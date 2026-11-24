중소벤처기업부가 혁신기술 이해도 제고를 위해 자율주행차를 직접 체험하는 프로그램을 시작했다. 이는 정책 입안자가 기술의 실상을 파악하고 효과적인 스타트업 지원 방안을 마련하기 위한 조치다.

중소벤처기업부 공무원들이 빠르게 발전하는 혁신기술을 제대로 이해하고 정책 현장에 대한 이해도를 높이기 위해 매달 새로운 기술을 직접 체험하는 실험에 나섰다. 25일 중소벤처기업부 에 따르면, 이 부서는 첫 번째 혁신기술 체험 대상으로 자율주행차 를 선정하고 지난 16일부터 18일까지 사흘간 세종청사에서 감독형 자율주행 기능인 '풀 셀프 드라이빙'(FSD) 체험 행사를 진행했다. 이 프로그램은 정책 입안자가 기술의 실상을 직접 파악하여 더 효과적인 스타트업 지원 방안을 마련하기 위한 취지로 마련되었다.

직접 운전 맡긴 기술 검증과 현장 반응

참가 직원들은 세종청사를 출발해 공주 공산성과 이응다리, 세종호수공원 등으로 이어지는 코스에서 자율주행 기술의 발전상을 직접 확인했다. 중기부가 공개한 체험 영상에 따르면, 차량 화면에는 주변 차량의 움직임이 실시간으로 표시되었고, 운전자가 운전대에서 손을 뗀 상태에서도 차량이 알아서 주행을 이어갔다. 이에 직원들 사이에서는 감탄사가 터져 나올 정도로 기술의 진보에 놀라움을 표시했다. 한 국장급 직원은 처음에는 컴퓨터에 운전을 맡기는 데 불안감을 느꼈으나, 직접 도심을 주행해보니 차량의 상황 예측 능력이 뛰어나 구매하고 싶다는 생각이 들 정도였다.

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체험에 참여한 직원들 사이에서는 웬만한 운전자보다 운전 실력이 낫다는 평가와 장거리 운전 시 자율주행 기능을 추천하고 싶다는 의견이 나왔다. 일부 직원들은 앞으로 운전면허증이 필요할지 의문이 들었다는 반응도 보였다. 하지만 직원들이 자율주행 기술의 발전에 감탄만 한 것은 아니었다. 직접 체험하면서 기술적으로 보완해야 할 부분도 발견할 수 있었다. 이응다리로 향한 차량은 신호등의 황색 신호에 맞춰 정차하고 회전 구간도 안정적으로 주행했으나, 정작 주차 과정에서 문제를 드러냈다. 한 체험 직원은 장애인 구역에다 안 대고 돌려서 피할 줄 알았는데, 그냥 그대로 대 버렸다고 지적하며 내비게이션을 갱신하거나 기술적으로 보완할 필요가 있다고 지적했다.

이 장관의 신기술 관심과 정책 제안 배경

세종뿐 아니라 서울이나 부산 등 교통 상황이 더 복잡한 지역에서도 자율주행차를 체험해보고 싶다는 의견도 나왔다. 한 직원은 정책은 책상에서 만들면 안 되는구나라며, 장관이 직원들에게 자율주행차 체험을 추천한 이유에 공감했다. 이민호 중소벤처기업부 장관은 신제품이 나오면 빌려서라도 사용해보고, 국내에서 경험하기 어려운 기술은 관련 규제가 풀린 국가를 자비로 방문해 체험할 정도로 신기술에 각별한 관심을 가지고 있다. 지난해에는 사비를 들여 중국 베이징 자율주행 특구를 방문해 운전석에 사람이 없는 무인 로보택시를 타봤다. 또한 국내에서도 국회와 망원시장, 홍익대 일대를 오가며 테슬라의 FSD를 체험했다.

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올해 초 미국에서 열린 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 방문 일정 중에도 라스베이거스와 샌프란시스코에서 아마존 죽스, 구글 웨이모, 테슬라 로보택시 등 다양한 자율주행 서비스를 경험했다. 운전면허증을 신분증으로만 사용한다는 '장롱면허' 소지자인 이민호 장관은 자신처럼 운전을 못 하는 사람도 이동의 자유와 선택지를 누릴 수 있는 세상이 빨리 오기를 바란다는 개인적인 관심사도 털어놓았다. 평소 중기부 정책 가운데 용어가 어렵거나 기술적 난도가 높아 자신도 이해하기 어렵게 느낀 경우가 있었다며, 벤처·스타트업 정책을 담당하는 직원들이 직접 기술을 경험해보면 좋겠다는 생각에서 이번 프로그램을 제안했다고 설명했다.

월간 정기 체험으로 확대 운영된 미래 계획

이민호 장관은 이런 걸 알아야 정책을 하죠라며, 모르고 자율주행 예산을 태우고 R&D를 지원하고 이런 게 무슨 의미가 있어요라고 강조했다. 이 장관은 자율주행을 첫 번째 체험사례로 든 배경에 대해, 우리 중소벤처기업부는 사실 정부 안에서 스타트업을 담당하는 부처라고 언급했다. 영문 명칭에도 스타트업이 들어가 있는 부처인 만큼, 세상이 바뀌는 흐름을 빠르게 따라갈 필요가 있지 않나 생각해요라고 덧붙였다. 중소벤처기업부는 이번 자율주행차 체험을 시작으로 매달 새로운 혁신기술을 주제로 선정해 전 직원에게 체험 기회를 제공할 계획이다. 향후 체험 대상으로는 피지컬 인공지능(AI)과 착용형 로봇 등을 검토하고 있다.