중국, 이란 핵 문제와 종전협상 중재 역할 강조…'평화적 핵 이용 권리' 지지

중국이 이란과의 회담에서 종전협상 고수와 이란의 평화적 핵 이용 권리 보장을 강조했다. 왕이 중국 외교부장은 이란의 핵무기 비개발 약속을 높이 평가하면서도 핵에너지의 평화적 이용 권리를 인정했다. 이란 외무장관은 중국의 중재 역할을 기대하는 입장을 밝혔다.

미국과 이란의 종전협상 이 교착상태에 빠진 가운데 중국이 전쟁 재개는 바람직하지 않으며 협상을 고수해야 한다는 입장을 밝혔다. 중국은 이란의 핵무기 비개발 약속을 높이 평가하면서도 핵에너지의 평화적 이용 권리를 강조했다.

압바스 아락치 이란 외무장관은 6일 베이징에서 왕이 중국 외교부장과 회담에서 중국의 중재 역할을 기대하는 입장을 밝혔다. 왕이 부장은 '전면적인 전쟁 중단이 시급하며, 전쟁 재개는 더욱 바람직하지 않고, 협상을 고수하는 것이 특히 중요하다'고 강조했다. 중국은 이란의 국가 주권과 안보 수호를 지지하며, 외교적 경로를 통해 정치적 해결을 모색하려는 이란의 의지를 높이 평가했다. 호르무즈 해협의 정상적이고 안전한 통행 회복을 위해 국제사회의 공동 관심과 중국의 적극적인 중재를 희망했다.

핵 문제와 관련해 중국은 이란의 핵무기 비개발 약속을 높이 평가하면서도 이란의 평화적 핵에너지 이용 권리를 인정했다. 중국은 걸프 및 중동 국가들이 자신의 운명을 스스로 결정해야 한다고 주장하며, 이란과 걸프 국가들 간의 대화를 통해 선린 우호를 실현하도록 장려했다. 시진핑 국가주석의 중동 평화 4대 원칙인 평화공존, 주권보장, 국제법 준수, 개발과 안보의 균형에 대해 국제사회가 긍정적으로 호응하고 있다고 언급했다. 중국은 긴장 완화와 전쟁 종식을 위해 더욱 노력하며, 평화 회담 개시를 위해 지속적으로 힘을 보태고, 중동 지역의 평화와 안정을 회복하는 데 더 큰 역할을 할 용의가 있다고 밝혔다.

이란과 미국의 종전협상에서 우라늄 농축 문제는 합의점을 찾지 못하는 쟁점 중 하나다. 미국은 이란이 고농축은 물론 저농축 우라늄 농축도 장기간 하지 말아야 한다는 입장이고, 이란은 원자력 발전을 위한 우라늄 저농축 등 핵의 평화적 이용 권리는 보장돼야 한다는 입장으로 맞서고 있다. 시진핑 주석은 2025년 9월 마수드 페제시키안 이란 대통령과 한 회담에서 '이란의 핵무기 개발 불허 의지를 거듭 밝힌 것을 높이 평가한다'며 '이란의 평화적 핵 에너지 이용 권리를 존중한다'고 말했다. 이날 외교장관 회담에서도 중국측은 이란의 평화적 핵 이용 권리 보장 입장을 확인했다.

아락치 장관은 미국과의 협상과 관련한 최신 상황과 이란의 향후 계획을 전달하면서 '정치적 위기는 군사적 수단으로는 해결할 수 없다'고 말했다. 아락치 장관은 '해협 개방 문제는 가능한 한 빨리 해결할 수 있다'면서 '이란은 중국을 신뢰하며, 중국이 화해 촉진과 전쟁 종식을 위해 계속해서 적극적인 역할을 수행할 것을 기대한다'고 밝혔다. 이란은 중국이 개발과 안보를 조화롭게 통합할 수 있는 전후 지역 신구조 구축을 지지하는 입장을 밝혔다





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