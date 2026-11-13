중국의 자동차 반도체 국산화율 15% 기록, 한국은 5%로 공급망 격차 확대 우려

중국 자동차의 반도체 자국산 비율이 15%에 달하는 반면 한국은 5%에 그쳐 AI 자율주행 시대에 국내 자동차 산업의 공급망 경쟁력 약화가 우려되고 있습니다.

중국 자동차 산업 이 자체 개발한 차량용 반도체 의 국산화율 을 급격히 높이며 글로벌 공급망 경쟁에서 한국을 앞서 나가고 있다. 13일 기준 중국 자체 브랜드 자동차에 적용된 반도체의 국산화율 은 약 15%를 기록했으며, 일부 신차의 경우 이를 넘어선 것으로 나타났다.

정부 주도로 진전된 중국의 반도체 자립

중국 정부는 주요 자동차 업체의 국산 반도체 사용 비율을 높이기 위해 직접 나서 협력을 독려해 왔다. 이 같은 정책적 지원과 완성차 기업 및 반도체 기업 간 협력 강화로 인해 지난해까지 목표치였던 20~25% 수준까지 국산화율을 끌어올리려는 노력이 진행되었다.

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중국의 대표적인 사례로 샤오펑을 꼽을 수 있다. 샤오펑은 지난해 7월 출시한 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) G7의 울트라 모델에 자체 개발한 '튜링 AI 칩' 3개를 적용했다. 이후 출시된 신형 P7에도 출시 당시 모든 트림에 각각 3개씩 탑재하여 자체 칩의 상용화를 주도하고 있다.

또한 광저우자동차그룹(GAC) 산하 아이온은 지난해 11월 중국 내에서 설계된 차량용 반도체를 하이퍼 GT 특별 모델에 적용했다고 발표했다. 이는 칩 설계 단계에서의 국산화를 의미하며, 제조 공정까지 모두 중국산인 것을 뜻하는 것은 아니다.

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한국의 낮은 국산화율과 구조적 취약점

반면 반도체 강국으로 알려진 한국의 상황은 사뭇 다르다. 현대자동차와 기아가 구매하는 차량용 반도체의 약 95%를 해외 제품에 의존하고 있어 공급망 안전망 구축에 심각한 우려가 제기된다. 중국과의 기술 및 양산 측면에서 뚜렷한 격차가 존재하는 상황이다.

현대모비스 이규석 사장은 지난달 제2회 차량용 반도체 포럼에서 한국 차량용 반도체 국산화율이 5%에도 못 미친다고 밝힌 바 있다. 이는 중국이 이미 자체 AI 칩을 대대적으로 양산차에 적용한 것과 비교했을 때 현저하게 낮은 수치이다.

업계 관계자는 한국에 삼성전자와 SK하이닉스 등 세계적 메모리 기업들이 포진해 있지만, 차량용 반도체의 설계 검증 및 양산 생태계는 상대적으로 취약하다고 지적했다. 메모리 반도체와는 다른 산업 구조를 가진 차량용 반도체 시장에서 한국이 뒤처질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

국내 기업의 대응과 향후 전망

국내 기업들도 공급망 자립을 위해 움직이고 있지만, 본격적인 국산화까지 가기까지는 갈 길이 멀다는 분석이다. 현대모비스는 국내 반도체 기업들과 시스템반도체 13종의 공동 개발을 진행하고 있으며, 이 중 9종은 적용할 차종까지 선정하였다.

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다만 이번 공동 개발 과제를 통한 반도체의 현대차와 기아 양산차 탑재 목표는 이르면 2029년이다. 국내 LX세미콘 등이 현대차와 기아에 일부 공급하고 있기는 하지만, 본격적인 상용화 일정에서 중국과 상당한 차이가 있는 실정이다.

인공지능(AI) 확산으로 차량용 반도체 공급망 경쟁이 치열해지는 가운데, 한국 자동차 산업의 대응 속도가 중요해졌다. 중국과의 격차를 줄이기 위해서는 국내 팹리스 파운드리 및 완성차 업체 간 협력을 가속화해야 한다는 업계의 주장이 제기된다.