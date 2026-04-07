중국, 플라잉카 시장 선점 경쟁: 오토플라이트, 5톤급 eVTOL 상용화에 박차

중국이 차세대 전략 산업으로 저공경제를 육성하며 플라잉카 시장 경쟁이 치열해지고 있다. 오토플라이트는 5톤급 eVTOL Matrix의 성공적인 전환 비행을 통해 상용화에 한 발짝 더 다가섰다. CATL과의 협력을 통해 배터리 기술을 개발하고, 탄소제로 이착륙 인프라 구축에도 힘쓰며 미래 모빌리티 시장을 선도하겠다는 포부를 밝혔다.

‘전기차 다음은 플라잉카 ’ 중국이 전기차 산업을 글로벌 정상으로 도약시킨 방식 그대로, 이제 ‘ 저공경제 (低空经济, 저고도 경제)’를 차세대 전략 산업으로 밀고 있다. 도심 상공 1000미터 이하의 저공 지대를 활용하는 이 산업은 단순한 항공 기술 경쟁이 아니라 규제, 인프라, 제조 역량이 결합된 국가 주도형 성장 모델의 연장선에 있다. 중국 플라잉카 대표 업체들의 성장 과정 및 핵심 경쟁력을 3주에 걸쳐 시리즈로 소개하는 가운데, 이번에는 오토플라이트 (AutoFlight)를 조명한다. 2026년 2월 5일, 중국 강소성 쿤산 저고도 시험 비행 센터에서 오토플라이트 가 개발한 5톤급 eVTOL Matrix가 ‘세계 최초 5톤급 eVTOL 전환 비행(수직→수평→수직)’에 성공하는 역사적인 순간을 연출했다. 이는 도시와 도시를 연결하는 ‘하늘 위 고속도로’를 개척하며 항공 모빌리티의 가능성을 한층 더 확장하는 계기가 되었다.

오토플라이트는 2024년 2월, 5인승급 Prosperity eVTOL로 세계 최초 도시간 이동 시범 비행에 성공하며 글로벌 업계의 주목을 받기 시작했다. 선전에서 주하이까지 약 50km 거리를 육로로는 2~3시간이 소요되지만, eVTOL을 이용하면 약 20분 만에 주파할 수 있었다. 이 비행은 단순한 시험 비행을 넘어 실제 항로를 거쳐 도시 간 이동을 보여준 최초의 eVTOL 비행으로 큰 화제를 모았다. 오토플라이트는 창립 초기부터 기체 설계, 시제품 공개, 세계 기록 도전과 인증으로 이어지는 단계별 개발 플랜을 명확히 제시했다. 2019년 독일 에어쇼에서 eVTOL V600을 공개하고, 2020년 물류용 V400 Albatross, 2021년에는 4인승 V1500M을 잇따라 선보이며 기체의 성능을 빠르게 업그레이드했다. 주요 제품으로는 세계 최초 도시간 비행에 성공한 5인승 Prosperity와 5톤급 대형 eVTOL인 Matrix를 꼽을 수 있다. Matrix는 여객 최대 10인승, 화물은 1500kg급 운송이 가능하여 eVTOL의 상용화 가능성을 실질적으로 증명했다. 오토플라이트는 중국 상하이에 본사를 두고 독일 아우크스부르크에 R&D 센터를 운영하며 중국은 물론 글로벌 시장 진출을 꾀하고 있다. 오토플라이트 CEO 톈위는 상하이 교통대 전자공학과 출신으로 30년 이상 항공기 분야에 몸담아 약 300개의 특허를 보유한 기술 전문가이다. 그는 “보급형 도심 항공 모빌리티가 아니라 실제 유의미한 거리 이동 문제를 해결하는 항공 교통 시스템을 만들겠다”는 목표를 가지고 자율 비행, 전기 비행, 도시/물류 항공 모빌리티를 결합한 기술 개발에 힘쓰고 있다. 오토플라이트의 핵심 경쟁력은 중대형·고중량 기체 개발에 있다. 대부분의 경쟁사가 도심 단거리 이동에 집중하는 반면, 오토플라이트는 중장거리 도시간 연결 시장을 공략한다. 5톤급 Matrix eVTOL 전환 비행 기술 시연 성공 이후 상용화를 본격적으로 추진하고 있으며, 세계 최대 전기차 배터리 제조사인 CATL(寧德時代)과의 협력을 통해 eVTOL용 배터리 개발에 주력하고 있다. 2024년 8월, 오토플라이트는 CATL로부터 수억 달러 규모의 투자를 유치하여 eVTOL 기술 개발 및 R&D를 가속화했다. 2025년 11월에는 세계 최초 탄소제로 이착륙 인프라 프로젝트(Zero‑Carbon Water Vertiport)를 발표하며 CATL과의 협업을 통해 배터리 시스템 및 클린 에너지 플랫폼을 구축했다. 이 프로젝트를 통해 수상 및 해안 지역에서도 eVTOL의 이착륙이 가능하도록 하고, 태양광과 CATL 배터리에 기반한 충전 시스템으로 탄소제로 운항을 실현한다는 계획이다. 오토플라이트는 2026년에 5인승 Prosperity 승객용 eVTOL의 항공기 인증을 완료하고, 상용 운항 서비스 제공을 목표로 하고 있다. 중국 저공경제 시장은 2025년 약 1조 5000억 위안(약 300조 원)에서 2035년 약 3조 5000억 위안(약 700조 원)으로 성장할 것으로 전망된다. 중국 정부는 자율 비행 특화의 이항(EHang), 개인 이동성에 초점을 맞춘 아리지(Aerospace Times), 중대형 기체 개발에 집중하는 오토플라이트를 중심으로 저공경제 생태계를 구축하고 있으며, 이들의 경쟁 구도가 중국 저공경제의 미래를 결정할 것으로 보인다





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