에스투더블유(S2W) 분석 결과 중국어권 텔레그램 채널에서 AI 기반 시험 부정행위 장비가 상거래되며 한국 대리점 운영 및 1시간 내 배송 광고가 확인됐다.

국내 데이터 인텔리전스 전문 기업인 에스투더블유 (S2W)는 18일 인공지능을 악용한 시험 부정행위 장비가 주로 중국어권 텔레그램 채널에서 거래되고 있다고 밝혔다. 보안 전문가들의 심층 분석을 통해 드러난 이 사실은 디지털 시험 환경에서의 안전 취약점을 다시 한번 지적하는 것이다. S2W는 다크웹 과 온라인 커뮤니티를 포괄적으로 조사한 결과를 바탕으로 이 같은 결론을 내렸다.

중국계 텔레그램 채널서 고가의 부정행위 장비 판매

에스투더블유(S2W)의 조사 결과, 텔레그램 내 중국어 채널 디렉토리에는 시험 장비와 대리응시 서비스를 광고하는 채널이 다수 포착되었다. 이 중 가장 규모가 큰 채널은 기준일 시점 구독자 수만 2만3000명을 넘어서는 등 광범위한 이용자 층을 확보하고 있었다. 채널에는 해외 발송이 가능하고 해외 시험 대리응시가 가능한 서비스뿐만 아니라, AI 기능이 결합된 다양한 시험용 장비가 홍보되고 있었다.

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판매되는 장비의 종류는 매우 정교하게 진화해 있었다. 금속탐지기에 감지되지 않고, 전파 차단 환경에서도 정상적으로 작동하는 특수 설계된 장비들이 주요 홍보 대상이었다. 이는 기존의 탐지 장비를 우회하기 위한 기술적 진화를 보여주며, 시험 관리당국이 직면한 새로운 도전을 시사한다. 특히 전문 인력이나 특수장비 없이도 장비 착용을 발견하기 어렵다고 주장하며 그 은밀함을 강조했다.

장비 가격대는 상당한 수준이었다. 핀홀 안경의 경우 4000위안, 즉 약 80만 원에 판매되었으며 옷 단추 카메라는 2000위안, 쌀알 이어폰은 1000위안 정도로 책정되어 있었다. 이 장비들은 시험 문제를 촬영해 외부로 전송하고 정답을 수신하는 데 필수적으로 활용되는 도구들이다. 응시자가 핀홀 안경과 쌀알 이어폰을 착용하면 시험장 외부에서 대기하는 인력이 신호 송신기를 통해 정답을 전달하는 구조다.

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세무사 시험 마케팅과 한국 대리점 및 즉시 배송

해당 텔레그램 채널은 16일 한국에서 논란이 된 세무사 시험 AI 부정행위 사건을 마케팅 수단으로 적극 활용하기도 했다. 채널 운영자는 "우리 도움을 받아 수석을 차지했으며 이를 통해 실력을 입증했다"고 주장하며 현재 한국인 수험생들의 문의가 빗발치고 있다고 호소했다. 다만 이 채널이 실제 사건에 관여했는지 여부는 현재까지 확인되지 않은 상태다. 메시지는 중국어와 한국어를 병기하여 작성되어 있음을 확인할 수 있었다.

경향신문 기자가 18일 직접 중국어를 사용하는 한 텔레그램 채널에 장비 구매를 문의한 결과, 현존하는 서비스의 규모를 가늠할 수 있는 답변이 돌아왔다. 채널 측은 안경과 이어폰 가격의 합산 금액이 100만 원이라고 답하며 한국 각 지역에 대리점이 있어 최대 1시간 내에 배송이 가능하다고 공언했다. 이는 단순한 해외 거래를 넘어 국내에 확실한 유통망이 구축되어 있음을 의미한다.

채널 측은 현재 업무량이 많아 결제 후에만 배송 준비를 진행한다고 밝혔다. 또한 "시험장 밖 선생님 지원도 포함"이라는 문구를 통해 정답 제공 서비스까지 패키지로 제공함을 명시했다. 이러한 상세한 지원 체계는 단순한 장비 판매를 넘어선 체계적인 불법 서비스 산업의 형태를 띠고 있음을 보여준다.

전문가의 시선 다크웹보다 오픈 채널에서의 노출

에스투더블유(S2W) 안보본부장인 이재영은 판매되고 있는 기기들의 성질에 대해 특이한 점을 지적했다. 그는 대부분 일반 소형 전자제품으로 유통되어 판매자들이 구태여 다크웹으로 숨어들 이유가 없다고 설명했다. 이는 부정행위 장비가 오히려 접근성이 쉬운 공개된 채널에서 더 활발히 거래될 수 있음을 시사하는 대목이다.

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이재영 본부장은 대신 다크웹에서는 장비 판매보다는 대리응시, 성적 위조, 온라인 시험감독 프로그램 우회와 같은 '불법 서비스' 판매글이 자주 올라온다고 설명했다. 즉, 물리적 장비는 공개된 텔레그램 채널에서 거래되지만, 고도의 불법 서비스는 더 깊은 음지의 네트워크에서 이루어지는 이중적인 구조를 가지고 있다. 이러한 분석은 향후 시험 부정행위 방지 전략 수립 시 채널별 관리가 필요함을 시사한다.