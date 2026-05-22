중국 티포트 정유소: 이란산 원유를 정제하는 에너지 공급원

중국에 ‘티포트 정유소’는 무시 못 할 에너지 공급원으로, 중소 독립 정유업체가 이란산 원유를 휘발유·경유나 석유화학 제품으로 정제해왔다. 티포트 정유소는 세계 최대 정유업체인 중국석유화공과 비교할 수 없을 정도로 규모가 작고, 설비도 단순하다. 이란산 원유는 주로 싱가포르 해협 인근 동부 외항 정박지(EOPL)를 거쳐 중국으로 향한다. 일명 ‘그림자 함대(shadow fleet)’로 불리는 노후 유조선이 제재를 피하기 위해 위치추적장치를 끈 채 공해 상에서 선박 간 환적(換積)을 반복한다. 이후 원유를 말레이시아·인도네시아산 원유로 ‘라벨 갈이(relabeling)’해 중국 산둥성 항구로 들여오는 식이다.

중국 산둥성 일대의 정유소 전경, 로이터=연합뉴스 칼과 도마, 접시와 프라이팬, 각종 그릇이 널린 부엌에서 ‘티포트( Teapot ·찻주전자)’는 조연일지 모른다. 하지만 중국에 ‘티포트 정유소’는 무시 못 할 에너지 공급원이다. 22일(현지시간) 로이터통신에 따르면 미국 재무부는 최근 수십억 달러(수조 원) 규모 이란산 원유를 들여온 중국의 티포트 정유소 헝리석유화학을 제재 대상에 올렸다.

미 재무부는 지난해부터 같은 이유로 중국 정유업체 5곳 이상을 제재했다. 중국은 자국 기업에 미국의 제재를 따르지 말라고 지시했다. CNN에 따르면 중국 산둥성 해안지대에는 거대한 원유 저장 탱크와 정유시설이 밀집해 있다. 이곳에서 일명 ‘티포트 정유소’로 불리는 중소 독립 정유업체가 중국 당국의 묵인 아래 이란산 원유를 휘발유·경유나 석유화학 제품으로 정제해왔다.

티포트 정유소는 세계 최대 정유업체인 중국석유화공(시노펙) 같은 회사와 비교할 수 없을 정도로 규모가 작고, 설비도 단순하다.

‘부엌의 찻주전자’로 비유하는 이유다. 하지만 대규모 단지를 이뤄 중요성을 무시할 수 없다. 로이터는 티포트 정유소의 저장 용량이 중국 전체의 4분의 1가량이라고 분석했다. 이들은 국영 정유사가 기피하는 값싼 제재 대상 국가 원유를 전문으로 수입해 정제한다.

에리카 다운스 컬럼비아대 글로벌에너지정책센터 연구원은 CNN에 ‘산둥성의 중소 정유업체는 수익성이 매우 낮다’면서도 ‘러시아·베네수엘라·이란산 원유를 값싼 가격에 확보할 수 있기 때문에 생존할 수 있다’고 설명했다. 중동 전쟁 발발 이전 기준으로 이란산 원유는 중국 해상 원유 수입의 약 13%를 차지한다. 지난해 거래 규모가 325억 달러(약 49조원)에 달한다. 시장조사업체 케플러 관계자는 ‘중국이 안정적으로 원유를 조달할 수 있는 티포트 정유소에 의존하고 있다’고 말했다.

이란산 원유는 주로 싱가포르 해협 인근 동부 외항 정박지(EOPL)를 거쳐 중국으로 향한다. 일명 ‘그림자 함대(shadow fleet)’로 불리는 노후 유조선이 제재를 피하기 위해 위치추적장치를 끈 채 공해 상에서 선박 간 환적(換積)을 반복한다. 이후 원유를 말레이시아·인도네시아산 원유로 ‘라벨 갈이(relabeling)’해 중국 산둥성 항구로 들여오는 식이다. 미국 에너지정보청(EIA)도 지난해 2월 보고서에서 ‘중국의 말레이시아 원유 수입량이 (말레이시아 원유) 생산량을 초과한다’며 이란산 원유를 라벨 갈이한 의혹을 제기했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Teapot Teapot Refinery Iranian Oil Energy Supply Shadow Fleet Relabeling

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

李 방중 직전 韓 참여 ‘골든 플릿’ 공식화한 美…본궤도 오른 MASGA, 미·중 간 고민도 본격화도널드 트럼프 미국 대통령이 중국을 겨냥한 이른바 ‘골든 플릿(Golden Fleet·황금 함대)’ 구상을 공식화하면서 한·미 조선협력(MASGA)이 군사와 산업 양 측면에서 본궤도에 오르게 됐다. 특히 트럼프 대통령이 한국의 한화오션을 미 해군 재건의 핵심축으로 지목하면서 한국은 새로운 미 해군 전략의 핵심 파트너로 부상했는데, 이는 그만큼 대중 외교에서 부담이 커졌다는 뜻이기도 하다.

Read more »

하필 이 대통령 방중 전…중국 견제 ‘황금 함대’ 띄운 트럼프도널드 트럼프 미국 대통령이 중국을 겨냥한 이른바 ‘골든 플릿(Golden Fleet·황금 함대)’ 구상을 공식화하면서 한·미 조선 협력(MASGA)이 군사와 산업 양 측면에서 본궤도에 오르게 됐다. 트럼프 대통령은 미 해군이 도입할 신형 프리깃(호위함) 건조와 관련해 한화를 직접 거론했으며, 건조 장소로는 한화가 인수한 미국 필리조선소를 지목했다. 다만 미국이 황금 함대 구상을 내놓으면서 한국을 핵심 파트너로 언급한 시점이 이재명 대통령의 방중 직전이란 점이 공교롭다는 지적이다.

Read more »

美, 연일 나포…서방 제재 피해 종양처럼 자란 ‘그림자 선단’한 척은 미국의 제재 대상 선박이었다.' 지난 8월 미국 CBS가 보도한 일명 ‘그림자 선단(shadow fleet)’에 대한 묘사다. 미국이 최근 베네수엘라 인근 해역에서 나포한 유조선도 그림자 선단의 일원이다. 스키퍼는 이란 석유를 밀수한 혐의로 미국 제재 대상에 오른 선박이다. - 베네수엘라,미국,제재,그림자선단,그림자선박,석유,마두로,북한,이란,러시아,중국,트럼프

Read more »

Sweden seizes ‘shadow fleet’ tanker bound for Russia···captain detainedThe Swedish government seized a vessel linked to the so-called ‘shadow fleet’ used to transport Russian crude and detained its Russian captain. The...

Read more »

‘Shadow’ erased, only the dazzling stage··· Will ‘Michael’ summon the ‘King of Pop’ craze in Korea, too?The film (directed by Antoine Fuqua), which portrays the coming-of-age of ‘the King of Pop’ Michael Jackson, opens domestically on the 13...

Read more »

ISRAEL IMPEDES NUCLAR SHIPMENTS TO GAZA WITH NAVAL BLOCKADEUNIFIED GUARD SHIP FLEET IMPEDED BY ISRAEL NAVY BLOCKADE

Read more »