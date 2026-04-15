중국, 남중국해 스카버러 암초에 차단막 설치…영유권 통제 강화 움직임

미국의 중동 안보 역량 집중 틈타 중국, 남중국해 스카버러 암초 인근 선박·차단막 배치로 영향력 확대 시도. 필리핀과 영유권 분쟁 지역에서 통제력 강화 움직임이 포착되며 긴장감 고조.

최근 중국이 남중국해 의 주요 영유권 분쟁 지역인 스카버러 암초 인근에 선박과 차단막을 배치하며 통제력을 강화하고 있다는 보도가 나왔다. 로이터 통신은 미국 위성업체 반토르의 위성 이미지를 인용해, 지난 11일 스카버러 암초 입구에 어선 4척과 해군 또는 해경 소속 선박 1척, 그리고 부유식 차단막이 배치된 모습을 확인했다고 전했다. 10일 촬영된 위성 사진에서는 입구 바깥쪽에 중국 해군 또는 해경 순찰선으로 보이는 선박도 포착된 것으로 알려졌다.

이러한 중국의 움직임은 중동 지역에서 이란을 겨냥한 미국의 안보 역량 집중이라는 국제 정세 속에서 더욱 주목받고 있다. 이란과의 긴장 고조로 인해 미국의 군사 자산이 중동에 집중되면서, 중국이 남중국해에서 영향력 확대를 위한 보다 공세적인 행보를 보이고 있다는 분석이 나오고 있는 것이다.

스카버러 암초는 중국과 필리핀이 영유권 분쟁을 벌이고 있는 지역으로, 필리핀의 배타적경제수역(EEZ)에 속하지만 중국은 자국 영토라고 주장하며 지속적으로 압력을 가해왔다. 지난해 중국은 이 지역에 국가 자연보호구역 설립 계획을 승인했으며, 이는 필리핀 측으로부터 점령을 위한 명분 쌓기라는 비판을 받기도 했다.

전문가들은 이러한 상황이 장기간 지속될 경우 무력 분쟁으로 비화할 가능성을 우려하고 있다. 특히, 미국이 국제사회의 규범인 EEZ 내 항행의 자유 원칙을 위협하는 호르무즈해협 역봉쇄 조치를 취하면서, 다른 국가들도 유사한 해양 검문에 나설 수 있다는 우려가 제기되어 왔는데, 중국의 이번 조치가 이러한 우려를 현실화하는 듯한 움직임으로 해석될 수 있다는 지적이다.

현재 미국은 이란 항구에 대한 역봉쇄 작전을 위해 항공모함, 이지스 구축함, 강습상륙함, 소해함 등 12척 이상의 군함을 투입하고 있으며, P-8 해상초계기와 드론 등도 중동 지역에 전개하여 운용 중인 것으로 알려졌다. 이러한 미국의 중동 집중은 중국에게 남중국해에서의 행동 반경을 넓힐 수 있는 기회로 작용했을 가능성이 제기된다.

중국은 이미 남중국해에서 인공섬 건설과 군사 기지화 등을 통해 영향력을 확대해왔으며, 이번 스카버러 암초에서의 조치는 이러한 일련의 행보의 연장선상에 있다는 평가다. 중국 국방부는 해당 보도에 대해 아직 별도의 입장을 밝히지 않은 상태이며, 이 사안을 둘러싼 국제 사회의 긴장감은 더욱 고조될 것으로 예상된다.





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