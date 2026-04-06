중동 사태 속 정부, 자원 안보 위기 대응 5부제 시행…시민 혼란 우려

중동 사태로 인한 자원 안보 위기 심화에 대응하여 정부가 전국 공영주차장 5부제를 8일부터 시행하지만, 예외 주차장 정보 부족으로 시민들의 혼란이 예상된다. 예외 기준의 모호성과 대중교통 취약 지역 주민들의 불만도 제기되고 있으며, 공공기관의 2부제 강화에 따른 직원들의 예외 신청도 이어지고 있다.

중동 사태로 인한 자원 안보 위기 심화에 대응하여 정부가 ‘경계’ 단계를 발령함에 따라, 오는 8일부터 전국 공영주차장 에서 차량 5부제 가 전격 시행될 예정입니다. 이번 조치는 에너지 위기 에 대한 선제적 대응의 일환으로, 석유 등 주요 에너지 자원의 수급 불안정성에 대비하고 국민들의 에너지 절약을 유도하기 위한 목적을 지닙니다. 하지만 시행을 불과 이틀 앞둔 6일 현재까지, 상당수의 지방자치단체가 5부제 예외 적용 대상 주차장을 명확히 공지하지 못해 시민들의 혼란이 가중될 것으로 예상됩니다. 특히, 예외 기준의 모호성과 정보 전달의 부족으로 인해 시민들의 불만이 고조되고 있으며, 특히 대중교통 이용이 불편한 지역 주민들의 반발이 거세질 것으로 예상됩니다. 기후에너지환경부에 따르면, 8일부터 전국 공공기관이 운영하는 노상 및 노외 공영주차장 2만9269개소에서 5부제 가 시행되며, 이는 약 105만 면에 달하는 규모입니다.

차량번호 끝자리에 따라 요일별로 출입이 제한되며, 첫날인 8일 수요일에는 차량번호 끝자리가 3, 8번인 차량의 출입이 제한됩니다. 이후 월요일은 1, 6번, 화요일은 2, 7번, 목요일은 4, 9번, 금요일은 5, 0번 차량이 대상이며, 주말 및 공휴일에는 5부제가 적용되지 않습니다. 정부는 전통시장, 관광지, 환승 주차장, 주차 혼잡 지역 등 경제 활동 및 대중교통 이용에 밀접한 관련이 있는 곳을 예외 대상으로 지정할 수 있도록 했지만, 구체적인 예외 주차장 선정은 각 지자체에 위임했습니다. 그러나 6일 오후까지 서울 25개 자치구 중 예외 주차장 정보를 공개한 곳은 단 한 곳도 없었으며, 경기도 역시 안성 등 일부 지역을 제외하고는 예외 주차장 공지가 지연되고 있습니다. 이러한 상황은 시민들의 혼란을 야기할 뿐만 아니라, 생계형 차량 운전자 및 원거리 출퇴근자들에게 심각한 불편을 초래할 수 있다는 우려를 낳고 있습니다.\5부제 예외 적용 기준에 대한 모호성 역시 문제점으로 지적되고 있습니다. 정부는 생계형 차량의 경우 “공공기관장이 특별히 인정해야 한다”고 밝혔지만, 구체적인 기준과 절차가 명확하지 않아 시민들의 혼란을 더욱 증폭시키고 있습니다. 특히, 대중교통 이용이 어려운 지역에 거주하거나, 회사 주차 공간이 부족하여 공영주차장을 이용해야 하는 시민들의 불만이 쏟아지고 있습니다. 소셜미디어(SNS)에는 “대중교통으로 왕복 5시간이 넘는데 회사 주차장이 좁아 공영주차장에 대야 한다. 어떻게 해야 하나 모르겠다”는 등의 어려움을 호소하는 글들이 잇따르고 있습니다. 이러한 상황은 대도시 중심의 정책이라는 비판으로 이어지고 있으며, 비도심 지역 주민들은 “버스도 없어 (차 없이는) 5km 이상 걸어야 하는데 (주차장 5부제는) 너무 서울 위주로 짜인 정책”이라며 불만을 토로하고 있습니다. 또한, “아이가 1.6km를 걸어 학교에 가야 할 판”이라는 절박한 심정을 나타내는 사례도 등장했습니다. 공공기관에서도 2부제(홀짝제) 강화에 따라 직원들의 예외 적용 신청이 쇄도하고 있습니다. 특히 격오지 근무가 많은 국립공원공단, 국립생물자원관 등의 관계자들은 거주지와 직장 거리가 30km 이상인 경우가 많고, 교대 근무를 하는 경우가 많아 예외 적용을 신청하는 사례가 증가하고 있다고 밝혔습니다.\이번 5부제 시행은 자원 안보 위기 대응이라는 중요한 목적을 가지고 있지만, 예외 규정의 불명확성과 지자체의 미흡한 준비로 인해 시민들의 불편과 혼란을 초래할 수 있다는 점을 간과해서는 안 됩니다. 정부와 지자체는 5부제 시행에 따른 시민들의 불편을 최소화하기 위해, 예외 대상 주차장 정보를 신속하고 정확하게 공지하고, 생계형 차량 운전자들의 어려움을 해소할 수 있는 구체적인 기준과 절차를 마련해야 합니다. 또한, 대중교통 인프라가 부족한 지역 주민들을 위한 보완 대책 마련에도 힘써야 합니다. 정부는 이번 5부제 시행을 통해 에너지 절약 및 자원 안보 강화라는 목표를 달성하는 동시에, 시민들의 불편을 최소화하고 사회적 형평성을 확보하기 위해 지속적인 노력을 기울여야 할 것입니다. 시민들 또한 5부제 시행의 취지를 이해하고, 자발적인 에너지 절약 노력을 통해 위기 극복에 적극적으로 동참하는 자세가 필요합니다. 정부의 적극적인 정보 제공과 시민들의 적극적인 참여가 조화를 이룰 때, 이번 5부제 시행이 성공적으로 자리 잡을 수 있을 것입니다





joongangilbo / 🏆 11. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

5부제 공영주차장 자원 안보 에너지 위기 예외 적용

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인