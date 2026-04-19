중국 휴머노이드 로봇 마라톤, 1년 만에 질적·양적 폭발적 성장… 300대 이상 참가, 자율 주행 기술 경쟁 치열

베이징에서 열린 제2회 휴머노이드 로봇 마라톤 대회에서 참가 로봇 수가 300대를 돌파하고 자율 주행 기술의 눈부신 발전이 확인되었습니다. Honor 로봇 ‘샨디안’이 자율 주행 모드로 인간 세계 기록을 뛰어넘는 속도로 우승하며 로봇 상용화에 대한 기대감을 높였습니다.

베이징에서 열린 제2회 휴머노이드 로봇 마라톤 대회에서 중국 스마트폰 제조업체 Honor가 개발한 로봇 ‘샨디안’이 50분 26초의 기록으로 자율 주행 모드에서 우승을 차지하며 로봇 기술의 놀라운 발전을 보여주었습니다.

지난해 열린 첫 대회와 비교했을 때 참가 로봇 수는 21개에서 300개 이상으로 폭발적으로 증가했으며, 참가 팀 역시 105개로 늘어나 중국 로봇 산업의 양적 성장을 입증했습니다. 전체 참가 로봇의 약 40%가 자율 주행 모드를 선택하여, 로봇이 스스로 경로를 파악하고 예상치 못한 상황에 대처하는 능력이 향상되었음을 시사합니다.

이번 대회는 베이징 이좡 퉁밍후 공원에서 난하이즈 공원까지 약 21.0975km에 달하는 코스에서 진행되었으며, 아스팔트 도로뿐만 아니라 곡선 구간, 경사로, 잔디, 자갈밭 등 다양한 지형을 포함하여 로봇의 주행 안전성과 다변화된 환경에서의 인지 능력을 종합적으로 평가했습니다. 경쟁은 치열했으며, 일부 로봇은 코너에서 충돌하거나 넘어지는 모습을 보이기도 했지만, 대부분은 금속성 소리를 내며 시작 후 4~6초 안에 시야에서 사라질 정도로 빠른 속도를 자랑했습니다.

지난해 우승 기록인 2시간 40분과 비교하면 획기적으로 단축된 시간이며, 심지어 인간 남자 마라톤 세계 기록(57분 20초)보다도 빠른 페이스를 보여주었습니다.

특히 Honor 로봇 샨디안은 ‘바람을 가르는 번개’ 팀에 의해 자율 주행 모드로 완주하여 50분 26초를 기록하며 우승했습니다. 이는 지난해 우승 기록을 2시간 가까이 단축한 수치로, 단순한 완주를 넘어선 '스스로 마라톤을 완주하는 로봇'의 시대를 열었음을 알리는 중요한 성과입니다. Honor 측은 로봇 개발부터 마라톤 참가까지 단 1년이 소요되었으며, 169cm의 키와 0.95m의 긴 다리를 가진 휴머노이드 디자인과 자체 개발한 액체 냉각 시스템이 승리의 비결이라고 밝혔습니다. 액체 냉각 시스템은 모터 내부까지 효과적으로 냉각하여 장시간 구동 시 발생하는 열을 효과적으로 분산시키며, 분당 4리터 이상의 냉각수를 고속으로 방출하여 고속 회전 및 외부 충격에도 견딜 수 있도록 설계되었습니다.

Honor는 경쟁사인 Unitree를 주요 영감으로 언급하며, 향후 휴대폰 대리점 등 Honor 매장에 로봇을 배치하여 판매 및 서비스 업무에 활용할 계획이라고 덧붙였습니다. 대회 코스에는 로봇 교통 경찰도 배치되었으며, 이는 중국의 일부 도시에서 이미 시범 운영 중인 로봇 경찰의 일환으로, 올해 베이징에서도 데뷔할 예정입니다. 중국은 지난해 로봇 양산 단계 진입을 목표로 삼았으며, 올해는 상용화 원년으로 삼아 교육, 의료, 판매 서비스 등 다양한 분야에 로봇을 실생활 및 산업 현장에 본격적으로 투입할 계획입니다





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