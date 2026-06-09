중국, AI 에이전트를 국가 사회 인프라로 격상하며 디지털 패러다임 대전환 추진

중국 정부가 AI 에이전트를 단순한 기술이 아닌 사회 인프라로 정의하고, 가이드라인 제정과 시장 정화, 빅테크 생태계 재편을 통해 국가적 차원의 AI 실행 체계를 구축하고 있습니다.

중국이 인공지능 에이전트를 단순한 기술적 진보가 아닌 국가적 차원의 사회 인프라로 선언하며 거대한 패러다임 전환을 시작했습니다. 2026년 5월과 6월이라는 매우 짧은 기간 동안 중국 정부와 산업계는 삼부처 공동 가이드라인 발표, 대규모 시장 정화 캠페인, 빅테크 기업들의 생태계 재편, 그리고 국가 차원의 에이전트 선발대회라는 네 가지 핵심 움직임을 동시에 전개했습니다.

이는 개별 기업이 혁신적인 제품을 출시하는 수준을 넘어, 국가가 전체적인 설계도를 그리고 산업계가 이를 집행하는 구조적 전환이라는 점에서 매우 이례적입니다. 이러한 일련의 과정은 중국이 AI를 통해 사회 시스템 자체를 어떻게 재설계하려 하는지를 극명하게 보여줍니다.

가장 먼저 주목할 점은 정부가 AI 에이전트의 정의와 방향성을 선제적으로 규정했다는 사실입니다. 2026년 5월, 중국의 방송통신 및 개인정보 보호를 담당하는 국가인터넷정보판공실과 경제 기획을 맡은 국가발전개혁위원회, 그리고 산업 진흥을 담당하는 공업정보화부가 공동으로 'AI 에이전트 규범 적용 및 혁신 발전 의견'을 발표했습니다. 세 개의 핵심 부처가 동시에 서명했다는 것은 이것이 단순한 규제가 아니라 산업 진흥, 인프라 투자, 그리고 정보통신 표준을 통합적으로 움직이겠다는 강력한 의지의 표현입니다.

중국 정부는 에이전트를 '자율적 인지, 기억, 의사 결정, 상호 작용 및 실행 능력을 갖춘 지능형 시스템'으로 정의했습니다. 국가가 정의를 내리면 표준이 수립되고, 표준이 수립되면 정부 조달과 기업 인증이 뒤따르는 중국 특유의 산업 정책 메커니즘이 작동하기 시작한 것입니다. 특히 금융, 의료, 교육, 사회 거버넌스를 포함한 19개 적용 시나리오를 명시함으로써, 기업들에게 사실상 해당 분야에서 에이전트 도입을 서두르라는 면허증을 부여한 것과 같습니다.

또한 사용자가 에이전트의 자율적 결정에 대해 알 권리와 최종 결정권을 가져야 한다는 조항을 통해, 에이전트가 인간의 대리인으로서 결정을 내리는 시대가 이미 도래했음을 공식화했습니다. 정부가 나아갈 방향을 제시했다면, 다음 단계는 시장의 불순물을 제거하는 정화 작업이었습니다. 중앙인터넷정보판공실은 2026년 4월부터 4개월간 '청랑'이라는 이름의 특별 캠페인을 시행했습니다.

이 캠페인은 두 단계로 나누어 진행되었는데, 1단계에서는 대규모 모델의 등록 의무 미이행이나 안전 심사 부족, 데이터 독극물 문제와 같은 인프라 수준의 위반 사항을 단속하여 부적격 사업자를 걸러냈습니다. 2단계에서는 소위 '디지털 음식물찌꺼기'라고 불리는 AI 생성 저질 콘텐츠와 허위 정보, 전통문화 왜곡 등을 집중적으로 금지했습니다. 많은 이들이 이를 단순한 억압으로 해석할 수 있으나, 실상은 '정화 후 확장'이라는 중국식 전략의 일환입니다.

시장에서 규범을 어기는 불량 플레이어를 빠르게 제거함으로써, 정부의 가이드라인을 준수하는 우량 기업들이 더 넓은 운동장에서 마음껏 경쟁할 수 있는 환경을 조성한 것입니다. 즉, 가이드라인과 정화 캠페인은 서로 맞물려 돌아가는 하나의 거대한 메커니즘으로 작용하며 AI 생태계의 질서를 빠르게 재편했습니다. 정부의 설계와 정화 작업이 완료되자 빅테크 기업들은 즉각적인 실행에 나섰습니다. 텐센트, 알리바바, 바이두, 바이트댄스, 화웨이 등 5대 거대 IT 기업들은 각자의 강점을 살려 에이전트 생태계를 구축하고 있습니다.

텐센트는 14억 명이 사용하는 위챗을 에이전트 플랫폼으로 전환하며, 간단한 스와이프 동작만으로 예약, 결제, 주문을 처리하는 시스템을 구축해 일상의 모든 행동을 에이전트 데이터로 전환시키고 있습니다. 알리바바는 AI 앱 '큐웬'을 외부 에이전트에 전면 개방하여 KFC나 루이싱 커피 같은 브랜드들이 자사 에이전트를 운영하게 함으로써, 기존의 앱스토어 모델을 대체하는 에이전트 중심 구조를 만들고 있습니다.

바이두는 인터넷 시대의 핵심 지표였던 DAU(일일 활성 사용자 수)를 넘어 DAA(일일 활성 에이전트 수)라는 새로운 개념을 제시하며, 앞으로 전 세계에 100억 개의 에이전트가 활약할 미래를 예고했습니다. 바이트댄스의 Coze 플랫폼은 무료 전략을 통해 업무와 학습, 엔터테인먼트를 아우르는 광범위한 생태계를 선점하고 있으며, 화웨이는 홍멍OS 기반의 '샤오이 Claw'를 통해 스마트폰부터 스마트홈 기기까지를 하나로 묶는 단말 주도형 에이전트 네트워크를 구축해 미국의 기술 제재를 우회하는 독자적 인프라를 완성하고 있습니다.

마지막 단계는 이러한 실행 결과물을 커뮤니티와 국가가 검증하는 과정입니다. 2026년 6월 베이징 사이버 보안 콘퍼런스에서 공개된 '2026 중국 AI 에이전트 리더보드'는 단순한 순위 발표가 아니라, 정부가 제시한 19개 시나리오가 실제로 어떻게 구현되었는지를 확인하는 공개 검증의 장이었습니다. 후베이은행, 핑안증권, 도요타자동차 등 다양한 업종의 기업들이 참여하여 에이전트의 핵심 역량과 혁신성을 평가받았습니다. 이로써 '정책 수립, 가이드라인 제시, 기업 실행, 사례 검증'이라는 전체 사이클이 단 1년 만에 완결되는 놀라운 속도를 보여주었습니다.

결국 중국이 추진하는 것은 단순한 도구의 업그레이드가 아니라, 인간과 기계의 관계를 국가 단위에서 재설계하는 사회적 합의 과정입니다. 앱은 사용자가 직접 열어야 하지만, 에이전트는 사용자의 목표를 이해하고 스스로 경로를 결정해 먼저 움직입니다. 이러한 근본적인 변화를 14억 인구라는 거대 시장과 국가의 강력한 기획력이 결합하여 밀어붙이고 있는 것입니다. 이제 에이전트는 24시간 쉬지 않고 학습하고 진화하며 우리의 시간과 공간, 그리고 인간 관계의 정의까지 바꾸어 놓을 준비를 마쳤습니다





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