중동 전쟁 장기화 및 실적 발표…변동성 확대에 대비해야

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 중동 전쟁의 장기화, 삼성전자 실적 발표, 미국의 3월 CPI 발표 등 다양한 요인들이 국내 증시에 영향을 미치며 높은 변동성 장세가 예상된다. 전문가들은 신중한 투자 전략을 권고하며, 전쟁 관련 불확실성과 실적 발표에 따른 시장 변동에 유의해야 한다고 조언한다.

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 중동 전쟁 이 6주차에 접어들면서, 국내 증시는 전쟁 리스크와 기업 실적 발표, 물가 발표 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용하며 높은 변동성 장세를 지속할 것으로 예상된다. 이번 주 국내 증시는 중동 정세의 변화, 미국의 3월 소비자물가지수( CPI ) 발표에 따른 시장 금리 변동, 3월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개 및 주요 연준 인사들의 발언, 삼성전자 잠정 실적 발표 이후 외국인 수급 동향 등 여러 요인에 영향을 받으며 롤러코스터 장세를 보일 것으로 전망된다. 전문가들은 이번 주 코스피 예상 밴드를 5000~5700, 또는 5050~5650 수준으로 제시하며 신중한 접근을 권고했다. 6일 한국거래소에 따르면, 지난 3일 코스피 는 전일 대비 143.25포인트(2.74%) 상승한 5377.30으로 장을 마감했지만, 최근 글로벌 금융시장은 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 발언에 따라 극심한 등락을 반복하고 있다.

트럼프 대통령의 긍정적인 언급에는 주가가 상승하고, 강경 발언에는 급락하는 등, 불안정한 흐름이 이어지고 있다. 실제로 지난 2일, 트럼프 대통령의 연설 시작 직후 코스피 지수는 상승세를 보였지만, 연설 중 이란에 대한 강경 발언 이후 급락하며 변동성을 키웠다. 이번 주 초반에는 트럼프 대통령이 제시한 4월 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시) 초토화 타격 데드라인에 시장의 관심이 집중될 것으로 보인다. 이는 기존에 제시했던 협상 시한보다 하루 늦춰진 것이다. 앞서 트럼프 대통령은 지난달 26일 이란 발전소 공격 유예 시한을 6일 오후 8시까지로 연장한 바 있다. 이와 관련하여 한국 증시는 호르무즈 해협 통행 정상화 여부, 지상군 투입 여부, 그리고 외교적 협상을 통한 봉합 가능성 등 다양한 변수에 따라 하루 단위로 민감하게 반응할 것으로 예상된다. NH투자증권은 이번 주 코스피 예상 등락 범위를 5000~5700으로 전망했으며, 키움증권은 5050~5650으로 제시하며 보수적인 관점을 유지했다. 나정환 NH투자증권 연구원은 트럼프 대통령 발언에 따라 시장이 일희일비하는 상황이 지속되고 있다며, 포트폴리오 전략 측면에서 전쟁 결과와 상관없이 상승할 수 있는 업종 비중을 확대할 필요가 있다고 조언했다. 정해창 대신증권 연구원 역시 향후 1~2주 동안 트럼프 행정부의 구체적인 철수 로드맵과 호르무즈 해협의 통행 실효성에 따라 위험자산 선호 심리의 회복 강도가 결정될 것이라고 분석했다. 한편, 전쟁 리스크 속에서도 기업 실적 모멘텀과 수출 지표는 긍정적으로 평가되고 있다. 오는 7일 발표 예정인 삼성전자의 잠정 실적은 전쟁 뉴스에 가려졌던 국내 증시의 펀더멘털을 확인하는 중요한 계기가 될 것으로 보인다. 시장에서는 삼성전자의 1분기 영업이익 컨센서스를 약 40조원 수준으로 예상하며, 한 달 전 대비 10% 상향 조정된 수치이다. 메리츠증권은 삼성전자의 1분기 영업이익을 53조 9000억원, 시티그룹은 51조원으로 전망했다. 강진혁 신한투자증권 연구원은 구글의 '터보원트(TurboQuant)' 노이즈가 이익보다는 투자 심리에 영향을 미치고 있다며, 삼성전자의 실적 발표 이후 시장 심리가 안정될 것으로 기대했다. 이번 주에는 10일 발표 예정인 3월 미국 CPI에도 관심이 쏠린다. 최근 둔화 흐름을 보이던 서비스 물가와 주거비가 얼마나 안정되었는지, 이른바 '스티키 인플레이션(물가 상승의 장기화)'이 얼마나 완화되었는지가 주요 관전 포인트다. 특히, 중동 전쟁 이후 급등한 유가가 CPI에 반영될 경우, 연 3%대의 높은 물가 상승률이 예상되며, 예상보다 높은 물가 상승률이 발표될 경우, 미 연준의 금리 인하 기대감이 약화될 수 있다. 이 외에도 미국 3월 공급관리협회(ISM) 서비스업 지수(현지시간 6일), 2월 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수(9일) 등 주요 경제 지표가 발표될 예정이다. 8일에는 미국 연준의 3월 FOMC 의사록이 공개되며, 10일에는 한국은행 금융통화위원회의 통화정책방향 결정 회의가 예정되어 있다. 이번 회의에서는 기준금리가 2.5%로 동결될 것으로 예상되며, 이창용 한은 총재 임기 내 마지막 기준금리 결정 회의라는 점에서 주목받고 있다. 이경민 대신증권 연구원은 코스피가 전 저점을 이탈했지만, 5000선 초반에서 반등 시도를 보이고 있다며, 5400~5500선 회복 및 안착 전까지는 매수 타이밍을 늦추는 것이 좋다고 조언했다. 5200선 이하부터 4700선까지 분할 매수 관점에서 대응하는 것이 유효하다고 덧붙였다. 또한, 선행 기업실적 추정치(EPS) 레벨업으로 선행 주가수익비율(PER) 8배가 5500선으로 레벨업 되었으며, 주요 이동평균선들이 상승하고 있다는 점을 고려해야 한다고 분석했다. 유명간 미래에셋증권 연구원은 이번 주 삼성전자 실적 발표를 시작으로 1분기 실적 시즌이 개막한다며, 실적 개선이 뚜렷하거나 주가순자산비율(PBR) 매력이 높은 업종을 선택하는 것이 유리하다고 조언했다. 선호 업종으로는 반도체, IT하드웨어, 방산·전력기기·원전 등 산업재와 함께 증권, 은행, 지주사를 추천했다





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