중기부, 지역상권·백년시장 육성 사업 최종 지원 대상지 발표…글로컬상권·백년시장·로컬테마상권 선정

중소벤처기업부가 지역 경제 활성화를 위해 지역을 대표하는 상권과 전통시장을 대상으로 한 육성 사업의 최종 지원 대상지를 선정했다. 글로컬상권, 백년시장, 로컬테마상권 등 다양한 유형으로 나누어 지역 고유 자원과 관광·창업 콘텐츠를 결합한 상권 발전을 지원할 계획이다.

중소벤처기업부 가 지역 경제 활성화를 위해 지역상권 및 백년시장 육성 사업의 최종 지원 대상지를 발표했다. 이번 선정에서는 지역을 대표하는 글로컬상권 6곳, 백년시장 10곳, 로컬테마상권 10곳, 유망 골목상권 50곳이 포함되었다.

글로컬상권은 글로벌 관광객 유치를 목표로 서울을 제외한 지역 중 K-관광 자원을 보유한 상권을 선정했으며, 경주의 황리단길, 제주 서귀포시 중심상가, 대구 교동상권, 광주 동명동상권, 강원 속초 설악로데오거리상권, 경주 영주문어 1955 상권 등이 해당한다. 이들에는 2년간 최대 50억 원을 투입해 외국인 친화적 인프라 구축과 로컬 콘텐츠 개발을 지원할 예정이다. 백년시장은 70년 이상의 역사와 문화적 가치를 지닌 전통시장 10곳으로, 부산 구포시장, 자갈치시장, 광주 양동시장, 대전 문창 및 정원시장, 정선 아리랑시장, 청주 육거리시장, 경산 공설시장, 진주 중앙시장, 제주 동문재래시장 등이 선정됐다.

이에는 2년간 최대 30억 원을 지원해 스토리 기획 및 테마형 콘텐츠 개발을 통해 지역 랜드마크로 육성한다. 로컬테마상권은 문화유산형, 체험형, 미식형 등 세 가지 유형으로 나누어 10곳을 선정했으며, 지원 규모는 2년간 최대 40억 원이다. 문화유산형에는 진주 로데오거리본성동 원도심 상권과 부산 40계단 로컬아지트 상권이, 체험형에는 포항 구룡포읍 상권과 대구 들안먹거리 상권이, 미식형에는 청주 성안길상점가, 평창 사계절봉평 메밀자립상권, 고창 미식문화테마상권, 강진 중앙로 상권, 구리 전통시장 상권, 인천 구월모래내시장 연합 상권 등이 포함됐다.

중소벤처기업부 관계자는 지역상권과 전통시장이 지역 주민의 생활 기반이자 역사·문화가 축적된 공간이라며, 지역 고유 자원과 로컬 창업·관광 콘텐츠를 결합한 새로운 성장 모델을 만들겠다고 밝혔다. 아울러 2030년까지 글로컬상권 11개와 로컬테마상권 40개를 추가로 선정할 계획이다





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