5대은행 40대 차주 마이너스통장 연체액이 81.6% 급증했다. 금리 상승과 고정지출 부담으로 중장년층 이자 상환 여력이 약화되면서 고령층의 연체율도 전체 연령 중 최고치를 기록했다.

5대 시중은행 의 40대 차주 마이너스통장 연체액 이 지난 해 말 대비 80%가 넘는 수준으로 급증한 것으로 나타났다. 22일 금융권 에 따르면, KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 올해 10월 말 기준 40대 차주 개인 마이너스통장 연체액 은 총 399억8402만원으로 집계됐다. 이는 지난해 말 220억1749만원과 비교할 때 179억6652만원, 즉 81.6%가량 증가한 규모다. 특히 하반기 들어 증가 속도가 현저히 빨라져 중장년층 의 재무 건전성이 빠르게 악화되고 있는 실정이다.

40·50대 연체액 급증, 하반기 증가세 가속화

40대 연체액의 월평균 증가액은 상반기 13억7129만원에서 7월부터 10월까지 24억3470만원으로 두 배 가까이 뛰었다. 50대 역시 예외는 아니었다. 50대의 마이너스통장 연체액은 지난해 말 194억3073만원에서 올해 10월 말 343억9955만원으로 149억6882만원(77.0%) 증가했다. 50대의 증가율은 40대에 이어 두 번째로 높게 나타나 중장년층 전반의 대출 부담이 확대되고 있음을 보여준다. 전체 연체액 역시 가파르게 불어났다.

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5대 은행의 개인 마이너스통장 연체액은 지난해 말 708억959만원에서 올해 10월 말 1187억4460만원으로 10개월 만에 479억3501만원(67.7%) 증가했다. 이 증가액 중 40대와 50대가 차지하는 비중은 68.7%에 달했다. 30대 연체액도 같은 기간 134억4124만원에서 211억1715만원으로 57.1% 늘었고, 60대 이상은 134억6561만원에서 198억5466만원으로 47.4% 증가했다. 반면 20대 이하는 24억5453만원에서 33억8922만원으로 38.1% 증가에 그쳤다.

고정지출·금리 상승이 빚은 중년층 연체 위기

금융권에서는 이러한 현상이 생활비 부담과 투자 손실이 복합적으로 작용한 결과라고 분석한다. 주거비와 양육비 등 고정지출이 많은 30대와 40대는 물가와 금리 상승에 상대적으로 취약하다. 특히 대출금리 상승이 겹치면서 이자 상환 여력이 약해진 것이 주요인으로 지목된다. 최근 주식시장 조정까지 맞물리면서 중년층의 가처분 소득이 줄어드는 구조적 문제가 심화되고 있다.

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은퇴 전후 소득 공백기에 놓인 50대와 60대의 경우, 주식 투자에 나섰다가 상환 부담이 커졌을 가능성이 있다는 견해도 제기된다. 다만 연체액 증가 규모와 별개로 실제 연체율은 고령층에서 가장 높게 나타났다. 5대 은행의 60대 이상 개인 마이너스통장 연체율은 올해 10월 말 0.44%로, 지난해 말 0.34%보다 0.10%포인트 상승했다. 이는 전체 연령대 평균인 0.27%를 크게 웃도는 수치다.

고령층 연체율 최다, 20대 이하 연체율도 상승세

60대 이상의 마이너스통장 사용 잔액은 4조5546억원으로, 40대의 15조9411억원 대비 28.6% 수준에 불과했다. 그러나 연체액은 40대의 49.7%에 달해 대출 규모 대비 연체 부담이 상대적으로 큰 것으로 분석된다. 대출 규모가 작음에도 불구하고 연체액이 높은 비중을 차지한다는 점은 고령층의 현금 흐름이 매우 위태로움을 시사한다. 20대 이하의 연체율도 0.37%로 높게 형성됐다.

20대 이하는 지난해 말 0.24%에서 올해 6월 말 0.32%로 오른 데 이어 상승세가 이어졌다. 반면 연체액 증가 폭이 가장 컸던 40대의 연체율은 0.25%로 전체 평균을 밑돌았다. 50대와 30대도 각각 0.26%, 0.24%로 비슷한 수준을 기록했다. 마이너스통장을 포함한 전체 개인 신용대출 연체율은 지난해 말 0.30%에서 올해 10월 말 0.44%로 0.14%포인트 상승했다.

은행 보수적 관리 전환, 한도 감소로 연체 추가 상승 우려

은행권의 대출 관리 정책은 한층 보수적으로 변하고 있다. 5대 은행의 마이너스통장 사용 잔액은 이달 19일 기준 44조4286억원으로 지난해 말보다 4조5173억원(11.3%) 증가했다. 반면 약정 한도는 같은 기간 96조6191억원에서 95조1328억원으로 1.5% 감소했다. 이에 따라 약정 한도에서 실제 사용액을 뺀 추가 이용 가능 금액은 56조7078억원에서 50조7042억원으로 6조37억원(10.6%) 줄었다.

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전체 한도 소진율도 41.31%에서 46.70%로 5.39%포인트 높아졌다. 한 은행 관계자는 "신용대출은 만기 연장 때마다 금리를 재산출하는 구조인 만큼 높아진 금리가 반영되면 연체율이 추가로 상승할 가능성이 있다"고 설명했다. 이어 "금융권의 선제적인 연체 관리 역량이 더욱 중요해질 것"이라며 향후 대출 시장의 긴축 국면이 계속될 것임을 시사했다.