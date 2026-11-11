중국, APEC 정상회의서 일본과 정상회담 불발…다카이치 총리 '패싱' 우려

중국이 오는 18일 열리는 APEC 정상회의에서 다카이치 사나에 일본 총리와 시진핑 국가주석의 회동을 거부하며 외교적 긴장이 고조되고 있다.

중국 정부는 오는 18일부터 19일까지 자국 선전에서 개최되는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 주요 참가국 가운데 유일하게 일본과 정상회담을 하지 않기로 한 것으로 확인됐다. 교도통신 등 일본 언론은 11일 중국과 일본의 여러 소식통을 인용해 다카이치 사나에 일본 총리 와 시진핑 중국 국가주석 간의 정상회담 조율이 불발된 사실을 보도했다. 이는 양국 간 외교 관계가 심각한 경색 국면에 처했음을 보여주는 뚜렷한 지표다.

외교 단절의 직접적 원인인 대만 문제

이번 회담 결렬의 핵심 원인은 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리가 남긴 이른바 '대만 유사시' 발언으로 거슬러 올라간다. 당시 다카이치 총리는 중국의 대만 침공 가능성에 관한 질문에 "무력 공격이 일어나면 일본의 '존립위기 사태'에 해당할 가능성이 있다"고 명시적으로 밝혔다. 이 발언은 중국 정부에게 있어 자국의 영토 주권을 침해하는 중대한 도발로 인식되었으며, 이후 양국 간 외교적 갈등이 첨예화되는 계기가 되었다.

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중국 측은 해당 발언이 나온 뒤 경제 보복 조치를 단행하는 동시에 국제 사회를 대상으로 "일본이 군국주의를 부활하려 한다"는 비난 공세를 펼쳤다. 특히 중국 정부는 지난 6일 공식 성명을 통해 "유감스럽게도 (해당 발언 이후) 1년이 지났는데도 일본 정부가 반성이나 잘못을 바로잡으려는 성의 있는 행동을 보이지 않고 있다"며 강력히 항의했다. 이어 중국은 "대만 문제와 관련한 잘못된 언동을 조속히 시정하라"고 요구하며 다카이치 총리의 발언 철회를 압박해 왔다.

이에 대해 다카이치 사나에 일본 총리는 발언을 철회할 의사가 없다는 태도를 일관되게 유지하고 있다. 이러한 입장은 중국 측의 강력한 반발을 불러왔으며, 결과적으로 이번 APEC 정상회의장에서 시진핑 국가주석이 다카이치 총리를 직접 만나지 않겠다는 결정으로 이어졌다. 한 중국 소식통은 매체에 "일본은 주요 참가국 가운데 유일하게 시 주석과 정상회담을 하지 않는 나라가 될 것"이라고 언급하여 외교적 배제의 심각성을 강조했다.

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일본 정부의 긴급 대응과 냉랭한 전망

일본 정부는 이번 정상회의에서 다카이치 총리가 완전히 배제되지 않도록 하기 위해 중국 측과 다각적인 물밑 접촉을 벌여왔다. 일본 쪽은 해당 발언이 나온 지 1년을 맞는 시점에 중국이 주최하는 아펙 행사장에서 '다카이치 총리 패싱' 상황이 연출될 가능성을 크게 우려하고 있다. 이에 따라 일본 정부는 적어도 다른 정상들과 다카이치 총리를 '동등한 대우'라도 받아야 한다고 중국 측에 요구한 것으로 알려졌다.

블룸버그통신은 지난 9일 일본 당국이 아펙 정상회의에서 시 주석이 다카이치 총리를 만났을 때 무시하는 태도를 보이지 말아줄 것을 중국 측에 요청했다고 보도했다. 하지만 중국 측의 반응은 여전히 차갑기만 하다. 교도통신은 "시 주석이 다카이치 총리를 냉랭하게 대할 것으로 보인다"며 현실적인 타협점을 모색해야 한다고 지적했다. 일본으로서는 다카이치 총리와 시 주석이 행사장에서 악수를 나누거나 짧은 시간 동안 마주치는 방안을 찾는 것이 유일한 현실적 해결책이라는 분석이다.

미·중·러 회담 가능성과 추가 외교적 압박

이번 정상회의 기간 중 미·중·러 정상회담이 열릴 가능성이 거론되는 것도 일본 정부에게는 큰 부담으로 작용하고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 3자 정상회담이 성사될 경우, '다카이치 총리 패싱' 현상은 더욱 두드러지게 부각될 수밖에 없다. 이는 일본이 국제 외교 무대에서 고립될 수 있다는 우려를 키우고 있으며, 향후 한·중·일 삼각 관계에도 부정적인 영향을 미칠 전망이다.

현재로서 중국은 일본과의 정상회담 재개를 위한 어떠한 전제 조건도 제시하지 않은 상태다. 반면 일본 측은 중국 측의 즉각적인 사과나 발언 철회를 기대하기 어려운 상황 속에서 최소한의 형식적 예우를 확보하는 데 집중하고 있다. 다가오는 18일과 19일 선전에서의 아펙 정상회의는 단순한 경제 협력의 장을 넘어, 동아시아 지정학적 긴장 관계를 가늠할 수 있는 중요한 외교적 시험대가 될 것이다.