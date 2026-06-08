중국, 대일 희토류 수출 80% 이상 급감…일본 기업들 공장 중단 우려

중국이 일본에 대한 경제 보복 조치로 희토류 수출을 대폭 줄여 일본 기업들의 생산 차질 우려가 커지고 있습니다. 주요 희토류 수출이 전년 대비 80% 이상 감소했으며, 전기차용 디스프로슘과 터븀은 아예 수입이 중단됐습니다. 일본은 호주, 인도 등 대체 공급처 확보에 나섰지만 어려움을 겪고 있습니다.

중국이 일본에 대한 경제 보복 조치의 일환으로 희토류 수출을 대폭 줄인 것으로 나타났다. 이에 따라 일본 관련 기업들 사이에서는 공장 가동이 중단될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 일본 니혼게이자이신문은 8일 보도를 통해 지난 3월과 4월 중국의 대일 희토류 수출량이 전년 동기 대비 80% 이상 감소했다고 전했다.

이 매체에 따르면 일본 기업들은 자동차와 하이테크 제품의 핵심 부품인 희토류를 확보하기 위해 호주나 인도 등으로 공급처를 다변화하는 데 속도를 내고 있다. 니혼게이자이신문의 보도에 따르면 지난 3월 중국에서 일본으로 수입된 주요 희토류 7종의 물량은 전년 동기 대비 88% 감소했다. 4월에는 감소 폭이 다소 완화되었지만 여전히 전년 동기 대비 82% 줄어든 수준이다. 특히 전기차(EV)에 사용되는 디스프로슘과 터븀은 올해 1월부터 중국에서 전혀 수입되지 않고 있다. 이들 희토류 원소는 전기차 모터가 고온에서도 자력을 유지할 수 있도록 내열성을 강화하는 데 필수적이다.

필요한 양은 소량이지만 전기차 제조에는 없어서는 안 될 소재다. 첨단 반도체 장비, 의료, 항공 관련 기기에 사용되는 이트륨의 상황도 심각하다. 올해 1월부터 4월 사이 중국산 이트륨 수입량은 전년 대비 90% 이상 줄었다. 중국은 희토류 매장량이 세계 최대 수준일 뿐만 아니라 제련, 합금 등 가공 완성품 시장에서도 세계 점유율이 90%를 넘는 것으로 알려져 있다.

최근 중국은 반도체, 항공, 우주, 의료 등 첨단 산업에 필수 원료인 희토류를 자원 무기로 삼아 외교나 경제적 갈등이 있는 국가에 대해 경제 보복 조치를 취하는 경향이 뚜렷해지고 있다. 일본과는 지난해 11월 다카이치 사나에 총리의 대만 유사시 자위대 투입 가능성 발언으로 갈등을 빚은 후, 올해 1월부터 본격적인 대일 희토류 수출 제한 조치를 시행하고 있다. 일본 기업들은 호주나 인도 등 대체 공급처를 찾고 있지만 충분한 물량을 확보하기 어려운 실정이다. 일본 한 기업 간부는 니혼게이자이신문에 현재 상황이 지속되면 일본 내 생산에 차질이 생겨 공장이 멈출 수도 있다고 우려를 표명했다.

희토류 확보에 어려움을 겪는 일부 기업은 아예 중국에서 모터 등을 제조한 후 일본으로 보내는 방식을 채택하기도 했다. 일본 정부는 희토류가 포함된 제품이 중국에서 일본으로 역수출되는 사례를 주목하고 있다. 일본은 지난 2010년 중국과의 영토 갈등 당시에도 유사한 상황을 겪었다. 당시 일본 기업들은 희토류 수급 문제로 중국 현지 생산을 늘렸지만, 이 과정에서 중국 기업들이 대거 성장하면서 일본에 이중 타격을 입혔다는 평가가 나온다





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희토류 중국 일본 수출 제한 경제 보복

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