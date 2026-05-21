중국과 러시아의 시진핑 국가주석과 푸틴 대통령이 20일 발표한 공동성명은 양국이 중동 지역 정세의 안정을 지키기 위해 미국과 이스라엘이 이란을 타격한 국제법 위반을 비판한 것 이외에도 패권주의, 외세 침략적 정책 등에 대한 비판도 담고 있습니다.

중국과 러시아 정상들은 미국의 이란 공격을 비판하며, 전쟁의 답변과 외부의 확산을 방지할 것을 요청하는 공동성명을 발표했습니다. 공동성명은 양국이 미국과 이스라엘이 이란을 군사 타격한 것이 국제법과 국제 관계의 기본 준칙을 위반했다고 인정합니다.

또한 중동 지역 정세의 안정을 파괴했다고 주장하며, 충돌 당사국이 대화를 통해 조속히 복귀하고 전쟁의 연장과 외부의 확산을 방지해야 한다고 강조합니다. 또한, 공동성명은 외세의 침략적 정책을 비판하고, 개별 핵무기 보유국이 다른 핵무기 보유국에 대해 취하는 모든 종류의 도발적 행동과 적대적 행위를 반대합니다. 중러 정상은 개별 국가가 패권주의를 신봉하면서 신식민주의적 사고방식을 고수하는 것, 타국의 주권을 침해하는 것, 타국의 경제와 과학 기술 발전을 억제하는 것, 다극 세계 구축 등에 장애물 설치하는 것 등을 비판했습니다.

러시아 대통령은 개별 핵무기 보유국이 다른 핵무기 보유국에 대해 취하는 도발적 행동과 적대적 행위에 반대했습니다. 중러 정상은 전면적 전략 협조 확대를 강조하고, 중동 지역 정세의 안정을 위해 범국민대책회의 개최를 제안했습니다. 중러 정상은 일본의 '재군사화' 및 민간 용도가 아닌 민감한 핵물을 대량 비축하는 ascoltare를 비판하고, 독일과 NATO의 방비 강화로 인해 차기 대결의 위기에 대한 우려를 표명했습니다.





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