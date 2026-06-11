중동 불안·미국 긴축 우려 재부각 채권시장 금리 오름세로 대출금리 상승

중동 불안과 미국의 긴축 우려가 재부각되면서 채권시장 금리가 상승하고 있으며, 한국은행이 하반기 금리인상에 나설 것이라는 전망도 확산되고 있다. 대출금리 상승은 채권시장 금리 오름세가 직접적인 영향을 미치고 있으며, 중동 정세 불안과 미국의 긴축 우려가 재부각되면서 시장금리가 상승한 데다, 한국은행이 하반기 금리인상에 나설 것이라는 전망도 확산되고 있다. 대출금리 상승은 차주들의 상환 부담을 크게 늘리며, 주택담보대출 3억원을 30년 만기 원리금균등상환 방식으로 연 4% 금리에 빌렸다면 월 상환액은 약 143만원으로, 그러나 금리가 6%로 오르면 월 상환액은 약 179만원으로, 7%까지 상승하면 약 199만원으로 증가한다.

중동 불안 · 미국 긴축 우려 재부각 채권시장 금리 일제히 오름세 한은 기준금리 인상 땐 추가 상승 은행권 대출금리가 가파르게 오르면서 차주들의 이자 부담이 커지고 있다. 주택담보대출 금리 상단이 연 7.5%를 넘어선 가운데 한국은행의 추가 금리인상까지 현실화될 경우 연 8%대 진입 가능성도 제기된다. 11일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 시중은행의 5년 고정형 주택담보대출 금리는 전날 기준 연 4.51~7.50%로 집계됐다.

일부 은행의 경우 금리 하단도 이미 연 5%를 넘어섰다. 대출금리 상승은 채권시장 금리 오름세가 직접적인 영향을 미치고 있다. 중동 정세 불안과 미국의 긴축 우려가 재부각되면서 시장금리가 상승한 데다, 한국은행이 하반기 금리인상에 나설 것이라는 전망도 확산되고 있다. 시장에서는 고환율과 고물가에 대응하기 위해 한국은행이 올해 최소 두 차례 기준금리를 인상할 가능성이 있다고 보고 있다.

실제 서울 채권시장에서 국고채 3년물 금리는 전날 기준 연 3.881%로 전 거래일보다 0.025%포인트 올랐다. 고정형 주담대 금리산정 기준이 되는 금융채 5년물 금리도 연 4.394%로 지난달 말보다 0.187%포인트 상승한 상태다. 시장금리 상승이 이어지면서 은행권은 변동형 주담대 금리도 잇달아 올리고 있다. 고정형 금리가 빠르게 오르면서 상대적으로 금리가 낮은 변동형 상품으로 수요가 몰리자 은행들이 금리를 조정해 대출 증가 속도를 관리하고 있는 것이다.

NH농협은행은 최근 6개월 변동형 주담대 금리를 0.2%포인트 인상했다. KB국민은행도 ‘KB스타아파트담보대출’의 신잔액 코픽스 기준 6개월 변동형 상품 우대금리를 0.2%포인트 축소했다. 우대금리 축소는 사실상 대출금리 인상 효과를 낸다. 하나은행도 다음 주 신잔액 코픽스 연동 변동형 금리를 인상할 예정이다.

주식시장 투자 열기가 이어지면서 마이너스통장 금리도 상승세를 보이고 있다. 은행연합회에 따르면 지난 4월 5대 은행의 신규 취급 마이너스통장 평균 금리는 연 4.85%로 지난해 말(4.79%)보다 0.06%포인트 상승했다. 인터넷전문은행 3사의 평균 금리는 연 6.26%에 달했으며, 카카오뱅크는 평균 연 6.99%로 사실상 7% 수준까지 올라왔다. 일반 신용대출 금리도 상승세다.

전날 기준 5대 은행의 1년 주기 신용대출 금리는 연 4.35~6.15%로 집계돼 상단이 이미 6%를 넘어섰다





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