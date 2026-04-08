미군의 시설 공격, 이란의 보복 공격으로 중동 지역의 긴장이 고조되고 있습니다. 국내 정치권에서는 여당 대표와 대통령 간의 미묘한 기류가 감지되지만, 대화와 타협을 통해 현안 해결을 모색하고 있습니다. AI 관련 정책 추진 과정에서 하정우 수석의 보궐선거 차출 시도로 인해 프로젝트에 차질이 생길 가능성이 제기되었습니다. 대장동 수사 과정에서의 문제점들이 드러나면서 진실 규명의 중요성이 강조되고 있습니다. 존엄사에 대한 깊이 있는 고찰과 베테랑 언론인들의 활약상을 조명합니다.

미군이 발전소, 교량 등 민간이 이용하는 시설을 공격하고, 이란도 중동 국가의 민간 시설에 대해 보복 공격을 감행하면서 중동 지역의 긴장이 고조되고 있습니다. 이러한 군사적 충돌이 확대될 경우, 중동 지역의 석유 시설을 서로 공격하는 상황으로 악화될 가능성이 매우 높아 보입니다. 국내 정치권에서는 여당 대표와 대통령 간의 관계가 복잡하게 얽혀 있는 모습입니다. 국민의힘 장동혁 대표는 개헌 논의 전에 대통령의 중임 및 연임 불가 선언을 요구했으나, 대통령은 국민의힘이 개헌 저지선을 확보하고 있다는 점을 언급하며 미묘한 기류를 보였습니다. 그럼에도 불구하고, 양측은 추경 예산에서 TBS 지원 예산 문제를 놓고 장 대표의 요구를 정 대표가 수용하는 등 작은 합의를 이루어냈습니다. 또한, 중국인 관광객의 짐 운반 사업 예산에 대해 대통령은 삭감을 지시하는 등 현안에 따라 다른 입장을 보였습니다.

핵심 현안에 대해서는 여전히 평행선을 달리고 있지만, 정치의 본질은 대화와 타협에 있기에 지속적인 만남을 이어가야 한다는 점에 공감대가 형성되어 있습니다. 대통령은 더 많은 카드를 쥐고 있기에 만남을 거부할 이유가 없고, 야당 대표 역시 존재감을 드러내야 하므로 피할 이유가 없다는 분석입니다.\최근 인공지능(AI) 관련 정책 추진 과정에서 예상치 못한 상황이 발생했습니다. 'AI에 미래가 달렸다'는 구호 아래 진행되던 AI 3대 강국 프로젝트가, 취임 10개월 된 하정우 수석을 보궐선거에 차출하려는 시도로 인해 차질을 빚을 가능성이 제기되었습니다. 이는 AI 기술 개발 및 관련 산업 육성을 위한 정책 추진에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려를 낳고 있습니다. 한편, 대장동 개발 비리 사건 관련 수사 과정에서 검사가 피의자에게 압박을 가해 허위 진술을 유도했다는 법정 진술이 나와 논란이 일고 있습니다. 엄희준, 강백신 등 당시 수사팀은 이재명 당시 민주당 대표를 4895억원대 배임 혐의로 기소했으며, 이 사건은 현재 재판이 중단된 상태입니다. 대장동 수사 과정에서 검사가 남욱에게 '배를 갈라서 장기를 꺼낼 수도 있고, 환부만 도려낼 수도 있다'는 압박을 가해 허위 진술을 강요했다는 법정 진술이 나왔고, 이로 인해 감찰 사유가 발생했습니다. 해당 검사는 '환부만 드러내 수사해야 한다는 것을 비유한 것'이라고 해명했지만, 민주당이 검찰 수사권 폐지를 주장했던 명분, 즉 '결론을 정해 놓고 수사한다'는 비판이 다시금 제기되고 있습니다. 현재 정부 여당의 행태가 엄정한 진실 규명 자세에서 벗어나 결론을 미리 정해놓고 이를 밀어붙이는 총력전과 다를 바 없다는 비판도 나오고 있습니다.\'존엄사'는 개인의 의지에 따라 결정되지만, 가족에게는 깊은 슬픔과 오랜 영향을 미치는 문제입니다. 자신의 죽음이 온전히 자신의 것이 되기 위해서는, 역설적으로 사랑하는 이들의 용기가 필요하다는 점을 강조합니다. 언론계에서는 베테랑 기자들의 활약이 돋보입니다. 1994년 중앙일보에 입사하여 워싱턴 특파원, 청와대 출입기자, chief 에디터, 편집국장 대리 등을 역임하며 폭넓은 경험을 쌓은 기자가 있습니다. 이 기자는 우리 사회의 보이지 않는 곳에서 묵묵히 노력하는 평범한 사람들의 헌신과 노고를 잘 알고 있으며, 사회 현상에 대한 깊이 있는 통찰력을 보여줍니다. 또 다른 기자는 1993년 중앙일보에 입사하여 산업 기자로서 삼성, SK, LG 그룹과 경제 단체, 에너지, 유통 분야를, 경제 기자로서 정부 부처와 증권 분야를 두루 취재했습니다. 현재는 경제·산업 담당 논설위원으로 활동하며, MB 정부와 문재인 정부의 검찰을 출입하기도 했습니다. 산업부 자동차팀장 시절 '정의선 연구'를 연재하는 등 전문성을 보여주었습니다. 신정아 스캔들, 광우병 논란, 노무현 전 대통령 서거, 한·미 FTA 찬반 갈등, 최장기 철도 파업, 쌀 개방, 세월호 참사, 사법행정권 남용 의혹, N번방 사건 등 굵직한 사건 현장을 취재하며, '정치·정책·여론의 절충점은 어딜까'에 대한 고민을 저널리즘의 숙제로 삼고 있습니다





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