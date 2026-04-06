중국, 대만 인근 해역에 40일 비행 경고 구역 설정... 군사 훈련 목적 의혹

중국이 대만 인근 해역에 최대 40일간의 비행 경고 구역을 설정하면서 군사 훈련 목적에 대한 의문이 제기되고 있다. 이례적으로 긴 기간과 명확한 이유 부재로 인해 대만, 일본 등 주변 국가들의 경계심이 높아지고 있으며, 미중 관계 및 동아시아 안보에 미치는 영향에도 관심이 집중되고 있다.

2024년 5월 24일, 대만 해안 경비대에 의해 공개된 중국 군함 사진이 대만 인근 해역에서 포착되었다. /AFP 연합뉴스에 따르면 중국이 최대 40일 동안 효력을 유지하는 비행 경고 구역 을 지정하면서 그 배경에 대한 의문이 제기되고 있다. 월스트리트 저널(WSJ)은 현지 시각 5일 보도를 통해 중국이 3월 27일부터 5월 6일까지 상하이 인근 동중국해 해안을 ‘항공 임무 고시(NOTAM)’ 구역으로 지정했다고 전했다. 이 구역은 상하이를 중심으로 동중국해 북쪽과 남쪽으로 뻗어 있으며, 그 면적은 대만 섬보다 넓다. 이 조치에 따라 민간 항공기는 해당 구역을 통과할 때 사전에 당국과 협의해야 한다. 중국이 이 구역을 설정한 이유에 대한 의문이 제기되고 있다. 중국군 활동을 분석하는 PLA 트래커에 따르면 중국은 지난 1년 반 동안 이 지역에 4번의 NOTAM 구역을 발표했지만 각 기간은 3일에 불과했다. 이번 40일의 장기간 지속과 명확한 이유의 부재는 이례적이다.

또한 이 경고 기간은 4월 7~12일 국민당 주석의 중국 방문, 그리고 도널드 트럼프 미국 대통령의 5월 15~16일 중국 방문 예정 시기와 겹친다. WSJ는 전문가들을 인용해 군사 훈련과 관련이 있을 수 있다는 추측을 전했다. 중국 해양 활동을 추적하는 스탠퍼드 대학교 프로젝트를 이끄는 레이 파웰은 “중국이 설정한 경고 구역은 활동이나 목적을 명확히 명시하지 않은 채 장기간 유지되고 있다”며 “단순한 훈련이 아닌 지속적인 작전 준비와 관련될 수 있다”고 말했다. 미국 해군대학 중국 해양 연구소의 크리스토퍼 셔먼 소장은 중국 인민해방군(PLA)이 대만 주변 분쟁 발생 시 미국 군대가 사용할 수 있는 경로를 확보하는 데 중점을 둔 훈련을 실시해왔다며, 새로 지정된 구역이 “그러한 시나리오를 위한 공중 전투 기동 훈련 기회를 제공할 수 있다”고 덧붙였다. 이러한 지정은 최근 PLA의 동향과도 일치하여 더욱 의문을 증폭시킨다. PLA는 대만 인근에서 전투기를 정기적으로 출격시키고 대만의 방공 식별 구역(ADIZ)에 진입해왔지만, 이러한 공중 무력 시위는 2월 28일 미국이 이란을 공격한 이후 감소했다. 대만 ADIZ 침입 횟수는 1월 166건에서 3월 25건으로 감소했다. 반면, 해군 함정 배치는 꾸준히 이어지고 있는 것으로 알려졌다. 한 대만 고위 보안 관계자는 중국이 미국이 중동에 집중하는 동안 군사적 존재감을 확보하려 한다며 “이 구역은 일본을 겨냥한 것”이라고 말했다. 일본은 최근 1,000km의 사거리를 가진 국산 장거리 미사일을 구마모토현 남서부 지역의 지상 부대에 처음 배치했다. 이 미사일은 중국 해안 지역과 대만 인근 해역을 타격할 수 있다. PLA 트래커의 벤 루이스는 장기간 지속되는 이유에 대해 PLA가 봄철 훈련 일정을 잡는 데 “여유”를 주기 위한 것일 가능성이 높다고 말했다. 그는 국민당 주석의 중국 방문을 고려할 때 대만을 겨냥한 집중적인 훈련은 없을 것으로 평가했다.\중국의 비행 경고 구역 지정은 대만 해협의 긴장을 고조시키는 요인으로 작용할 수 있으며, 주변 국가와의 관계에도 영향을 미칠 수 있다. 특히 일본의 국산 장거리 미사일 배치와 맞물려, 동아시아 지역의 군사적 긴장이 더욱 심화될 수 있다는 우려가 제기된다. 중국의 이번 조치는 단순히 군사 훈련의 범위를 넘어, 이 지역에서의 정치적, 외교적 입지를 강화하려는 의도로 해석될 수도 있다. 중국은 대만의 주권을 인정하지 않고 있으며, 대만을 자국 영토로 간주하고 있다. 이러한 상황에서 중국의 군사적 압박은 대만과의 관계를 더욱 악화시키고, 국제 사회의 우려를 증폭시킬 수 있다.\더불어, 중국의 NOTAM 구역 설정은 군사적 활동의 투명성을 저해하고, 지역 내 안보 불안을 야기할 수 있다. 명확한 이유 없이 장기간 설정된 비행 경고 구역은 민간 항공기의 안전 운항을 위협할 뿐만 아니라, 군사적 의도를 숨기려는 시도로 비춰질 수 있다. 국제 사회는 중국의 이러한 행동에 대해 면밀히 주시하며, 투명하고 책임 있는 방식으로 정보를 공개하고, 지역의 평화와 안정을 위한 노력을 지속해야 한다. 또한, 관련국들은 외교적 대화와 협력을 통해 긴장을 완화하고, 오해를 풀기 위한 노력을 기울여야 할 것이다. 중국의 행동은 동아시아 지역의 지정학적 구도를 변화시키는 중요한 변수로 작용할 수 있으며, 이와 관련된 국제 사회의 대응은 매우 중요하게 다뤄져야 할 것이다





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