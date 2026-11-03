중국산 전기차 급증에 국내 부품업 위기…생산세액공제 도입 시급

고려대 세미나에서 중국산 전기차 점유율 급상승과 국내 부품업 고용 위기 경고가 나왔다. 한국 정부는 전기차 생산세액공제 도입을 검토 중이며, 로봇 산업의 공급망 취약성도 함께 지적됐다.

조철 고려대 미래성장연구원 특임교수가 3일 개최한 공급망 정책 세미나에서 중국산 전기차 의 급격한 시장 장악이 국내 자동차 산업 공급망에 치명타를 가할 수 있다고 경고했다.

이번 세미나는 최근 중국산 전기차의 해외 및 국내 시장 점유율이 폭발적으로 증가하면서, 이에 따라 국내 자동차 부품 기업과 종사자들의 고용 안정이 심각한 위협을 받고 있다는 분석을 바탕으로 열렸다.

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국내 생산 기반을 수호하기 위해서는 내연기관뿐만 아니라 전기차 분야에도 생산세액공제를 신설해야 한다는 주장이 제기되어 주목받고 있다.

중국산 전기차 점유율 5배 급증

조철 교수는 올해 상반기 중국산 전기차의 중국 외 시장 점유율이 51.2%에 도달했다고 밝혔다.

이는 2021년 9.2%였던 수치 대비 5년 사이 5배 이상 증가한 것으로, 중국 전기차의 글로벌 공세가 매우 강력해졌음을 입증하는 대목이다.

국내 시장 상황 또한 더 급박하다.

올해 1월부터 7월까지 수입 전기차 가운데 중국산 비중은 83.1%를 기록했다.

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2023년 21.1%였던 점을 고려하면, 단 3년 만에 중국산 수입 전기차의 점유 비율이 4배로 폭증한 것이다.

국내 부품업 41만 명 고용 위기

이러한 중국산 전기차의 확산은 국내 자동차 부품 공급망 전체를 흔들고 있다.

현재 내연기관 관련 부품은 국내 자동차 부품 업계 사업체의 37.3%, 생산액의 39.1%를 차지하고 있다.

2·3차 협력 업체까지 포함하면 부품 업체 비중은 전체의 77.6%에 달한다.

중국의 전기차 공세로 내연차 등 기존 국내 생산 기반이 약화되면, 국내 업체의 전기차 전환 속도가 빨라지더라도 이에 따른 구조 조정이 불가피하다.

결국 국내 자동차 부품 업체 종사자 41만명이 고용에 직접적인 악영향을 받을 것으로 전망된다.

조철 교수는 이에 대해 전기차 등 국내 산업 생산 사수가 최우선 과제가 되어야 한다며, 전기차 생산세액공제 신설을 강력히 주장했다.

자동차 업계, 1대당 400만원 공제 요청

자동차 업계는 현재 한국 회사 전기차가 중국산 대비 1대당 약 1000만원가량 생산비용이 더 비싸다고 설명한다.

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이러한 가격 경쟁력 격차를 해소하기 위해 업계는 정부에 1대당 400만원 규모의 전기차 생산세액공제를 요청한 상태다.

재정경제부는 이러한 업계의 요구에 힘입어 최근 생산세액공제 도입에 대한 검토에 착수했다.

이달 국회 조세소위원회 논의 과정에서 전기차 생산세액공제가 포함될 가능성이 거론되고 있어, 향후 정책 방향에 이목이 집중되고 있다.

로봇 산업 공급망에도 취약성 드러나

자동차 산업과 밀접한 연관성을 가진 로봇 등 피지컬 인공지능(AI) 산업에서도 공급망의 취약성이 함께 지적됐다.

박상수 산업연구원 전략산업연구실 연구위원은 한국 로봇 산업이 영세한 구조를 가지고 있다고 평가했다.

2024년 기준 로봇 매출 100억원 이상 기업 80곳의 매출은 매출 10억원 미만 1633개사의 6.3배에 불과했다.

전체 로봇 기업의 65.1%가 매출 10억원 미만 소규모 기업이었지만, 이들의 매출 비중은 전체의 8.5%에 그쳤다.

핵심 부품인 감속기 등의 국산화율은 2021년 약 44%에 머물러 해외 의존도가 높다.

특히 2024년 국내 제조용 로봇 사업체 수입액 중 일본산 비중은 56.2%로 절반 이상을 차지했다.

박 연구위원은 기존 자동차, 기계, 전자 기업이 로봇 부품 공급망에 진입할 수 있도록 정부 지원을 해야 한다고 제언했다.