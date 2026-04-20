중동 긴장 속 파키스탄의 전방위 중재 외교, 미-이란 2차 종전 협상 급물살

미국과 이란의 호르무즈 해협 갈등이 고조되는 가운데 파키스탄이 샤리프 총리와 무니르 참모총장을 앞세워 2차 종전 협상 성사를 위한 집중적인 중재 외교를 펼치고 있다.

호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란의 긴장 상태가 최고조에 달한 가운데 파키스탄 이 중동의 평화를 회복하고 2차 종전 협상을 성사시키기 위한 전방위적인 외교적 노력을 기울이고 있다. 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 19일 마수드 페제시키안 이란 대통령과의 긴급 전화 회담을 통해 사우디아라비아와 카타르, 튀르키예 등 주변국들과 조율한 중재안을 전달하며 이란 측에 미국과의 대화 테이블로 조속히 복귀할 것을 강력히 촉구했다. 페제시키안 대통령은 미국의 호르무즈 해협 내 이란 선박 봉쇄 조치를 강하게 비판하며 대화의 진정성에 의문을 표했으나 파키스탄 의 중재 노력이 지역 안정에 필수적이라는 점에는 공감대를 형성했다. 이번 외교적 행보는 단순히 일회성 대화에 그치지 않고 파키스탄 이 역내 갈등 해결의 핵심 중재자로서 입지를 굳히려는 전략적 선택으로 풀이된다. 이번 중재전의 핵심은 파키스탄 정부의 투트랙 외교 전략에 있다.

샤리프 총리가 외교적 대화를 주도하는 동안 파키스탄의 실세로 불리는 아심 무니르 육군참모총장이 테헤란을 직접 방문하여 이란의 당 정 군 핵심 지도부와 릴레이 면담을 진행했다. 무니르 참모총장은 이란 지도부와 미국의 최종 메시지를 조율함과 동시에 도널드 트럼프 미국 대통령과도 직접 소통하며 해상 봉쇄가 협상의 최대 걸림돌임을 지적했다. 이에 트럼프 대통령은 무니르 참모총장의 의견을 충분히 검토하겠다고 화답함으로써 극적인 타협의 가능성을 열어두었다. 파키스탄은 이처럼 정치권과 군부의 유기적인 협력을 통해 미국과 이란 사이에서 실질적인 소통 창구 역할을 수행하며 중동 정세의 급격한 악화를 방지하는 완충지대 역할을 자처하고 있다. 이러한 파키스탄의 노력으로 이슬라마바드에서의 2차 종전 협상 개최가 가시화되면서 파키스탄 당국은 최고 수준의 경계 태세에 돌입했다. 정부는 주요 관공서와 외국 공관이 밀집한 레드존의 봉쇄를 단행하고 대중교통 운행을 전면 중단하는 등 철통 보안을 유지하고 있다. 또한 레드존 내 근로자들에게는 전원 재택근무를 명령했으며 사법부 역시 모든 재판 일정을 조정하여 회담의 안정적인 개최를 보장했다. 이번 협상은 호르무즈 해협의 긴장을 완화하고 장기적인 평화 체제를 구축하는 데 결정적인 시험대가 될 것으로 보인다. 파키스탄은 미국과 이란 양측에 끝까지 대화의 끈을 놓지 말 것을 간곡히 호소하며 이번 회담이 단순한 보여주기식 행사가 아닌 실질적인 평화의 시작점이 될 수 있도록 외교적 역량을 총동원하고 있다





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