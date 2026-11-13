중기부 '모두의 창업' 2차 AI 솔루션 해킹, 818명 정보 유출

중소벤처기업부 '모두의 창업' 2기 AI 솔루션 공급기업 아미쿠스렉스에서 해킹 공격으로 이용자 2만28명 정보 유출. 참가자 818명 포함.

중소벤처기업부 는 2차 ' 모두의 창업' 사업의 AI 솔루션 공급기업인 아미쿠스렉스 가 해킹 공격을 받아 개인정보가 유출된 사실을 13일 밝혔다. 아미쿠스렉스 는 11일 오전 8시 30분 자체 시스템에서 외부 해킹 공격 정황을 포착했으며, 이로 인해 총 2만28명의 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다.

유출 정보 성격과 초기 대응 조치

중소벤처기업부에 따르면 아미쿠스렉스가 보유하고 관리하던 AI 솔루션 이용자의 이름, 전화번호, 이메일 주소가 유출됐다. 이 중 '모두의 창업' 2차 프로젝트에 참가한 818명의 정보가 포함된 것으로 조사됐다. 아미쿠스렉스는 사고 발생 직후 해외 인터넷 프로토콜 접속 차단 등 기술적 보안 조치를 즉각 시행했다.

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해당 기업은 사건 발생 이튿날인 13일 오후 3시, 유출 사실을 확인한 이용자에게 개별 통지를 시작했다. 중소벤처기업부는 이 사건과 관련해 '모두의 창업'의 다른 AI 솔루션 공급기업들에게도 유사 사고 예방을 위해 자체 시스템의 보안 상태와 개인정보 관리 실태를 점검하도록 요청했다.

재발 방지 대책 실효성에 대한 의문

양 기관은 추가 피해 방지를 위해 노력하는 한편, 전체 AI 솔루션 공급기업을 대상으로 개인정보 접근 권한 관리와 보유기간 경과 후 파기 여부 등 보호조치 이행 실태를 지속 점검하겠다고 밝혔다. 이는 기존 재발 방지 대책이 실질적 효과를 거두지 못했다는 지적을 피하기 어렵게 만든 상황이다.

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지난 7월 말 중소벤처기업부는 '모두의 창업 정보 유출 경과 및 향후 계획' 브리핑을 통해 재발 방지책을 발표했다. 주요 내용으로는 개인정보 암호화 체계 강화, API 접근을 시스템 로그로 모두 기록, 웹 크롤링 시도 차단 기능 고도화 등이 포함됐다.

그러나 1차 사고 발생으로부터 5개월 만에 2차 프로젝트에서 유사한 수법의 해킹으로 인해 다시 한번 개인정보 유출 사고가 발생했다. 이로 인해 정부가 제시했던 재발 방지 대책이 실제 현장에서 효과를 보지 못했다는 비판이 불가피해졌다.

임시 책임자 사과와 장관의 공식 입장

노용석 중소벤처기업부 제1차관은 6월 22일 서울 종로구 정부서울청사에서 모두의 창업 개인정보 유출과 관련해 공식 사과한 바 있다. 이후 이소영 중소벤처기업부 장관은 10월 20일 서울 마포구 SVC에서 열린 모두의 창업 2기 출범식에서 기념촬영을 하며 새로운 시작을 알렸다.

이번 2차 유출 사건은 1차 사고 이후 보완된 시스템에서도 보안 허점이 드러났음을 의미한다. 중소벤처기업부는 이번 사태를 계기로 AI 솔루션 기업들에 대한 보안 감독을 한층 강화할 방침이며, 추가적인 법적·행정적 조치 가능성도 배제하지 않고 있다.

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유출된 정보의 오남용을 방지하기 위해 아미쿠스렉스는 이용자들에게 비밀번호 변경 및 민감 정보 모니터링을 권고했다. 정부는 해킹 경로를 면밀히 분석하여 가해자를 추적하고, 관련 법에 따른 책임을 물을 예정이다. '모두의 창업' 사업의 신뢰 회복을 위해 투명하고 철저한 조사 과정이 진행 중이다.

참가자들은 개인정보 유출로 인한 2차 피해를 최소화하기 위해 금융 기관 모니터링 및 불이익 조치를 즉시 확인할 것을 요구했다. 중소벤처기업부는 피해자 지원 창구를 운영하고 있으며, 전문 상담을 통해 분쟁 조정 및 보상 절차를 지원하고 있다. 이번 사건은 공공 기관이 지원하는 민간 사업의 데이터 보안 관리 체계 전반에 대한 경각심을 일깨운 사건이다.