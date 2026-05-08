중동 전쟁 여파로 기업들의 현금 비축 전략 강화…MMDA 잔액 1년 새 16% 급증

중동 전쟁의 여파로 금리와 환율의 불확실성이 커지면서 기업들이 투자보다는 현금을 비축하는 전략을 강화하고 있다. 5대 은행의 기업용 파킹통장(MMDA) 잔액이 1년 새 16% 증가한 가운데, 기업자유예금도 사상 최대치를 기록하며 대기성 자금이 유입되고 있다. 한편, 물가 상승을 억제하기 위한 금리 인상 가능성과 함께 기업들이 빚 갚기에 주력하는 현상도 두드러지고 있다.

최근 중동 전쟁 의 여파로 금리와 환율의 불확실성이 커지면서 기업들이 투자보다는 현금을 비축하는 전략을 강화하고 있다. 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 기업용 파킹통장(MMDA) 잔액이 111조2105억원으로 1년 전보다 15.7% 증가한 것으로 나타났다.

MMDA는 수시입출금식 저축성예금으로, 기업들이 단기 자금을 쌓아두는 데 활용되며, 일반 통장보다 높은 금리로 인해 단기 자금 관리에 유리하다. 중동 전쟁이 본격화된 올해 1분기에는 MMDA 잔액이 급증해 작년 4분기 대비 8.7% 증가하는 등 불확실성 확대와 함께 기업들의 변동성 방어 수요가 높아지고 있다. 한 은행 관계자는 "중동 전쟁의 여파로 환율 불안과 금리 인상 가능성까지 거론되면서 기업들이 단기 자금을 비축하는 추세가 강해지고 있다"고 설명했다.

MMDA의 금리는 일반 통장보다 높고, 금리 상승 반영이 빠른 특징이 있어 시장금리 상승이 예상되는 시기에는 기업들의 수요가 더욱 증가하는 것으로 분석된다. 기업자유예금 잔액도 사상 최대치인 247조6090억원을 기록하며 대기성 자금이 유입되는 추세다. 금융권 관계자는 "지난해 말 금리 불확실성과 대외 변수로 기업들의 대기성 자금이 늘어난 영향이 지속되고 있다"며 "중동 사태와 물가 상승이 장기화될 경우 이 같은 흐름이 이어질 가능성이 높다"고 전했다. 한편, 물가 상승을 억제하기 위한 금리 인상 가능성과 함께 기업들이 빚 갚기에 주력하는 현상도 두드러지고 있다.

회사채 잔액은 3월 말 기준 747조3152억원으로 한 달 새 0.2% 감소했으며, 3개월 연속 순상환 기조가 이어지고 있다. 회사채 발행 실적도 지난달 4조7810억원으로 전월 대비 6.5% 감소했고, 발행 용도 중 차환 용도가 전체의 85.6%를 차지해 신규 시설 투자를 위한 발행은 단 1건도 없었다. 기업들이 불확실한 시장 환경 속에서 현금 흐름을 확보하고 변동성에 대비하는 전략을 강화하고 있는 것으로 분석된다





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중동 전쟁 기업 MMDA 현금 비축 회사채 상환 변동성 방어

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