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중년 47.7% 자녀 인근 거주 선호…동거는 2.6%에 불과

kyunghyang#14 in 대한민국
중년 47.7% 자녀 인근 거주 선호…동거는 2.6%에 불과
한국보건사회연구원 · 중년 가구 · 거주지 이동
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한국보건사회연구원 조사 결과, 중년층 47.7%가 자녀 근처 거주를 선호하는 것으로 나타났다. 단, 실제 동거 의사는 2.6%에 그쳤으며, 정서적 교감과 보육 지원을 주요 동기로 꼽았다.

중년 세대는 노후에 자녀와 함께同住하기보다, 가까운 거리에 별도의 가구를 유지하는 것을 선호하는 것으로 나타났다. 3일 열린 제7회 한·일 사회정책 정기 포럼에서 한국보건사회연구원 이 발표한 '중년층의 이동과 정착 인식' 연구 결과를 보면, 중년층은 노후 가족 관계에서 자녀와 동거 여부보다 거주지 근접성을 더 중요하게 여기는 경향이 뚜렷하다.

이번 조사는 7월 실시된 '인구이동 및 정착실태 조사' 온라인 패널에 참여한 40세부터 64세까지의 중년 성인 3,425명을 대상으로 진행되었다. 조사 결과, 응답자의 절반 가까운 47.7%가 자녀가 사는 지역의 가까운 곳에 거주하기를 원한다고 밝혔다. 반면, 자녀와 한 집에서 함께 생활하겠다고 답한 비율은 전체의 2.6%에 그쳐, 동거보다 근접 거주의 선호도가 압도적으로 높은 것으로 확인되었다.

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수도권 및 여성, 자녀 인근 거주 선호도 높아

거주지에 대한 선호도는 지역과 성별에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 수도권 거주자의 경우 비수도권 거주자보다 자녀 인근 거주 선호도가 10%p 이상 높게 나타났다. 성별로는 여성의 선호도가 남성보다 약 10%p 더 높았다.

반대로 자녀와 멀리 떨어진 곳에서 살겠다는 응답은 전체 28.8%를 기록했다. 이는 남성 그룹에서 여성 그룹보다 약 10%p 높은 수치로, 중년 남성들이 자녀로부터의 물리적 거리 확보에 상대적으로 더 긍정적임을 보여준다.

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정서적 교류가 거주지 선택 주된 동력

이미 자녀와 가까이 이사한 경험이 있는 중년층의 이동 이유는 주로 정서적 교류였다. 독립된 성년 자녀를 둔 부모 중 10.1%가 자녀 인근으로 이사한 경험이 있다고 답했다. 이들 중 실제 이사를 결정할 때 가장 먼저 꼽힌 이유는 '정서적 교류'였으며, 이는 59.5%로 압도적이었다.

두 번째로 자주 언급된 이유는 '손자 돌봄 및 육아 지원'으로 26.2%를 차지했다. 이는 중년 세대가 물리적 동거보다는 정서적 유대감을 통해 자녀 세대와의 관계를 유지하려는 가치를 우선시함을 시사한다.

자녀 독립 후 거주지 변경 의도 약화

자녀가 독립하여 집을 나선 후, 중년 세대는 기존 거주지를 변경하려는 의도를 크게 드러내지 않았다. 자녀 출거 후 거주지에 대한 생각을 '변화 없음'이라고 답한 사람이 53.6%로 가장 많았으며, '머무르는 것이 더 좋아졌다'는 응답도 28.4%를 기록했다.

오히려 '떠나야겠다는 생각이 들게 되었다'는 응답은 17.9%에 불과했다. 단, 떠나는 것을 고려하는 집단 중에서는 향후 노후에 자녀 인근 거주를 선호하는 비율이 54.2%로, 나머지 집단(46.2%)보다 높은 것으로 나타나, 이동 의사와 거주시 선택 기준이 밀접하게 연관되어 있음을 알 수 있다.

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동거 여부보다 거리 근접성 정책 고려 필요

이번 연구를 수행한 최경덕 한국보건사회연구원 부연구위원은 "자녀가 독립한 후에도 거주지 선택 시 자녀와의 근접성을 중요한 고려 사항으로 삼고 있다"고 분석했다.

최 부연구위원은 "노후 가족 관계를 자녀와 동거하는지 여부의 이분법으로만 볼 것이 아니라, 별도로 거주하더라도 얼마나 가까운 거리에 사는지까지 포괄적으로 고려해야 한다"며 향후 정책 수립 시 물리적 거리 개념을 반영할 것을 제안했다.

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한국보건사회연구원 중년 가구 거주지 이동 자녀 부양 정서적 교감
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