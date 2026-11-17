중국의 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개막을 앞두고 개최지 선전 첸하이 지역의 보안이 극도로 강화되고 있다. 엔비디아 CEO의 스캔들로 인해 미국 기업 최고경영자들의 참석 여부가 불투명해져 회의의 성과에 우려가 커지고 있다.

2026년 11월 17일(현지시간), 중국의 경제 중심지인 광둥성 선전에서 아시아태평양경제협력체 (APEC) 관련 행사가 한창 준비되면서 인근 지역이 전면 통제되고 있다. 특히 APEC 최고경영자(CEO) 서밋의 주무대인 첸하이 국제회의센터 주변은 외부인 출입이 엄격히 금지된 완전한 봉쇄 구역으로 변모했다.

첸하이 행사장 보안 철벽 및 통제 강화

첸하이 국제회의센터 정문과 그 주변 도로에는 높은 철조망 펜스가 설치되어 일반인의 접근을 원천 차단했다. 행사장 중심부에서 약 16킬로미터 떨어진 이 지역은 평소와 달리 경찰과 전문 보안요원들로 가득 찼으며, 차량 검문소가 여러 곳에 설치되어 신분증 확인 절차를 거치지 않으면 아무도 진입할 수 없는 상태다.

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특히 펜스 바깥 지역에는 경찰 특수 차량이 상시 대기하고 있으며, 보안 요원들이 사각지대 없이 배치되어 감시 활동을 수행하고 있다. 이는 APEC 정상회의 본행사가 일주일 앞으로 다가온 상황에서 치안 위협을 사전에 차단하기 위한 최고 수준의 보안 조치로 해석된다.

홍콩의 매체 홍콩01은 전날 개최된 CEO 서밋 참석자 환영 만찬 당시에는 주변 도로에서 임시 교통 통제와 함께 보행로의 일부 통제가 있었으나, 시민들은 제한된 범위 내에서 정상적인 행길이 가능했다고 전had. 그러나 17일 현재는 행사장 인근 보행로까지 완전히 차단되어 일반 시민의 사진 촬영이나 산책조차 허용되지 않는 극단적인 통제 수준으로 격상되었다.

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엔비디아 CEO 스캔들이 미기업 참석에 미친 영향

엄격한 보안 분위기 속에서 주목받는 핵심 사안은 미국 기업계 최고경영자들의 참석 여부다. 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 최근 엔비디아의 전직 최고경영자(CEO)인 젠슨 황이 중국 스파이 혐의를 받는 여성과의 사생활 스캔들로 사임한 사건이 미국 기업가들의 APEC 참석 결정에 부정적인 영향을 미쳤다고 보도했다.

컨설팅 전문 기업인 영차이나그룹(JCChina Group)의 잭 다이트월트(Jack Daitwalter)는 이 스캔들이 미국 CEO들의 참석 계산에 분명히 반영되었다고 분석했다. 다이트월트 대표는 지난 1년 반 동안 미중 간 무역 휴전 기류로 인해 미국 기업들의 중국 재진출이 가속화되었지만, 이번 사건을 계기로 기업 측이 다시 물러서고 있다고 진단했다.

실제 참석자들은 다양한 형태로 대응하고 있다. 일부 기업은 참석 자체를 망설이고 있으며, 최고경영자가 직접 나서지 않고 하위 관리자를 대신 파견하는 사례가 발생했다. 또 다른 일부 기업은低调하게 조용히 방문하여 행사의 주목을 피하려는 움직임을 보이고 있다.

기업들, 국가안보 리스크를 우려하며谨慎한 태도 유지

잭 다이트월트 대표는 현재 미국과 중국 간 관계가 단순한 무역 문제를 넘어 국가안보의 핵심 쟁점으로 논의되고 있다고 강조했다. 이에 따라 비즈니스 목적의 해외 출장이나 국제 회의 참석 자체가 기업들에게는 큰 리스크로 작용하고 있으며, APEC 참가조차도 안보 차원에서 신중하게 고려해야 하는 사안이 되었다는 것이다.

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이번 APEC 정상회의와 CEO 서밋은 글로벌 공급망 재편과 무역 협력의 중요한 지표가 될 예정이다. 그러나 중국 현지에서의 치안 강화와 함께 미국 기업들의谨慎한 태도가 겹치면서, 이번 회의를 통한 구체적인 합의 도출이나 실질적인 협력 증진 효과에 대해 의구심이 제기되고 있는 상황이다.

중국 광둥성 선전은 이번 행사를 통해 자국의 경제 개방성과 국제적 위상을 보여주려 노력하고 있다. 하지만 미국을 비롯한 서방 기업들의 소극적인 반응과 복잡한 지정학적 환경이 작용하면서, 단순한 의전 행사의 범주를 넘어 경제 외교의 실효성에 대한 검증이 더욱 엄격해질 전망이다.