중동 전쟁 장기화에 따른 식품업계의 경영 위기와 공급망 붕괴 우려

중동의 지정학적 리스크로 인해 국제 유가와 원자재, 포장재 비용 및 물류비가 동반 상승하며 국내 식품업계가 심각한 생산 원가 압박과 수급 불안정 상태에 놓여 있습니다.

중동 지역의 지정학적 불안정성이 심화되고 미국과 이란 사이의 외교적 협상이 공전 상태에 빠지면서 글로벌 공급망의 핵심인 호르무즈 해협의 봉쇄 가능성이 커지고 있다. 이러한 상황은 단순히 정치적 갈등을 넘어 국제 유가의 급격한 상승을 견인하고 있으며, 이는 곧바로 국내 식품업계의 생산 원가 부담으로 전이되어 산업 전반에 심각한 위기감을 불러일으키고 있다.

식품 기업들은 현재 원재료비, 포장재 비용, 그리고 물류비라는 세 가지 핵심 비용 요소가 동시에 상승하는 삼중고에 직면해 있으며, 사태가 해결되지 않고 장기화될 경우 생산 차질은 물론 기업의 존립마저 위협받을 수 있다는 우려가 확산되고 있다. 업계 전문가들은 현재의 재고 수준으로는 버틸 수 있는 시간이 얼마 남지 않았으며, 이르면 오는 6월이나 늦어도 7월이면 현장의 운영 부담이 임계점에 도달해 생산 중단이나 제품 공급 부족 사태가 발생할 수 있다고 경고하고 있다. 구체적으로 살펴보면 국제 식량 가격의 상승세가 매우 가파르다.

유엔 식량농업기구인 FAO가 발표한 최신 세계식량가격지수는 전월 대비 상승세를 보이며 전반적인 강세를 나타내고 있다. 특히 식용유의 원료가 되는 유지류 가격의 상승 폭이 두드러지는데, 팜유를 비롯한 주요 유지류 가격이 수개월째 연속적으로 오르면서 가공식품의 기초 원가 상승을 부채질하고 있다. 육류 가격 또한 양고기를 제외한 대부분의 품목에서 상승세를 보였으며, 밀과 옥수수, 쌀과 같은 핵심 곡물 가격 역시 불안정한 흐름을 보이고 있다. 이러한 글로벌 추세는 국내 소비자 물가에도 즉각적인 영향을 미치고 있다.

국가통계포털의 자료에 따르면 소비자물가지수가 전년 동기 대비 상당 폭 상승하며 서민 경제의 부담을 가중시키고 있으며, 이는 특히 외식 물가와 가공식품 가격의 상승으로 이어지는 악순환의 고리를 형성하고 있다. 더욱 심각한 문제는 생산 현장에서 체감하는 생산자물가지수의 급등이다. 한국은행의 집계에 따르면 최근의 생산자물가 상승률은 우크라이나 전쟁 초기 원자재 가격이 폭등했던 시기에 버금갈 정도로 가파른 상승 곡선을 그리고 있다. 이는 기업들이 제품을 만들기 위해 지불해야 하는 기초 비용이 급격히 늘어났음을 의미하며, 영업 이익의 급감으로 직결된다.

특히 식품업계를 압박하는 숨은 복병은 포장재 수급 불안이다. 플라스틱 용기와 포장재의 주원료인 나프타 가격이 중동 사태 이전보다 80퍼센트 이상 폭등하면서, 포장재 단가가 급격히 상승했다. 이에 따라 국내 석유화학업계는 폴리프로필렌이나 폴리에틸렌 같은 핵심 원료의 생산량을 줄이고 있으며, 일부 공장은 가동률을 평시의 3분의 1 수준으로 낮추는 비상 경영 체제에 돌입했다. 포장재가 없으면 제품을 출하할 수 없는 식품업계의 특성상, 이러한 원료 부족 사태는 곧바로 생산 라인의 중단으로 이어질 수 있는 치명적인 리스크가 된다.

여기에 국제 유가 상승으로 인한 물류비 증가라는 또 다른 변수가 더해지고 있다. 운송 차량의 연료비 상승과 해상 운임의 불안정성은 제품의 유통 비용을 높여 기업의 비용 부담을 더욱 가중시킨다. 하지만 기업들은 상승한 비용을 제품 가격에 반영하기 어려운 딜레마에 빠져 있다. 정부가 물가 안정을 위해 가격 인상을 강하게 억제하는 기조를 유지하고 있기 때문이다.

기업 입장에서는 원가 상승분을 소비자 가격으로 전가하지 못한 채 고스란히 손실로 떠안아야 하는 상황이며, 이는 결국 연구 개발 투자 축소나 고용 불안으로 이어질 가능성이 크다. 한국식품산업협회를 포함한 여러 단체가 정부에 긴급 건의서를 제출하며 포장재 원료 재고가 불과 2주 분량밖에 남지 않았음을 호소하는 이유도 바로 여기에 있다. 한편, 이 사태의 실마리를 풀 수 있는 미국과 이란의 협상은 갈등의 골만 깊어지는 양상이다.

도널드 트럼프 대통령은 이란이 제시한 종전 방안에 대해 매우 공격적인 언사를 사용하며 강경한 입장을 고수하고 있으며, 특히 이란의 핵무기 보유 가능성을 완전히 차단하겠다는 확고한 의지를 보이고 있다. 이에 맞서 이란 측 역시 시간이 흐를수록 미국이 더 큰 대가를 치르게 될 것이라며 팽팽하게 맞서고 있어, 단기간 내에 극적인 타협이 이루어질 가능성은 낮아 보인다. 결국 중동의 화약고가 계속 타오르는 한 식품업계가 겪고 있는 원가 압박과 수급 불안은 계속될 수밖에 없으며, 기업들은 재고 확보와 공급망 다변화라는 극한의 생존 전략을 강구해야 하는 처지에 놓였다.

만약 6월과 7월의 고비를 넘기지 못한다면, 우리가 일상에서 소비하는 수많은 식품들의 수급 불균형과 가격 폭등이라는 초유의 사태가 현실화될 수 있다





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중동전쟁 식품원가상승 공급망위기 인플레이션 원자재수급

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