니는 하루 4~5척의 유조선이 선박자동식별장치를 끈 채 해협을 통과하고 있다고 전했습니다. 이는 실제 선박 이동량이 데이터가 보여주는 것보다 훨씬 많으며, 최근 며칠 새 급증하고 있음을 시사합니다. 또한, 4~6주 안에 전쟁 이전 운항량의 50% 수준까지 회복될 가능성이 있다는 전망도 내놓았습니다. 시트리니는 이 보고서 작성을 위해 오만에 애널리스트를 파견하여 어부, 밀수업자, 지역 관리들과 인터뷰를 진행했습니다. 하지만 CNBC는 이 보고서가 애널리스트 1명의 현장 방문과 신뢰성이 검증되지 않은 인터뷰에 기반하고 있다는 점을 지적하며, 정보의 신중한 확인을 강조했습니다. 이러한 상반된 정보 속에서, 중동 지역의 위기는 더욱 예측하기 어려워지고 있습니다. 국제 유가의 변동성 확대와 함께, 관련국들의 대응에 귀추가 주목됩니다





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