중국 휴머노이드 로봇, 하프 마라톤 50분 내 완주… 인간 기록 추월

중국의 휴머노이드 로봇이 21km 하프 마라톤 코스를 50분 만에 완주하며 인간 기록을 추월했다. 베이징에서 열린 제2회 로봇 마라톤 대회에서 자율주행 로봇이 복잡한 코스를 안정적으로 주파하며 로봇 기술의 발전을 증명했다.

지난 19일 베이징 이좡경제기술개발구에서 열린 제2회 로봇 마라톤 대회에서 중국의 휴머노이드 로봇 이 21km 하프 마라톤 코스를 50분 만에 완주하며 인간의 기록을 뛰어넘는 놀라운 성과를 달성했습니다. 이 대회는 지난해 세계 최초로 로봇과 인간이 함께 달리는 마라톤으로 시작하여 올해로 2회째를 맞이했으며, 로봇의 자율 주행 능력과 극한의 환경에서의 안정성을 시험하는 중요한 무대로 자리매김했습니다. 올해 대회에는 중국을 포함한 해외에서 총 105개 팀이 참가하여 뜨거운 경쟁을 펼쳤습니다. 참가 로봇들은 자율 주행 그룹과 원격 제어 그룹으로 나뉘어 21.0975km의 코스를 완주하며 속도와 주행 안정성을 겨루었습니다. 전체 참가팀 중 42개 팀이 자율 주행 모델로, 63개 팀이 원격 제어 모델로 출전했습니다. 특히, 대회 주최 측은 자율 주행 기술의 발전을 독려하기 위해 원격 제어 그룹에 패널티 형식으로 주행 기록에 1.2배의 가중치를 부여하는 규칙을 적용했습니다.

이는 단순히 빨리 달리는 것을 넘어, 인간의 개입 없이 스스로 코스를 파악하고 장애물을 회피하며 안정적으로 완주하는 능력의 중요성을 강조하기 위한 조치였습니다. 따라서 속도 자체보다는 ‘누가 사람 없이도 알아서 잘 뛸 수 있느냐’가 대회의 핵심 관전 포인트가 되었습니다. 이날 대회의 영예로운 우승은 아너의 키 169cm 휴머노이드 로봇 ‘샨뎬’(閃電)을 훈련시킨 ‘치톈다셩’(齊天大聖) 팀에게 돌아갔습니다. 이들은 자율 주행 그룹으로 출전하여 50분 26초의 기록으로 결승선을 통과했습니다. 이 기록은 100미터를 약 14초대에 주파하는 속도로, 인간 하프마라톤 세계 기록인 57분 20초를 훨씬 상회하는 경이로운 성과입니다. 비록 가장 먼저 결승선을 통과한 로봇의 기록은 48분 19초로 50분의 벽마저 깨뜨렸지만, 이 로봇은 스스로 코스를 파악하는 자율 주행 방식이 아닌 인간의 원격 조종 방식으로 주행했기 때문에 20%의 시간 가중치를 받아 우승 기록으로 인정받지는 못했습니다. 이는 자율 주행 기술의 현재 수준과 앞으로의 발전 방향을 명확하게 보여주는 사례라 할 수 있습니다. 이번 대회 코스는 지난해보다 더욱 복잡하고 도전적으로 설계되었습니다. 단순히 평지를 달리는 것을 넘어, 가파른 오르막 경사로, 12곳의 좌회전 구간과 10곳의 우회전 구간이 혼합된 실제 도로와 유사한 환경을 제공했습니다. 또한, 작년과 달리 생태공원을 코스에 포함시켜 로봇의 균형 제어 능력, 관절 토크 반응, 그리고 극한 상황에서의 안정성을 종합적으로 테스트하는 데 중점을 두었습니다. 이러한 코스 설계는 로봇이 실제 생활 환경에서 마주칠 수 있는 다양한 변수와 장애물을 극복하는 능력을 평가하는 데 중요한 역할을 했습니다. 전반적인 대회 규칙과 안전 관리 또한 지난해보다 한층 강화되었습니다. 로봇이 완주할 수 있는 제한 시간은 3시간 50분으로 작년(3시간 30분)보다 20분 늘어났지만, 모든 로봇이 안전하게 레이스를 마칠 수 있도록 각 로봇 간 5미터의 안전 간격을 유지하도록 철저히 관리되었습니다. 이러한 안전 조치에도 불구하고, 일부 로봇들은 경기 도중 어려움을 겪는 모습을 보이기도 했습니다. 몇몇 로봇은 회전 구간에서 방향 제어에 실패하여 울타리에 부딪히며 고장을 일으켰고, 또 다른 로봇들은 예상치 못한 역주행으로 다른 로봇과 충돌할 뻔한 아찔한 상황을 연출하기도 했습니다. 일부 로봇은 마치 술에 취한 듯 비틀거리거나, 갑자기 속도를 줄여 걷는 듯한 모습을 보여주며 인간의 움직임을 완벽하게 모방하는 데 아직 넘어야 할 과제가 많음을 시사했습니다. 이러한 예상치 못한 상황들은 로봇 기술의 현재 한계를 드러내는 동시에, 미래 기술 발전에 대한 기대감을 더욱 높였습니다. 이번 대회를 통해 중국은 휴머노이드 로봇 기술의 발전을 가속화하고 있으며, 앞으로 로봇이 인간의 삶에 더욱 깊숙이 통합될 미래를 엿볼 수 있었습니다





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