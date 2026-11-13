중기부 모두의 창업 2기 해킹, 1기와 동일한 취약점 재발

중소벤처기업부 주관 '모두의 창업 2기' 참여 기업 아미쿠스렉스에서 API 취약성 공격으로 개인정보 유출 사고가 발생했다. 1기 때와 같은 유형으로 재발하며 정부 보안 관리 체계에 대한 우려가 커지고 있다.

중소벤처기업부 가 주관하는 ' 모두의 창업 2기' 프로그램에 참여한 AI 솔루션 기업 아미쿠스렉스 에서 해킹 공격을 받고 개인정보가 유출된 것으로 확인됐다. 이 사고는 지난 1기 프로젝트 당시와 마찬가지로 취약한 응용 프로그램 인터페이스인 API를 노린 공격에서 비롯된 것으로 파악됐다.

13일 연합뉴스가 정보기술 업계와 한국인터넷진흥원 등으로부터 입수한 '침해사고 유출신고서'에 따르면, 아미쿠스렉스는 관리자를 위한 페이지에서 SQL 인젝션 공격이 발생해 일부 정보가 탈취당하는 시도가 있었다고 신고했다. 이에 따라 해당 기업은 취약한 API 코드를 삭제하는 조치를 취했다.

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1기事故와 동일한 유형 공격 재발

해당 해킹 사고는 1차 프로젝트 때와 근본적인 원인이 같다. 중기부와 창업진흥원은 1차 프로젝트의 개인정보 유출 당시 특정 API 호출과 웹 크롤링 등을 통해 정보가 취득될 수 있었으며, 도전자 프로필과 심사평 등 일부 서버 API의 보안이 미흡했었다고 밝힌 바 있다.

비록 1차의 공격 대상이 '모두의 창업' 공식 플랫폼이었던 반면, 2차의 경우 프로젝트에 참여한 개별 기업이 공격을 받았다는 점은 차이가 있다. 하지만 동일한 보안 취약점을 노린 유출사고가 재발했다는 점에서 당시 도입된 보안 대책의 실효성에 대해 강한 의문이 제기되고 있다.

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선정 과정 적합성에 대한 의문 증폭

특히 이번 사고는 기술적 신뢰성과 보안 강화를 위해 선정 과정이 치밀하게 이루어졌어야 함을 증명하는 부정적 사례가 되고 있다. 중기부는 지난달 AI 및 소프트웨어 기술 전문가로 구성된 평가위원회를 구성해 기술과 보안 등을 종합적으로 평가한 후, 최종적으로 50곳의 솔루션 기업을 선정했다고 밝혔다.

그러나 이같이 엄격한 선정 절차가 마무리된 지 단 한 달 만에 선정된 기업 중 한 곳에서 보안 사고가 발생했다. 이는 중기부의 기업 선정 과정이 실제로 필요한 수준의 보안을 갖췄는지에 대한 의문을 키우는 결과를 낳았다.

사고 시점 및 대응 절차 상세

아미쿠스렉스가 제출한 유출신고서에 명시된 사고의 정확한 시간대는 다음과 같다. 유출 사고가 발생한 시점은 11일 오전 5시 38분이며, 기업 측이 이를 인지한 시점은 같은 날 오전 8시 30분이다. 해당 사고를 외부에 공식적으로 신고한 시점은 같은 날 오후 3시 45분이다.

이에 대해 중소벤처기업부는 이번 사고가 발생한 시스템이 민간 기업에서 자체적으로 운영하는 것이므로, 프로젝트의 공식 플랫폼과는 다르다고 해명했다. 중기부와 창업진흥원은 12일 오후 6시 10분에 해당 기업을 통해 개인정보 유출 사고 사실을 전달받았다고 밝혔다.

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중기부는 추가 피해 방지와 사고 경위 파악을 위해 필요한 조치를 이어가고 있다고 밝혔다. 하지만 외부 전문가들의 비판은 더욱 거세다. 김승주 고려대 정보보호대학원 교수는 1기 사고 당시 각 부처가 함께 전수조사에 나선 지 몇 달 만에 2차 사고가 발생했다는 점은 정부 전체의 보안 관리 체계에 근본적인 문제가 있다는 방증이라고 지적했다.

김승주 교수는 모두의 창업 플랫폼과 참여 기업들에 대한 점검이 제대로 이뤄졌는지, 관리 시스템상 구조적 문제가 없는지를 명확히 확인할 필요가 있다고 강조했다. 이소영 중소벤처기업부 장관은 20일 서울 마포구 SVC에서 열린 '모두의 창업 2기' 출범식에서 인사말을 통해 이러한 보안 논란과 정부 차원의 재발 방지책에 대한 국민의 관심을 고려해야 할 상황이다.