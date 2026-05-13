중국의 AI 마이크로 드라마 공장: 콘텐츠 생산의 패러다임 전환과 명암

중국에서 AI를 활용한 초단편 드라마 생산 체계가 급성장하며 제작 공정의 공장화가 진행되고 있습니다. 저비용 고효율의 생산 방식과 정부의 전략적 지원, 그리고 그 이면의 노동 및 저작권 문제와 K-콘텐츠에 주는 시사점을 심층 분석합니다.

최근 중국을 중심으로 스마트폰 세로 화면에 최적화된 1분에서 3분 내외의 초단편 연속극, 즉 마이크로 드라마 가 폭발적인 성장세를 보이며 엔터테인먼트 산업의 판도를 뒤흔들고 있습니다. 팬데믹 시기에 태동한 이 새로운 포맷은 이제 단순한 유행을 넘어 중국 콘텐츠 산업 의 핵심 성장 동력으로 자리 잡았으며, 그 시장 규모는 놀랍게도 중국 전체 영화 박스오피스 수익의 두 배를 상회하는 수준에 이르렀습니다.

이러한 성장의 배경에는 인공지능 기술의 도입으로 인한 제작 단가의 극단적인 하락과 제작 기간의 획기적인 단축이 자리하고 있습니다. 과거 전통적인 제작 방식으로 15일에서 30일가량 소요되었던 숏폼 드라마 제작 공정은 AI 시스템이 도입되면서 5일 이내로 줄어들었으며, 전체적인 제작 비용 또한 기존의 5분의 1 수준으로 급감했습니다. 일부 공격적인 제작사들은 분당 제작비를 약 4만 원 수준까지 낮추었다고 주장하며, 이는 콘텐츠 창작의 영역을 사실상 규격화된 제품을 찍어내는 제조업 공장의 형태로 변모시키고 있습니다.

중국 내 AI 마이크로 드라마의 생산 체계는 정교하게 설계된 4단계의 자동화 파이프라인을 통해 이루어집니다. 첫 번째 단계는 거대언어모델(LLM)을 활용한 스토리 및 각본 생성 단계로, AI가 기존의 인기 웹소설이나 만화의 데이터를 분석하여 시청자가 즉각적으로 반응할 수 있는 에피소드 구조를 자동으로 설계합니다. 두 번째 단계는 텍스트를 기반으로 한 영상 합성 및 캐릭터 생성 단계입니다. 여기서는 실제 배우의 촬영 없이도 인물, 배경, 카메라 워크를 AI가 직접 생성하며, 최근에는 단 48시간 만에 제작비 65만 원으로 전편을 완성한 사례가 등장할 정도로 기술적 진보가 이루어졌습니다.

세 번째는 음성 생성 및 다국어 현지화 단계로, 인물별로 최적화된 음색과 감정을 지정하여 자동 더빙을 입히는 과정입니다. 중국 공영 미디어 그룹(CMG)은 이미 스크립트 작성부터 번역, 더빙까지 모든 과정을 AI가 전담하는 글로벌 마이크로 드라마를 선보인 바 있습니다. 마지막 네 번째 단계는 배포 후의 데이터 최적화 과정입니다. 클릭률, 시청 유지율, 댓글 반응 등 실시간 데이터를 피드백 삼아 후속 에피소드의 전개를 수정하는 'AI와 시청자의 공동 집필' 구조가 정착되고 있습니다.

바이트댄스의 시댄스 2.0이나 콰이쇼우의 Kling 3.0과 같은 툴들은 기획부터 배포까지의 전 과정을 자동화하며 기존의 감독, 작가, 배우 중심의 권력 구조를 모델과 알고리즘 중심으로 재편하고 있습니다. 이러한 AI 드라마 공장 생태계가 빠르게 안착할 수 있었던 것은 중국 정부와 국영 미디어의 전략적 지원이 있었기 때문입니다. 충칭시와 저장성 린핑시 등 여러 지방 정부는 세로형 콘텐츠 제작을 위한 전용 문화창작공원과 제작 기지를 조성하고, 입주 기업들에게 세금 감면, GPU 자원 제공, 트래픽 우대 등의 파격적인 인센티브를 제공하고 있습니다.

특히 국가 기관인 CCTV와 CMG가 AI 제작 드라마를 직접 공개한다는 점은, 중국이 이 산업을 단순한 상업적 유행이 아닌 국가적 전략 산업으로 육성하고 있음을 시사합니다. 동시에 국가 라디오 텔레비전 총국(NRTA)은 AI 생성 콘텐츠에 대한 심사 의무를 강화하며 통제권을 유지하고 있습니다. 즉, 중국은 하드웨어인 GPU, 소프트웨어인 데이터, 유통 플랫폼, 그리고 법적 규제를 하나의 패키지로 묶어 타국이 쉽게 진입할 수 없는 폐쇄적이고 효율적인 생태계를 구축한 것입니다. 하지만 이러한 효율성의 이면에는 심각한 노동 시장의 붕괴와 권리 침해라는 어두운 그림자가 드리워져 있습니다.

현지 배우들과 엑스트라들은 AI 캐릭터의 등장으로 인해 일감이 급격히 사라지는 고통을 겪고 있으며, 이는 창작 생태계의 인적 기반을 약화시키는 결과를 초래하고 있습니다. 제작비의 큰 비중을 차지하던 인건비가 줄어든 자리를 프롬프트 엔지니어나 AI 오퍼레이터 같은 새로운 직종이 대체하고 있지만, 그 과정에서 개인의 얼굴과 목소리가 무단으로 학습 데이터로 쓰이는 초상권 및 퍼블리시티권 침해 사례가 빈번하게 발생하고 있습니다. 또한 인기 IP를 무단으로 학습한 AI 드라마가 양산되면서 저작권의 주체를 누구로 볼 것인가에 대한 법적 논쟁이 가열되고 있습니다.

AI 공장은 생산성의 혁명을 가져왔지만, 동시에 노동권과 지식재산권이 정면으로 충돌하는 위험한 실험장이 되고 있는 셈입니다. 중국의 이러한 물량 공세는 이제 글로벌 시장으로 뻗어 나가며 K-콘텐츠에도 적지 않은 위협이 되고 있습니다. 2025년 상반기 해외 마이크로 드라마 매출의 폭발적 증가와 할리우드 제작사들의 세로형 포맷 진출은 콘텐츠 소비 패턴의 근본적인 변화를 의미합니다. 한국 또한 AI 도입을 통한 숏폼 제작을 시도하고 있으나, 중국식의 초저비용 다작 구조가 전 세계 알고리즘 피드를 장악할 경우 K-드라마의 경쟁력은 소수의 고예산 롱폼 프리미엄 영역으로 고립될 위험이 있습니다.

이제 콘텐츠 산업의 핵심 가치는 장인의 감각보다는 클릭률과 전환율이라는 데이터 수치로 이동하고 있습니다. 소수의 블록버스터에 모든 리스크를 거는 방식 대신, 수백 개의 소규모 시도를 통해 수익을 극대화하는 중국식 포트폴리오 전략은 매우 위협적입니다. 결국 우리에게 남겨진 과제는 AI 공장 시스템을 어떻게 수용하고 대응하느냐 하는 것입니다. 저비용 다작 구조로 체질을 개선할 것인지, 아니면 AI를 보조 도구로 활용하며 인간 중심의 고가치 창작 생태계를 고수할 것인지에 대한 전략적 선택이 필요합니다.

단순히 기술적인 도입을 넘어, AI 학습 권리에 대한 명확한 계약 기준을 세우고 데이터 기반의 효율성과 인간의 창의적 통찰력을 어떻게 결합할지가 미래 콘텐츠 산업의 생존 열쇠가 될 것입니다. AI 마이크로 드라마의 부상은 단순한 포맷의 변화가 아니라, 이야기를 만들고 유통하며 수익을 창출하는 구조 전체의 거대한 재편입니다. 이 흐름을 정확히 읽고 대응하는 국가와 기업만이 다가오는 AI 콘텐츠 시대의 주도권을 잡을 수 있을 것입니다





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