중국 6대 네트워크 건설, 25조 위안 투입 but 성장 한계 명확

중국 정부가 AI 시대에 맞춰 6대 네트워크 구축에 25조 위안을 투입한다. 하지만 생산성 증대 메커니즘 약화로 경기부양 효과는 제한적이며 부채 리스크가 우려된다.

중국 정부 는 인공지능(AI) 시대의 핵심 기반 시설로 상수도, 전력망, 파이프라인, 컴퓨팅, 통신, 물류 등 ' 6대 네트워크' 구축에 나선다고 발표했다. 옥스퍼드이코노믹스 아시아 대표 루이스 루 의 분석에 따르면, 중국 정부 는 향후 5년 동안 이 프로젝트에 총 25조 위안(약 5,050조 원)을 투입할 예정이다.

이 같은 대규모 인프라 투자는 단기적으로 경기 부양 효과를 기대할 수 있으며, 중국의 연간 경제 성장률을 연 4% 이상으로 유지하는 데 기여할 것으로 전망된다. 특히 9조 위안 규모의 순수 신규 투자가 이루어질 경우, 2027년과 2028년의 실질 경제 성장률이 기존 전망치보다 각각 0.3%포인트와 0.5%포인트 상승하는 효과가 나타날 수 있다.

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투자 효과의 구조적 한계와 메커니즘 변화

하지만 6대 네트워크 투자만으로 중국 경제 전체가 침체에서 벗어나 확장 국면으로 들어설 수 있을지는 여전히 의문이다. 일반적으로 인프라 투자는 신용 공급과 소득 증가, 그리고 생산 능력 확장을 통해 가장 큰 효과를 발휘하는데, 최근 몇 년 사이 중국 정부의 인프라 투자가 이러한 생산 능력 확장으로 이어지는 메커니즘이 현저히 악화되었기 때문이다.

또한 발표된 6대 네트워크 프로젝트의 상당 부분은 이미 계획되었던 사업들이며, 순수하게 새로 추진되는 프로젝트에만 할당되는 투자는 전체의 36%에 해당하는 약 9조 위안 수준에 불과하다. 이로 인해 주택시장 침체가 낳은 충격을 약 40% 정도 완화할 수는 있겠으나, 경제의 전반적인 회복세를 이끌어내기에는 부족하다는 지적이 나온다.

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공공지출 승수효과 약화와 수요 창출 한계

루이스 루 대표는 투자 효과가 제한적인 이유로 세 가지 구조적 요인을 꼽았다. 첫째, 과거와 달리 중국의 공공지출이 높은 금융 승수효과로 이어지기 어렵다는 점이다. 이전에는 인프라 투자가 지역 토지 가격을 상승시켜 세수를 늘리고 추가 차입과 건설을 가능하게 했으나, 지금은 토지 매각 수익이 감소하고 부채 통제가 엄격해져 해당 메커니즘이 약화되었다.

둘째, 정부 투자가 내수 수요를 충분히 자극하지 못한다. 2009년 대규모 경기 부양 당시에는 인프라 투자가 신용과 수요 확대로 이어져 생산재 및 소비재 수요를 모두 늘렸지만, 현재는 장비 및 금속 업체를 제외한 소비재 산업이 만성적인 과잉 생산 상태에 머물러 있다.

셋째, 새로운 인프라 구축이 높은 생산성 향상으로 직결되지 못한다. 새로 구축될 송전망은 재생 에너지 발전소와 수요지를 연결할 수 있으나, 컴퓨팅 용량 증대 및 활용률 등 다른 조건이 함께 갖춰져야만 비로소 생산성 향상 효과를 기대할 수 있기 때문이다.

부채 증가 우려와 미래 경제 전망

이러한 한계가 있는 프로젝트에 9조 위안을 모두 부채로 조달하여 투입할 경우, 중국의 국내총생산(GDP) 대비 부채 비율은 2030년까지 약 5%포인트 상승할 것으로 예상된다. 이는 인플레이션 리스크를 커지게 하고 금융 억압 현상이 지속될 가능성을 시사한다.

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루이스 루는 따라서 인프라 투자보다 내수 기반을 더욱 탄탄하게 하는 투자가 중국 경제의 지속 가능한 성장을 위해 더 유리할 수 있다고 조언했다. 중국 정부는 이제 단순한 물리적 인프라 확장을 넘어, 실질적인 생산성 증대와 내수 활성화로 이어질 수 있는 정책 방향으로 전환해야 하는 과제를 안고 있다.