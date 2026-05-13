중국과 파키스탄, 중동 평화 회복 위한 전략적 외교 공조 강화

왕이 중국 외교부장이 파키스탄 외교장관과 통화하여 미국-이란 중재 역할에 대한 지지를 표명하고, 미중 정상회담을 앞두고 중동 내 영향력 확보를 위한 전략적 협의를 진행했습니다.

중동 지역의 정세가 급격한 소용돌이 속에 놓여 있는 가운데, 중국과 파키스탄 이 전략적 파트너십을 바탕으로 지역의 평화와 안정을 되찾기 위한 긴밀한 외교적 공조 체제를 가동하고 있다. 특히 이번 움직임은 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문이라는 중대한 외교적 이벤트를 하루 앞두고 전개되었다는 점에서 매우 정교한 전략적 계산이 깔린 행보로 풀이된다.

중국 외교부의 발표에 따르면, 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임이자 외교부장을 겸임하고 있는 중국의 외교 수장은 전날 밤 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외교장관과 심도 있는 전화 통화를 나누며 현재 중동에서 벌어지고 있는 복잡한 갈등 상황과 이를 해결하기 위한 방안에 대해 논의하였다. 이번 통화의 핵심은 파키스탄이 미국과 이란 사이에서 수행하고 있는 중재 역할에 대한 중국의 전폭적인 지지와 격려였다.

이샤크 다르 장관은 통화 과정에서 파키스탄 정부가 최근 미국과 이란 양측을 오가며 진행해 온 중재 상황을 상세히 설명하였으며, 이 과정에서 중국이 보여준 일관된 지지와 협력에 대해 깊은 감사를 표했다. 파키스탄은 지리적, 정치적 특수성을 활용해 갈등 당사국 간의 대화를 이끌어내는 가교 역할을 자처해 왔으며, 앞으로도 중국과의 협력을 더욱 강화하여 중동 지역의 평화 유지와 안정 확보라는 거대한 목표를 달성하는 데 있어 주도적인 역할을 수행하겠다는 의지를 분명히 했다.

이에 대해 왕이 부장은 파키스탄의 헌신적인 중재 노력이 실제적인 성과로 이어져, 미국과 이란 간의 협상이 성사되고 임시 휴전 조치가 연장되는 결과가 도출된 점을 매우 높게 평가했다. 특히 왕 부장은 세계 경제의 혈맥이라고 할 수 있는 호르무즈 해협의 개방 문제가 적절하고 신속하게 해결되는 것이 무엇보다 중요함을 강조했다. 호르무즈 해협의 불안정은 전 세계 에너지 공급망에 심각한 타격을 줄 수 있는 사안인 만큼, 파키스탄이 가진 중재 역량을 더욱 강화하여 지역 내 긴장을 완화하고 평화를 조속히 회복하는 데 기여해 줄 것을 당부했다.

또한 중국 정부 역시 파키스탄의 이러한 외교적 노력을 지속적으로 지지할 것이며, 필요하다면 중국이 가진 외교적 자산과 영향력을 동원해 자체적인 지원 역할을 수행하겠다는 약속을 덧붙였다. 이러한 중국의 움직임은 단순한 우방국 지원을 넘어, 다가오는 미중 정상회담을 앞두고 중동 현안에 대한 중국의 영향력을 국제사회에 각인시키려는 고도의 외교적 포석으로 분석된다. 특히 트럼프 대통령이 시진핑 국가주석과의 회담에서 이란 핵 문제와 중동 내 갈등 해결을 위해 중국이 보다 적극적인 중재자로서 나서줄 것을 요구할 가능성이 매우 높은 상황이다.

이에 중국은 파키스탄이라는 효과적인 소통 창구를 통해 이미 실질적인 중재 프로세스에 관여하고 있음을 보여줌으로써, 미국과의 협상 테이블에서 우위를 점하고 글로벌 리더로서의 책임감 있는 모습을 부각하려는 의도를 가지고 있다. 사실 중국은 그동안 이란 핵 문제와 중동의 전반적인 불안정 상태를 해결하기 위해 무력 충돌보다는 대화와 외교적 해결책이 최우선시되어야 한다는 입장을 견지해 왔다. 이러한 철학은 지난 3월 왕이 부장이 다르 장관을 베이징으로 초청해 가졌던 회담에서도 구체화된 바 있다.

당시 중국은 적대 행위의 즉각적인 중단, 평화 회담의 조속한 개시, 비군사 목표물에 대한 안전 보장, 국제 항로의 안전 확보, 그리고 유엔 헌장의 우선성 유지라는 다섯 가지 핵심 원칙을 담은 5대 이니셔티브를 발표하며 중재 구상을 구체적으로 제시했다. 이는 중국이 중동 문제에 대해 단순히 방관하는 것이 아니라, 체계적이고 구체적인 해법을 가지고 접근하고 있음을 보여주는 사례였다. 결론적으로, 파키스탄이 미국과 이란 사이에서 중재자 역할을 자처하고 중국이 이를 전폭적으로 뒷받침하는 구조는, 기존의 미국 중심의 중동 질서에 변화의 바람이 불고 있음을 시사한다.

중국은 파키스탄과의 전략적 협력을 통해 중동 내에서의 외교적 공간을 확장하고 있으며, 이를 통해 미국과의 관계 설정에서 보다 유연하고 강력한 협상력을 확보하려 하고 있다. 급변하는 국제 정세 속에서 중국과 파키스탄의 이러한 공조가 과연 중동의 해묵은 갈등을 해소하고 실질적인 평화를 가져올 수 있을지 전 세계의 이목이 쏠리고 있다





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